Senado restituye fondos del INDH para Presupuesto 2023

En medio de la discusión por el Presupuesto 2023 presentado por el Presidente Gabriel Boric, el Senado aprobó la restitución de fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La decisión fue visada con 18 votos a favor y 16 en contra.

La oposición perdió la votación ya que algunos parlamentarios se encontraban ausentes y "no pareados", lo que según la Biblioteca Nacional del Congreso significa realizar un "acuerdo entre dos parlamentarios, de distintas bancadas o comités, a través del cual durante un plazo determinado, se comprometen a no participar en ninguna votación si uno de ellos está ausente", consigna Radio Biobío. La senadora Paulina Núñez (RN) no está pareada ya que se encuentra con permiso constitucional.

Tras la noticia, la directora del INDH, Consuelo Contreras, indicó que desde el instituto "había pedido un 10% de aumento y se nos aumentó un 5%. Hay una rebaja, pero también hay un aumento en relación al presupuesto del año 2022. Después de esta votación estamos bastante tranquilos".

"Falta todavía que vaya a Comisión Mixta y la votación en la Cámara, pero tenemos la tranquilidad de que la clase política entiende la importancia de la protección de los Derechos Humanos, que es uno de los pilares de la democracia", concluyó.