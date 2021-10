Yasna Provoste calificó a Kast como "extrema derecha" y al PC como "una izquierda intensa, extrema izquierda"

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste participó este jueves en el programa de entrevista política de Mega, La Candidata, espacio donde volvió a criticar al Partido Comunista (PC), al que calificó como "una izquierda intensa, extrema izquierda", y se refirió en términos similares a su contendor José Antonio Kast (Frente Social Crisitano), tildándolo de "extrema derecha".

Al ser consultada por Tomás Mosciatti sobre por quién votaría en una hipotética segunda vuelta entre Gabriel Boric y Kast, señaló que "no me voy a poner en un caso hipotético", aunque dejó claro que "por la derecha no voy a votar nunca, y estamos trabajando para estar en la papeleta de segunda vuelta".

Luego se refirió al PC, señalando que "yo nunca he sido anti algo, anti PC, nada. Nosotros convivimos en el Gobierno de la Nueva Mayoría con el PC".

Posteriormente habló sobre Kast, calificándolo como "extrema derecha" y al PC como "una izquierda intensa, es de extrema izquierda".

Durante buena parte del programa, la abanderada presidencial soltó críticas contra el PC, indicando que es un partido que ha "radicalizado su postura", pero señaló que "no es que me quede incómodo a mí, yo no formo parte de una coalición donde ellos están. Al candidato de esa coalición (Gabriel Boric) le queda incómodo, porque él mismo ha dicho que no va a permitir ese tipo de amenazas cuando el PC le dice que van a estar vigilando su programa".

"Creo que es una situación compleja para él (Boric), él lo ha dicho, no es que yo lo esté imaginando, está en sus redes sociales, él ha planteado que se siente amenazado en esta relación", agregó.

Proyecto de indulto

La senadora también habló sobre el proyecto de indulto y explicó que lo que busca es acotar su alcance para proteger a quienes se encuentran en prisión preventiva sin pruebas suficientes.

"Dijimos que vamos a acotar el catálogo de delitos, porque aquellos que son delincuentes y que han cometido delitos y hay pruebas, tienen que estar en la cárcel", señaló.



Video: @camilaemiliasv