Abogado de Interior en audiencia contra vocero de la CAM: afirma que Llaitul "es un líder" que ha "perdido el rumbo"

El abogado Ignacio Sapiain Martínez, representante del Ministerio del Interior (querellante) en la audiencia de formalización del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, afirmó que el imputado es un "líder" que "ha perdido el rumbo".

Llaitul fue formalizado por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, atentados contra la autoridad a mano armada y hurto simple. Al respecto, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para el líder de la CAM.

“El Ministerio Público ha pedido la prisión preventiva, no cabe duda que la privación de libertad es uno de los mayores bienes jurídicos para el hombre. Por lo tanto, debe establecerse el correcto equilibrio entre la medida que se decreta y la seguridad de la sociedad. En términos tales vamos a ver si procede o no procede”, dijo Sapiain cunado comenzó a argumentar su solicitud de prisión preventiva, consigna La Tercera.

“El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El Gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger”, prosiguió.

"Pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo, no se ha dado cuenta que un señor de 60 que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo, no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos, también en el sector de Cañete donde sujetos ingresan y dan balazos la verdad que no es su enemigo y es mapuche igual que usted", añadió el abogado.

"Entonces vamos a ver frente a esa perdida de rumbo si efectivamente debe ser decretada esta prisión preventiva”, complementó.

Sapiain representó al Gobierno en el intento por mantenerse como querellante en el caso Huracán.







Asimismo, fue candidato a concejal por San Pedro de la Paz el 2016. También aspiró a ser alcalde por la misma comuna el año pasado. En ambas ocasiones se presentó como independiente.

Sapiain igualmente fue presidente del Colegio de Abogados de Concepción en 2017.