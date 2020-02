Andrés Celis (RN) propone invitar a exdiputado Hasbún a comisión investigadora por caso MOP

El diputado RN, Andrés Celis apoyó completamente la idea de crear una comisión Investigadora en la Cámara de Diputados tendiente a esclarecer las eventuales responsabilidades en el caso del audio que involucra al ex diputado Hasbún y al actual Ministro de Economía, con supuestas gestiones para favorecer a un contratista en la Región de la Araucanía.

Pero no sólo eso, Celis, pedirá que el ex diputado UDI, Gonzalo Hasbún sea invitado a la Comisión Investigadora, pues al no ostentar cargo público no puede ser citado. No obstante, dentro de la primera sesión sí podrían estar citados el ex subsecretario MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios, y al exministro MOP, Alfredo Moreno.

“Acá no se puede perder tiempo y es vital esclarecer los hechos, de lo contrario quedará sentado que hubo hechos irregulares. Si en la Región de la Araucanía se ha instaurado la mala práctica que obliga a estos eventuales pagos de recompensas o por gestiones bajo cuerda para favorecer a determinado contratista o postulante a una licitación, debe ser investigada con el mayor de los celos y la mejor forma de hacerlo es con el testimonio de los principales protagonistas ante la nueva Comisión Investigadora”, argumentó el diputado Andrés Celis.

Según el parlamentario es necesario despejar todas las dudas sobre las denuncias que dejan entrever un supuesto sistema de coimas, cohechos y tráfico de influencias en Obras Públicas con empresas contratistas, por ende, se debe apurar la creación de la Comisión Investigadora y que se priorice a Hasbún, Palacios y Moreno como los primeros invitados y citados, antes que el contratista involucrado, el seremi MOP de La Araucanía y todo aquel que pueda ser objeto de responsabilidad en este caso.