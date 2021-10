Recorte presupuestario pone en riesgo realización de la fiesta de la Pampilla en Coquimbo

La tradicional fiesta de la Pampilla, en la comuna de Coquimbo se queda sin recursos, debido a que el presupuesto que se había fijado para esta celebración, fueron redestinados a la recolección de residuos domiciliarios.

De acuerdo a información de Biobío, el municipio no ha suspendido la celebración de Fiestas Patrias en la Pampilla, pero es difícil que se pueda realizar al no contar con los 900 millones de pesos que estaban estipulados.

A esto, se suma la apremiante situación económica que atraviesa el municipio de Coquimbo, que ha obligado al alcalde Alí Manoucheri a cortar presupuestos para disminuir una deuda de 30 mil millones de pesos.

Durante la votación, Camilo Ruiz fue el único concejal que se refirió a la suspensión de la fiesta, indicando que "soy de la idea que no se realice La Pampilla y de ahí se pueda utilizar (los recursos)".

Por otra parte, el concejal Guido Hernández sostuvo que "no se va a hacer, a menos que sea una Pampilla distinta, aunque tampoco sé si las condiciones sanitarias están. Siento que no están dadas, pero si estuviesen, entiendo que lo que se busca es ir avanzando en una Pampilla distinta, autogestionada y que no genere gastos sino que beneficios".