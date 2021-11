Acusación Constitucional: Jorge Sabag pone suspenso pero la bancada DC garantiza que el diputado sí estará en la votación

La extensa sesión donde la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera se vio marcada esta tarde por una información de último minuto que alteró los cálculos iniciales: el diputado DC Jorge Sabag no estaría en la votación de acusación constitucional.

De acuerdo a la información entregada por TVN, el parlamentario se encontraba en Chillán a la espera de resultado de PCR, por lo que no alcanzaría a llegar a emitir su voto al hemiciclo.

Pero la bancada DC rápidamente movió sus hilos y confirmó que Sabag sí asistirá a votar. “El viene, va a llegar más o menos a las doce, una de la mañana”, dijo jefe de bancada Gabriel Ascencio. Ascencio detalló que “producto de la campaña Sabag sintió un cansancio, y se fue a hacer un PCR preventivo”. “El pensó que esto podría inhabilitarlo respecto de su participación o acción de concurrir al Congreso, y desde la bancada tomamos contacto inmediato con él”, acotó a su turno el diputado Gabriel Silber. En tanto, Iván Flores dijo en CNN Chile que Sabag ya se está trasladando desde Chillán a la sede del Congreso

El dato de la ausencia de Sabag había disparado las alarmas en las filas de la oposición, y echaría por la borda la estrategia del diputado socialista Jaime Naranjo, quien pasadas las 10 de la mañana inició su maratónico discurso para sostener la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y dar plazo a la incorporación a la sala del diputado RD Giorgio Jackson, quien a la medianoche cumple su cuarentena y podrá trasladarse al Congreso para estar en la votación. Este se ha transformado en protagonista de la jornada, dado que es el voto 78, pero lo de Sabag trastoca los planes.

En todo caso, el diputado ex DC René Saffirio había puesto paños fríos y comentó que el voto a favor de Sabag “nunca fue considerado”, mientras otros colegas de oposición recordaron el historial del parlamentario: “Sabag ha votado estos casi 4 años con la derecha, básicamente en todo, si esto es así no me sorprendería nada”, espetó la diputada de Comunes, Camila Rojas.