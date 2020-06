Donald Trump sigue en guerra con las redes sociales: ahora Snapchat anuncia que dejará de promocionar su cuenta

La red social Snapchat anunció en un comunicado que dejará de promocionar la cuenta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sección “Descubrir”.

"No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Descubrir", dijo una portavoz de Snap (empresa desarrolladora de la app), Rachel Racusen.

Racusen señaló que la decisión de la compañía fue tomada el fin de semana, después de que Trump escribiera tuits amenazantes contra los manifestantes que rodeaban la Casa Blanca. Serán "recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto", tuiteó en la ocasión el mandatario de Estados Unidos.

El domingo, el CEO de Snap, Evan Spiegel, envió un memorando a toda la compañía sobre el accionar de la red social con actos racistas.

"Dejaremos en claro con nuestras acciones que no hay una zona gris cuando se trata de racismo, violencia e injusticia (…) "Simplemente no podemos promover cuentas en Estados Unidos que estén vinculadas a personas que incitan a la violencia racial, ya sea que lo hagan dentro o fuera de nuestra plataforma", señaló Spiegel.

“Esto no significa que eliminaremos el contenido con el que las personas no estén de acuerdo o las cuentas que sean insensibles para algunas personas. Hay muchos debates sobre el futuro de nuestro país y del mundo. Pero simplemente no hay lugar para el debate en nuestro país sobre el valor de la vida humana y la importancia de una lucha constante por la libertad, la igualdad y la justicia”, agregó el CEO de Snap.

Las redes y los dichos de Trump

El proceder de Snapchat se suma al de Twitter, donde algunos tuits de Donald Trump fueron calificados como “carentes de fundamento" al referirse sobre las papeletas de votación por correo para las elecciones presidenciales de noviembre, afirmando que se podía prestar para fraude electoral. Sobre los tuits, la red social agregó la etiqueta "Obtén los hechos sobre el voto por correo".

La decisión de Twitter desató la ira del mandatario estadounidense. Trump terminó por firmar una orden ejecutiva para eliminar algunas de las protecciones legales otorgadas a las redes sociales, que las eximen de responsabilidad legal sobre el contenido publicado por sus usuarios.

Facebook, por su parte, tomó la vía de la inacción sobre las publicaciones de Trump, lo que provocó una rebelión entre los trabajadores de la compañía.

“Mark está equivocado y me empeñaré en la forma más firme posible para hacerlo cambiar de opinión", dijo en Twitter el director de diseño del hilo de noticias de Facebook, Ryan Freitas.

Por su parte, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que las redes sociales "no deberían ser el árbitro de la verdad de todo lo que dice la gente en la web".