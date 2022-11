«Si necesitan más tallas, yo creo que necesitan comer menos»: la frase de Cecilia Bolocco que generó polémica en redes sociales

Durante estas horas las redes sociales han criticado a Cecilia Bolocco tras un comentario que expresó en medio de su live de Instagram. "Si ustedes creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?", señaló la diseñadora.

El hecho se dio luego de que una seguidora le pidió tallas XXL en la colección de la presentadora, quien comenzó a mostrar las nuevas prendas de la colección indicando que si había en talla XL. El problema surgió cuando se percató que no tenía talla XL, sino que era M.

A esto, expresó: "Este (blusón) llega hasta el Extra Large y van a ver lo grande que es”, explicó. “Así que yo no sé, si quieren más grande que Extra Large -pensando que esto es M-, si creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿Ya?".

"Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no", agregó.

No fue la única polémica

La ex Miss Universo continuó hablando sobre bajar de peso a sus seguidores, añadiendo un nuevo incentivo para lograrlo: atracción hacia los hombres, precisando que a estos les gusta la mujer de contextura gruesa, pero no tanto.

"Cuéntele que les gustan las mujeres entraditas en carne, pero Extra Extra Large, así tan tan grande, de repente no es sano. No es bueno. Es por eso que se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos", dijo al respecto.

Críticas

Las críticas a la polémica frase de Bolocco no tardaron en llegar, puesto que una persona a través de redes sociales indicó: "No puede ser que con el alcance y la influencia que tenga, no tenga CONSCIENCIA del daño que realiza a sus espectadores haciendo comentarios salutistas y gord0fob1cos. Señora Cecilia, entienda EL PESO NI EL CUERPO INDICA SALUD".

"Ni tampoco por eso debemos ser discriminadas por ud. la invito a EDUCARSE y pensar en que lo que dijo fue un argumento añejo del año uno y que aparte es sumamente GRAVE", sentenció la cibernauta.

Otra usuraria comentó: "Uno no sabe las batallas que cada persona vive en su vida y no podemos basar la felicidad en como solo es un cuerpo, hay un mundo en cada una de ellas que no tenemos idea y que tenemos que ayudar y acompañar para que brillen en su propia piel".

También le exigieron que pidiera disculpas por esta frase, puesto que muchas personas sufren por el problema del peso y sus cuerpos, sumado al debate de las tallas.







Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco)