Presidenta de la CC por Rojas Vade: "Siembra nuevamente una ola de desconfianza en la Convención"

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (MSC), abordó la mañana de este martes la intención del convencional Rodrigo Rojas Vade de volver al órgano constituyente -lo que finalmente no ocurrió-.

Rojas Vade dejó de asistir a la Convención en septiembre del año pasado, luego de reconocer que no padecía cáncer. Sin embargo, manifestó este lunes -en su cuenta de Instagram- su intención de volver al órgano, algo que finalmente no ocurrió. El convencional Cristóbal Andrade confirmó su inasistencia.

“Sabemos que cuando esto se revela en septiembre del año pasado fue un hito muy duro para la Convención entera. Entonces, nuevamente lidiar con este fantasma que básicamente transgrede la fe pública, claramente que nos afecta y siembra nuevamente una ola de desconfianza en la Convención", dijo María Elisa Quinteros en conversación con Radio Agricultura.

"Nos saca del trabajo en el que estamos, porque tenemos que resolver esta situación que nos afecta”, añadió la timonel de la Constituyente.

En esa línea, manifestó que "el señor Rojas Vade, nos guste o no, más no nos gusta, tiene sus derechos como constituyentes para volver, entonces, la decisiones que están atrás las desconozco y no podría dar un punto de vista sobre lo que no sé”.

Mecanismo de renuncia

La convencional también afirmó que “desde la Convención no tenemos mecanismos para impedir su regreso ni para la suspensión”.

“Respecto a la renuncia, mucho se ha especulado que él puede renunciar; bueno los motivos médicos son un tema y será el equipo médico que determine la gravedad. Pero él es una persona que no está encamado, no tiene una enfermedad que sean terminales", añadió Quinteros.

"Hay que ser súper claro que la Constitución en el artículo 60, inciso final dice que la única forma, porque nosotros en el Acuerdo por la Paz quedamos supeditados a ciertas normativas, que son básicamente la de los parlamentarios; y en el caso de los diputados y senadores para que dejen su cargo tienen que tener una enfermedad grave y ser calificado por el TC”, continuó.

“Aquí entramos en pugna con otro artículo el 136, inciso 7 que dice que ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos, recursos vinculados con tareas o acciones de la Convención. Entonces ahí hay un choque de normas que no se pueden resolver tan fácil. Entonces es el Congreso al que le pedimos resolver este tema”, complementó.