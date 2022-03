Se va, pero no solo: Rojas Vade acepta haber manchado a la Convención pero asegura que "no soy el único"

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade se refirió a lo que fue su renuncia a la Convención Constitucional, en donde abordó los motivos que lo llevaron a inventar que padecía cáncer, hecho que lo llevó incluso a ser electo para ser parte de la instancia.

En una entrevista con La Red, Rojas Vade aceptó el daño que su mentira le causó a la Convención Constitucional, pero lanzó sus dardos a otros constituyentes, los que, a su parecer, tendrían responsabilidad compartida sobre el desprestigio provocado al órgano redactor.

"Lo encuentro un poco pretencioso. Porque si bien yo no niego que manché a la Constituyente, no se sí es manchado, pero no no soy el único", afirmó.

El exLista del Pueblo, mencionó al convencional del Distrito 9, Rodrigo Logan, como otros de los responsables del daño hecho al órgano redactor, aludiendo a que "si vamos a castigar la falta de verdad, castiguémosla por igual".

"Estafó a una comunidad con 30 millones de pesos y después llegó a un acuerdo reparatorio donde justificó un contrato para generar esa estafa. Y no es nada personal contra él, sino que si vamos a castigar la falta de verdad, castiguémosla por igual, castiguémosla de forma pareja", enfatizó.

Otro de los mencionados por Rojas Vade es el exsubsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Arturo Zúñiga, "que imagino que está en investigación o no".

"Nunca he querido ni quitarme responsabilidad ni jugar el empate porque no es la forma. Yo estoy preocupado de asumir mi culpa, de afrontar mis errores y dar la cara por ello y es lo que he intentado hacer desde ese 4 de setiembre en adelante", dijo.

En tanto, Arturo Zúñiga le respondió al exconvencional, tildándolo de "ladrón" y afirmando que "es normal que Rojas Vade se vaya atacando al resto".

"Para los ojos del ladrón, todos son de su condición. Es normal que Rojas Vade se vaya atacando al resto, porque aún es incapaz de asumir su propia responsabilidad", concluyó.