Cámara de Diputados aprueba propuesta de vivienda para enfrentar emergencia por COVID-19 e impedir desalojos

El presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Gonzalo Winter, presentó un proyecto de resolución, que fue aprobado por una mayoría de la Cámara, para que el Gobierno tome medidas en materia de vivienda y enfrentar problemas como el hacinamiento, violencia de género, desalojos, deudas de arrendatarios y créditos hipotecarios.

Al respecto, el diputado Winter explicó “el problema central de la reacción fallida que ha tenido el Gobierno frente al virus está en que la estrategia no se diseñó para el Chile que somos, sino para el Chile que decíamos ser, una estrategia diseñada para la postal del Costanera Center y no para la enorme mayoría que ha soportado este modelo sobre sus hombros. No podemos pedir imposibles a la ciudadanía, si el gobierno está exigiendo que se respete la cuarentena y el aislamiento social debe garantizar las condiciones de habitabilidad mínimas que lo permitan”.

“El Congreso aprobó una serie de medidas para impedir desalojos, proteger a arrendatarios, víctimas de violencia de género y deudores de créditos hipotecarios, es urgente que se implementen lo antes posible si queremos atacar las causas y no los síntomas de esta realidad”, agregó el parlamentario.

Entre las medidas aprobadas por la Cámara de Diputados está la suspensión de desalojos de campamentos y tomas de terreno hasta al menos seis meses después de levantado el estado de catástrofe y la habilitación de un sistema de créditos sin intereses para pagar los arriendos que se puedan devolver en un plazo no menor a 5 años y que, cumplido ese plazo, aquellas familias que no han logrado recuperarse y no han podido pagar, tengan la certeza de que la deuda será absorbida por el Estado.

También están las implementación de normas específicas de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio Nacional del Consumidor para la postergación del pago de cuotas de créditos hipotecarios ya vigentes, la disposición de inmuebles para responder a la demanda habitacional de las personas que sean víctimas de violencia de género y la disposición de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales para responder a la necesidad de viviendas temporales para quienes no cuentan con las condiciones mínimas de resguardo contra el contagio en sus hogares, en inmuebles hacinados, en tomas y campamentos, o en situación de calle.