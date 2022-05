Presidente Boric anuncia proyecto que permitirá disminuir precio de la parafina

El Presidente Gabriel Boric firmó este lunes un proyecto que busca inyectar US$40 millones de dólares al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) y que permitirá disminuir el precio de la parafina.

“Tal como congelamos las tarifas del transporte regulado, como estamos trabajando para extender el IFE Laboral y como ampliamos el Subsidio Protege, hoy vamos a firmar el proyecto que inyecta 40 millones de dólares al FEPP y que permitirá además disminuir el precio de la parafina”, dijo el Mandatario en un punto de prensa.

También te puede interesar:

Otros proyectos

En la instancia, el Mandatario anunció la presentación de otros dos proyectos ante el Parlamento. "En los próximos días vamos a presentar vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley de estabilización de las cuentas de electricidad, que tiene por objetivo evitar un alza brusca en los precios de la luz", comentó Boric.

Asimismo, adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto que busca mejorar la competencia en el mercado del gas. “No queremos colusión en el mercado del gas, no queremos ningún tipo de colusión”, apuntó.

Por último, anunció una discusión inmediata al proyecto de ley de biocombustibles sólidos, "buscando mejorar la eficiencia de ciertos combustibles y además prever y mejorar los índices de contaminación que estos generan", afirmó el Presidente.

Grau por Imacec

Más temprano, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) marzo, que creció un 7,2% respecto al mismo mes del año pasado.

“Son buenos números, que nos reafirman la importancia de seguir trabajando y generando condiciones favorables para la actividad económica. Son buenas cifras, pero eso no significa que tengamos que bajar los brazos”, indicó Grau.

“Uno no puede tener todos los meses un Imacec de 7%, no es viable porque la economía no va a crecer a ese ritmo este año; y por otro lado es muy importante el mes de comparación. Meses del año pasado que tuvimos crecimientos totalmente excepcionales, cuando uno los compare con el actual mes de 2022 eso lo más probable es que se vea reflejado en menor crecimiento”, agregó.