Diputada Hertz por nuevos antecedentes del fraude en el Ejército: "Hay un sistema que permite esto y que degrada a las FF.AA."

La diputada Carmen Hertz (PC) abordó los recientes sucesos ligados al fraude en el Ejército, como la renuncia del comandante en jefe Ricardo Martínez, luego ser citado a declarar en calidad de inculpado por la ministra en visita Romy Rutherford, por una arista del caso.

Sobre la dimisión de Martínez, la parlamentaria comunista dijo a Radio ADN que era “inevitable para no hundir aún más al Ejército, atendido lo que ha ocurrido con todos los comandantes en jefe desde Pinochet en adelante, inculpados en diversos delitos de ilegalidades y fraudes de diversos tipos”.

“Creo que este no es un tema que tiene que ver con la personalidad de los comandantes en jefe. No creo que los que hayan sido encargados reos por el antiguo sistema, o formalizados por el nuevo sistema, sean ellos una suerte de personajes deshonestos dados a cometer ilegalidades", añadió.

"Creo que hay un sistema que permite esto y que degrada la institucionalidad chilena y a las Fuerzas Armadas. Aspiramos a una democracia real y no podemos tener esta suerte de autonomía fáctica e institucional por parte de las Fuerzas Armadas en que cada mando hace lo que quiere. Esa cultura organizacional de autonomía es lo que hay que terminar”, complementó.

Asimismo, apuntó que “todos los ministros de Defensa, desde la transición, han sido débiles para ejercer el control político y de fiscalización que deberían haber ejercido respecto a las Fuerzas Armadas. No es posible que en el Ejército se haya cometido este mega-fraude".

"Hay situaciones de tal anomalía que es imposible que el ministro no haya sido informado. Si no ha sido informado es porque simplemente no lo toman en cuenta”, agregó.