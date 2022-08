Gobierno presenta querella contra empresario Pedro Pool por delito de amenazas

La Delegación Presidencial Regional de Los Lagos presentó una querella contra el empresario osornino Pedro Pool por el delito de amenazas. A través de programas de streaming, Pool ha proferido distintas amenazas contra partidarios del Apruebo o de la izquierda.

En la querella, la Delegación Presidencial repasa distintas amenazas realizadas por el empresario. Por ejemplo, recogen una reciente declaración de Pool, emitida el 23 de agosto en el canal de Youtube Vulcan Militar. En esa instancia, expresó que matarán a quienes “no quieran construir Chile”.

La Delegación Presidencial también recordó los dichos de Pool en el programa Las Indomables -transmitido vía Youtube y conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido-, en julio. Allí, el empresario dijo que en caso de que triunfe el Apruebo, se dedicará a "organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.

"No van a ser 3 mil (ejecutados) como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, añadió.

En otra transmisión, dijo que "vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”.

La Delegación Presidencial pidió al Ministerio Público despachar a la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) una orden para investigar los hechos.

"Se solicita que en dicha orden se instruya recabar todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad dela comisión de los delitos aquí imputados, y que se instruya investigar, las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado", indicaron en la acción judicial.







Asimismo, requirieron oficiar a los programas Vulcan Militar y Las Indomables para que "remitan una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado,señalando sus nombres completos y datos de contacto".

Recordemos que la Fiscalía de Osorno inició a finales de julio una investigación contra el empresario Pedro Pool por el delito de amenazas.