Tensión en la Cámara y el PDG: Mirosevic llevará a Gaspar Rivas a comisión de Ética tras insultos contra diputados Ahumada y Pino

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), anunció ayer que llevará al parlamentario Gaspar Rivas (PDG) a la comisión de Ética de la Corporación. Esto, luego de que Rivas insultara a los diputados PDG Yovana Ahumada y Víctor Pino por su remoción de la comisión de Personas Mayores.

“Le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara, porque eso no está a la altura de lo que el país espera de nosotros. La comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda”, señaló Mirosevic en un video.

También te puede interesar:

El insulto de Rivas

La comisión de Personas Mayores aprobó ayer una moción de censura contra su presidenta, Carolina Marzán (PPD), en el marco de una ofensiva de la oposición para presidir 13 comisiones de la Cámara Baja.

El diputado Rivas no se mostró de acuerdo con aprobar la censura contra Marzán. En ese contexto, el PDG removió a Rivas de la comisión -reemplazándolo por la jefa de la bancada de diputado del PDG, Yovana Ahumada- para que la censura fuera visada.

Por el hecho, Rivas dijo: “es una concha-de-su-ma-dra-da. ¿Se los deletreo? Conchadesumadrada. Así se llama... Tengo fuero por la Constitución y voy a decir que son un par de conchasdesu... Sí son un par de conchadesu… Ahumada y Pino”.

La comisión de Personas Mayores aprobó la moción de censura con siete votos a favor y seis en contra. Ahumada no asistió a la sesión y fue reemplazada por Enrique Lee (IND-PDG), quien votó favorablemente.