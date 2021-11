Gendarmería descartó que el ex alcalde Miguel Aguilera haya sido agredido en Santiago 1

El ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera acusó haber sido víctima de una golpiza en el penal Santiago 1, donde se encuentra en prisión preventiva desde el 26 de julio. Sin embargo, desde Gendarmería descartaron esta situación.

"El interno Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra recluido en la cárcel de Santiago 1 no ha sido agredido ni ha sufrido lesiones en la unidad penal. Tras constatar lesiones y tomarle declaración al imputado, quedó registrado que no ha existido ningún incidente que estuviera involucrado el exalcalde de San Ramón", informó la institución luego que se activara el protocolo a pesar de que no habían antecedentes respecto a una riña.

De acuerdo a información de La Tercera, el estado de salud del ex jefe comunal se ha deteriorado. Su defensa aseguró que sufre enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, trastorno del sueño, colon irritable y rinitis alérgica.

EL 25 de octubre, Aguilera solicitó poner fin a la medida cautelar, pero la magistrada del 15° Juzgado de Garantía, Marcela Dattas rechazó la petición, argumentando que no era posible debido a la gravedad de las acusaciones en su contra.

La jueza sostuvo que "acá se ve afectado un bien jurídico que es demasiado importante que es la fe pública. Se debe tomar en consideración el cargo que él ejercía y los montos de dinero que recibió en forma incorrecta y la cantidad de años por los cuales él siguió cometiendo este tipo de delito".

"Existe peligro de fuga, ya que podría abstraerse de la acción de la justicia y obstaculizar la la investigación, toda vez que existen dos aristas que no han sido investigadas, como la falsificación de dos contratos de compraventa que fueron presentadas para justificar alguna de sus actuaciones", agregó.