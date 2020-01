Trabajadores del Metro presentan denuncia contra la empresa por "montajes" en contra de su líder sindical

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la Federación de Sindicatos de Metro (Fesimetro) presentó este jueves una denuncia por prácticas antisindicales en contra de la empresa estatal de transporte, particularmente la subgerencia de Seguridad, por "montajes" en contra del vicepresidente de la federación, Eric Campos.

El mismo Campos explica que dicha subgerencia, liderada por el ex general de Carabineros José Miguel Abarca, lo acusó de una supuesta agresión a un vigilante de la empresa, cuando una masa de cientos de trabajadores ingresó al edificio corporativo en Santiago el 20 de noviembre pasado, con el objetivo de reclamar por la reducción de beneficios laborales con lo que Metro pretendía costear los perjuicios operacionales tras el estallido social.

Según describe la denuncia presentada, "atendido que la puerta peatonal de acceso ubicada en Alonso de Ovalle es una puerta pequeña, donde puede transitar solamente una persona a la vez, lo que lógicamente ante una aglomeración de personas puede ser un riesgo, Campos, procedió a quedarse en la puerta de entrada tratando de resguardar la seguridad de los trabajadores en el ingreso. Asimismo, una vez realizado su ingreso, procedió a levantar los picaportes del portón de ingreso de vehículos de acceso".

"Es en ese momento que se acerca a nuestro representado una persona que estaba vestida de civil y sin ninguna identificación que lo relacionara con la empresa Metro S.A., solicitándole de forma grosera que no procediera a levantar las trabas del portón de acceso vehicular. Ante este requerimiento, Campos le indicó que no se preocupara, pues en su condición de Vicepresidente de la Federación resguardaría que todos sus representados hicieran ingreso al recinto de forma segura y pacífica, ante lo cual la persona se retiró del lugar", indica el escrito, tras lo cual se hace inentendible que, desde la Subgerencia de Seguridad, y de la cual depende el personal de vigilancia, se levante una denuncia por agresiones físicas en contra del dirigente.

"Ellos lo que hacen es montar un video en donde dicen que se agredió a un trabajador. Nosotros tenemos el video y no hay ninguna agresión, no hay nada", acusó la presidenta de la Fesimetro, Paula Rivas, que acompañó a Campos junto a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

Campos, señaló que existe una "cofradía" al interior de la empresa en la Subgerencia de Seguridad: "estamos hablando de José Miguel Abarca, un General de Carabineros en retiro, y de Andrés Inostroza, quien fue Director de la Escuela de Caballería de Carabineros hasta el año 2018, cuando ocurrió el conocido fraude de tráfico de caballos finos. No vamos a aceptar que nos pongan a trabajadores contra trabajadores, pero, sobre todo, no nos vamos a callar, no vamos a echar pie atrás a la hora de defender los derechos de las y los trabajadores. Aquí claramente hay un aparato, con preparación militar y policial que lo que ha hecho es poner a disposición esas capacidades para tratar de acallar el rol sindical. Ni siquiera en Dictadura se había visto algo así en nuestra empresa".