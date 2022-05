Almirante (r) Vergara afirma que "no debemos exagerar la no-deliberación de las FF.AA"

El almirante (r) Miguel Ángel Vergara reapareció -a través de una carta- luego de estar en la polémica, cuando hace una semana El Mostrador reveló parte de su discurso, en su calidad de presidente de la Liga Marítima de Chile, agrupación que reúne a oficiales en retiro, en el que sostenía que ante el "el clima de inseguridad que vive Chile y la creciente pérdida de valores patrios" los marinos estar preparados para estar dispuestos "al abordaje", debido a lo que él llama "la amenaza interna".

En la misiva, publicada este viernes en el diario El Mercurio, Vergara afirma que "en una alocución patriótica en homenaje a nuestro máximo héroe naval, el comandante Arturo Prat, entre otras cosas, manifesté que la patria puede ser amenazada no solo desde el exterior, sino también desde su interior y de manera solapada, aunque no planteé ninguna situación en particular".

Al respecto, dice que como ahora fue "confrontado", procederá a explicitar lo que él considera como "amenaza interna": "difícilmente se podría negar la grave amenaza que representa el terrorismo en la macrozona sur, donde hay localidades en las que ni siquiera puede ingresar la ministra del Interior; y ni hablar del creciente poder del narcotráfico que solapadamente se ha ido infiltrando en nuestra juventud".

"A eso agrego que la plurinacionalidad que se establecería si se aprueba la nueva Constitución, desde mi punto de vista representa una potencial amenaza a la integridad y soberanía nacional", señala.

Vergara también responde en la carta a críticas que recibió, debido a que lo apuntaron a que quería revivir la Doctrina de Seguridad Nacional, la que terminó con el golpe militar de 1973 y la violación de los derechos humanos.

Sobre eso, señala que "para tranquilidad (...) de muchos otros que están inquietos por mi discurso, del cual se han descontextualizado algunas frases, cabría recordarles que estoy retirado de la Armada hace ya 17 años, bien entrado en la tercera edad y que no tengo influencia alguna en la institución, salvo mis opiniones cuya veracidad la puede constatar cualquier persona, sea civil o militar. Creo que no debemos exagerar la no-deliberación de las FF.AA. al extremo de que en su presencia nadie podría expresar respetuosamente una opinión contraria a una determinada visión política. Si los militares fuesen influenciables así de fácil, que Dios nos pille confesados".







Cabe destacar que por los dichos de Vergara, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia por el delito de sedición; y que la Armada tuvo que pedirle disculpas al Presidente Gabriel Boric.