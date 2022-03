Cámara de Diputados despacha a ley proyecto que permite renuncia de convencionales tras fallido retorno de Rojas Vade

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes -y despachó a ley- el proyecto de reforma constitucional que posibilita la renuncia de convencionales por "hechos graves" que afecten su desempeño. Esto, luego de que Rodrigo Rojas Vade manifestara la semana pasada su intención de retornar a la Convención Constitucional, lo que finalmente no se concretó.

La iniciativa, que tuvo 119 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, establece que convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten, severamente su desempeño. Igualmente aplicará cuando se ponga en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Recordemos que el Senado visó el proyecto en la semana pasada, despachándolo a la Cámara. En esa instancia, los senadores rechazaron establecer un mecanismo de reemplazo para convencionales independientes, lo que fue ratificado por los diputados.

Caso Rojas Vade

Rodrigo Rojas Vade reconoció en septiembre del año pasado que no padecía cáncer, que fue un pilar en su campaña de cara a la Convención. El mismo mes renunció de "facto" al órgano constituyente, puesto que no existía un mecanismo legal para efectuar su declinación al cargo.

Sin embargo, Rojas Vade manifestó la semana pasada, en un video en su cuenta de Instagram, su intención de volver a asistir al órgano constituyente.

“Hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos", dijo.

“Las fuerzas políticas del parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", añadió.

El retorno de Rojas Vade finalmente no se concretó.