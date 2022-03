Tras una misión exitosa en Chile telescopio SOFIA de la Nasa vuelve a Estados Unidos

La misión en Chile del avión SOFIA llega a su fin. Tras estar en el país por dos semanas y completar siete de ocho de los vuelos que tenían planificados el equipo de la Nasa, volarán de vuelta a Palmdale en el Estado de California.

El objetivo del Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja (SOFIA, por sus siglas en inglés) es observar objetos celestes que solo pueden verse desde latitudes del hemisferio sur y esta es la primera vez que se encuentra en Sudamérica. Se trata de un telescopio reflector de 2,5 metros de diámetro que viaja acoplado al fuselaje de un avión Boeing 747.

El Dr. Edmond Harmon, jefe de la Misión SOFIA, explicó que el principal objetivo era ver las dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, es decir, la Gran Nube y la Pequeña Nube de Magallanes.

"Vimos varios objetos pero el principal objetivo fue completar un mapa de la emisión en el continuo infrarojo de la Nube de Magallanes y es un proyecto muy grande toma mucho tiempo y lo más importante es que es un programa liderado por la profesora Mónica Rubio de la Universidad de Chile", comentó Harmon.

La aeronave, operada por la NASA y la Agencia Espacial Alemana (DLR), alcanza una altitud de hasta 14 mil metros, es decir, viaja por sobre el 99% de la atmósfera terrestre que bloquea los rayos infrarrojos, lo que le permite a los astrónomos apreciar el sistema solar de formas que no son posible con otros telescopios convencionales.

"SOFIA no es un telescopio típico porque no observa en luz visible sino que observa en luz infraroja y por un lado las observaciones en el infrarojo son muy difíciles sino imposibles desde la tierra, por eso es necesario que esté en camino al espacio. El telescopio cubre un espacio en el espectro electromagnético que no se podría observar de otra manera y eso es lo que hace único y tan especial a este observatorio", comentó el jefe de la Misión SOFIA.

¿Cómo funciona SOFIA?

El telescopio es el único en el mundo que está sobre una aeronave, el astrónomo de la Universidad Católica de Chile. Álvaro Valenzuela, comentó que hay registro de otro similar pero en los años 60 por lo que su tecnología no está vigente.

SOFIA aterrizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez para realizar viajes de 10 horas durante la noche, al momento de llegar a la altura indicada el fuselaje del avión se abre y queda expuesto el telescopio. En ese momento sube o baja levemente para poder captar las imágenes pero es el avión el que tiene que moverse para capturar las imágenes deseadas por los científicos. Al momento de realizar estas misiones en el avión está el equipo que contrala y maneja los instrumentos, los pilotos y el equipo de mantención.

"El telescopio está aislado del avión tiene absorvedores de movimiento cosa que si el avión sufre turbulencias el telescopio no se mueve, te imaginas sacar una foto del área de exposi en movimiento logra eso si sacas una foto de 10 segundos o 15 segundos y tu lo mueves aparece todo borroso pero esta tecnología impide que se mueva la imagen", explicó Álvaro Valenzuela, astrónomo de la Universidad Católica de Chile.

La posibilidad de que vuelva a Chile

Las misiones se han realizado en distintos lugares del mundo entre ellos Nueva Zelanda, Hawaii, Tahiti y Estados Unidos. El jefe de la misión comentó que hay una posibilidad que el avión vuelva a Chile entre junio o julio debido a que "los cielos son accesibles" pero que la decisión la debe tomar la NASA en las próximas semanas.

Tras una visita del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar a la aeronave comentó que “Chile posee ventajas comparativas: es un laboratorio natural que cuenta con los cielos más transparentes y con mejores posibilidades de visualización especial. Por eso mucho de los telescopios a nivel mundial se han instalado en el país lo que ha generado una gran capacidad y desarrollo de la astronomía nacional”, destacó el ministro de Salazar.

Revisa a continuación un video del momento que los científicos enfrían parte del telescopio con helio líquido: Telescopio SOFIA