Cambio climático y muertes a causa de temperaturas extremas

¡Buenos días! ¿cómo estás? Ojalá que a salvo de las altas temperaturas, que siguen siendo tema recurrente de este verano. En la edición anterior te conté sobre las muertes por temperaturas extremas. Sin embargo, los estudios señalan que los fallecimientos por frío superan los decesos por calor. En esta segunda parte reviso cómo el cambio climático está avanzando no sólo calentando el planeta, sino que también aumentando las muertes por calor.

¿Cómo te ha ido con tus propósitos de Año Nuevo? ¿Ya comenzaste a hacer deporte? ¿Comes más saludable, trabajas menos, duermes más? ¿Pasas más tiempo con tus hijos? ¿Visitas más a tus padres? Estamos en el punto justo donde esas metas comienzan a flaquear. Averigua cómo no tirar la toalla.

¿Ya comenzaste a hacer deporte? ¿Comes más saludable, trabajas menos, duermes más? ¿Pasas más tiempo con tus hijos? ¿Visitas más a tus padres? Estamos en el punto justo donde esas metas comienzan a flaquear. Averigua cómo no tirar la toalla. En la sección Mito o Verdaddescubre la historia y de qué se trata el Blue Monday: el día más triste del año, que este 2025 es el próximo lunes 20 de enero.

En el Chat con la especialista, la dermatóloga Katherine Barría (@kb_dermatologaestetica) cuenta cómo tomar sol para subir los niveles de la esencial vitamina D, pero sin descuidar la protección de la piel: vitamina D versus bloqueador solar.

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

Inscríbete gratis

Cambio climático y el aumento de muertes por calor

La semana pasada escribí sobre las muertes asociadas con las temperaturas extremas. Según los estudios revisados, vimos que el frío supera con creces al calor como causa de decesos a nivel mundial, en una proporción de alrededor de nueve a uno.

Pero a medida que el cambio climático se expande el calor extremo gana terreno. ¿Cómo afectará esto en el futuro a las muertes relacionadas con el calor?

Los investigadores estiman que el cambio climático es responsable de alrededor del 0,6 % de todas las muertes de «temporada cálida». Es decir, el 0,6 % de las muertes por todas las causas durante los meses de verano.

El aumento de las temperaturas no sólo aumenta el riesgo de muertes relacionadas con el calor, sino que también reduce el riesgo de los fallecimientos relacionados con el frío. El impacto total del cambio climático es la suma de estas dos fuerzas opuestas. Hasta la fecha, la reducción de las muertes relacionadas con el frío ha superado ligeramente el aumento de las relacionadas con el calor.

Un estudio realizado por el investigador del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Shandong, Qi Zhao, y sus colegas, examinó la distribución y el cambio en las muertes relacionadas con la temperatura entre 2000 y 2019. Los investigadores encontraron que las muertes relacionadas con el calor habían aumentado durante estas décadas, pero el número de muertes relacionadas con el frío había disminuido aún más. En total, las muertes anuales relacionadas con la temperatura habían disminuido en alrededor de 650 mil por año.

Esta caída no se puede atribuir por completo al cambio climático, ya que los factores socioeconómicos, de salud y otros también han cambiado. Aún así, como concluyen los autores, es posible que el cambio climático haya reducido las muertes relacionadas con la temperatura global en las últimas décadas, pero con grandes desigualdades.

En Chile, un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Católica y de University College London, liderados por la investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas UC y de Lancet Countdown Latinoamérica, Yasna Palmeiro, estimó por primera vez a nivel nacional y regional la cantidad de muertes adicionales causadas por olas de calor en los años 2017 y 2019, períodos que marcaron récords históricos en cuanto a magnitud y duración de este fenómeno climático. Esto se realizó a partir de un método que calcula las muertes en exceso, introducido por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Estadísticas Nacionales del mismo país.

En 2017 las olas de calor afectaron desde la Región Metropolitana hasta Los Lagos, con temperaturas que alcanzaron los 43° en Chillán, estimándose 584 muertes adicionales por el calor en Chile en sólo 21 días, entre el 11 de enero y el 31 de enero de 2017. En 2019, las olas de calor fueron geográficamente más extensas y afectaron a casi todo el territorio nacional, con una máxima registrada de 42º en Temuco, alcanzando los 245 fallecimientos en exceso por esta causa, cifra registrada entre el 23 de enero y el 7 de febrero de 2019.

El estudio también concluye que el mayor impacto de muertes atribuibles a las olas de calor se manifestó en la Región Metropolitana, afectando a personas mayores de 65 años. “Si combinamos el aumento de olas de calor y el mayor envejecimiento de la población en la Región Metropolitana, así como las islas de calor que hay en la ciudad, tenemos una mezcla poco auspiciosa que sólo llevará a aumentar las muertes si no se toman medidas urgentes”, señaló la investigadora Yasna Palmeiro.

¿Qué cambio climático experimentará el mundo? ¿Terminaremos con 2° C o 2,5° C, o incluso 3° C más?

Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el riesgo de mortalidad por calor. En segundo lugar, ¿pueden las sociedades adaptarse a temperaturas más altas? Hay cosas que podemos hacer para reducir el estrés por calor si la gente tiene el dinero para permitírselo. Lo que marca, otra vez, un tema de acceso.

El Human Climate Horizons (HCH), una colaboración entre el Laboratorio de Impacto Climático y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ha realizado un mapeo detallado de los escenarios climáticos futuros en todo el mundo. Una de sus métricas es el cambio en la mortalidad por calor, que se estima sobre la base de la metodología aplicada en Carleton et al. (2021).

El equipo hace proyecciones para dos escenarios climáticos futuros: la Vía de Concentración Representativa (RCP) 4.5 y 8.5, que son ampliamente utilizados en la literatura climática y por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Si siguiéramos el RCP 4.5, esperaríamos alcanzar un calentamiento de alrededor de 2° C a mediados de siglo y alrededor de 2,5° C para 2100.

Los investigadores estimaron cómo cambiarían las tasas de mortalidad por calor, que incluye temperaturas frías y calientes para 2030, 2050 y 2090. El calor extremo aumentaría las muertes en gran parte de los trópicos, particularmente en Oriente Medio y el sur de Asia. Sin embargo, en muchos países, particularmente en latitudes altas, se espera que las tasas de mortalidad disminuyan en este escenario. Eso se debe a que la disminución de las muertes relacionadas con el frío compensará el aumento del calor en los países que se muestran en azul.

La investigación es clara: a medida que aumentan las temperaturas, las personas que viven en latitudes más bajas, particularmente en los trópicos, pero también hacia al sur de Europa, se verán cada vez más presionadas a temperaturas dañinas y potencialmente fatales. Estos riesgos de mortalidad aumentan en su mayoría abruptamente más allá de los 2° C. Para evitar estas muertes, necesitamos mantener las temperaturas lo más bajas posibles, reduciendo las emisiones de carbono.

Proteger a las personas del calor extremo requerirá mezclar lo viejo y lo nuevo. Las soluciones tecnológicas como el aire acondicionado (AC) serán esenciales, pero confiar sólo en ellas sería un error, explican expertos de todo el mundo.

La disponibilidad y asequibilidad de AC es, y seguirá siendo, muy desigual, lo que deja a los hogares más pobres incapaces de protegerse. Tampoco es una solución para aquellos que trabajan al aire libre en la agricultura, la construcción o como vendedores ambulantes. Esta es la realidad para la mayoría de las personas en los países tropicales, donde las olas de calor serán más extremas.

El objetivo, entonces, es construir comunidades y ciudades más resistentes al calor mediante la planificación urbana, la comunicación y las respuestas de emergencia.

Sevilla, en España, es un ejemplo de esto. Es una de las ciudades más populares de Europa y a menudo se ve golpeada por un calor extremo. Las partes más antiguas de la ciudad, que se remontan a la Edad Media, fueron diseñadas con estas técnicas de enfriamiento natural en mente. Tiene pequeñas plazas donde la gente puede encontrar sombra, fuentes comunitarias para que las personas se mantengan frescas, y los árboles y la vegetación que bordean las calles proveen de sombra a sus habitantes. Las obras más nuevas no fueron diseñadas de esta manera: avenidas grandes y anchas que pueden alcanzar temperaturas de horneado en verano.

Ya estás dudando de tus propósitos 2025

Han pasado ya 15 días de este 2025, ¿cómo van las intenciones que te propusiste para el Año Nuevo? ¿Estás luchando por cumplirlas? La profesora asistente clínica de la Facultad de Salud y Servicios Humanos de la Universidad de New Hampshire y experta en salud mental, Katie Godshall, recuerda que el cambio puede ser difícil y, antes de tirar la toalla, es importante recordar por qué esas resoluciones te importan.

«No te sientas abrumado por sentimientos de culpa y decepción si esta resolución no está funcionando», dice Godshall. «Lo más importante es ser amable contigo mismo. Lo más probable es que tus propósitos se centrarán en opciones más saludables para el nuevo año, así que en lugar de acumular dudas y otros malos sentimientos, tómate un momento para ver por qué tus propósitos pueden no estar funcionando».

Según un estudio del Pew Research Center, a menos de un mes en el nuevo año, solo un poco más de la mitad de las personas que hicieron resoluciones en la víspera del nuevo año las han mantenido. Muchos han abandonado sus promesas en menos de una semana, o antes del Día del Abandono, que es el segundo viernes de enero.

Las resoluciones generalmente comienzan con mucha motivación e impulso, pero con el tiempo el impulso puede ralentizarse, haciendo que la gente renuncie por completo. Antes de rendirse, la profesora Godshall recomienda preguntarte usando tres palabras clave: qué, cómo y por qué.

«Pregúntate ¿qué estás tratando de lograr? ¿Cómo estás tratando de hacerlo? ¿Por qué es importante? Y asegúrate de no estar evaluando demasiado pronto. Sé honesto contigo mismo y si no te está funcionando, está perfectamente bien dar un paso atrás, revaluar y ajustar, de lo contrario te estás haciendo un flaco favor y puedes estar tan descontento con la resolución como si lo estarías si renunciaras».

La especialista recomienda replantear el punto de vista. No pienses en ello como renunciar, sino restablecer los objetivos. Incluso llega a sugerir elegir otra época del año que pueda ajustarse mejor a tus objetivos.

Godshall ofrece los siguientes consejos para revaluar las resoluciones:

No tengas miedo de examinar y restablecer los objetivos. ¿La resolución es alcanzable o es demasiado ambiciosa? ¿Es lo suficientemente flexible como para encajar en tu horario diario?

Sé amable contigo mismo:

Incluso si te sientes culpable o desmotivado, no sientas que has fracasado. Repensar los objetivos, seguir avanzando no significa rendirse; sólo se están ajustando.

Se trata de ser un mejor tú:

Se suponía que esta resolución te ayudaría, así que no dejes que te decepcione. No sientas la necesidad de luchar por la perfección. Concéntrate en lo que funciona mejor para ti.

Sistema de amigos:

Encuentra un socio en la resolución. Pídele a un amigo, familiar o compañero de trabajo que se una a ti. Tener a alguien con quien colaborar puede dar confianza y responsabilidad externa. Tal vez reunirse con ellos en el gimnasio o salir a caminar en el trabajo durante la hora del almuerzo.

Celebra el éxito:

Si reinventas tus propósitos y avanzas, asegúrate de celebrar pequeños hitos, incluso si el camino es lleno de baches. Concéntrate en el progreso y disfruta del viaje.

Mito o verdad: ¿es el 20 de enero el día más triste del año?

Aunque parezca imposible, existe una fórmula pseudomatemática que determina que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Y para este 2025 ese día es el 20, que en el hemisferio norte es llamado Blue Monday y tiene que ver con que están en pleno invierno, aún hay resaca del Año Nuevo, se terminaron las vacaciones de fin de año y muchas personas tienen deudas.

Con estos conceptos en mente, el profesor de psicología en la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, elaboró una fórmula que dio con la fecha en cuestión. Y lo bautizó como blue, que se asocia en el mundo anglosajón con tristeza y depresión, en especial durante esta época en que los días son más cortos y la ausencia de luz incrementa la llamada “penumbra azul”.

Esta es la ecuación:

Blue Monday = 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA

Donde las variables son:

Clima (C)

Deudas de las compras navideñas (D)

Sueldo de enero (d)

Tiempo transcurrido desde las vacaciones de Navidad (T)

Los propósitos de dejar atrás malos hábitos (I)

Las motivaciones positivas (M)

La necesidad de cambios (NA).

Todas juntas hacen que —según Arnall— el tercer lunes de enero nos sintamos más afligidos y pesimistas que en ningún otro momento del año.

Aunque para muchos otros el Blue Mondaytiene también un significado musical, ya que ese día inspiró también a New Order para componer su canción homónima.

¿Qué tan verdadero es esto? ¿De dónde salió?

Lo cierto es que todo comenzó en 2005, a través de una campaña publicitaria de la desaparecida empresa de viajes británica Sky Travel. La idea de la compañía era determinar cuál era la fecha ideal para comenzar a preparar las vacaciones de verano e incrementar sus puntos de venta.

La comunidad científica considera que la ecuación carece de fundamentos para precisar que existe el día más triste del año o Blue Monday. Determinar que existe el día más triste del año es pseudociencia, pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos. “Sería como creer que el 31 de diciembre nos influye para repensar nuestra vida o el 14 de febrero tiene algo que nos hace más románticos”, afirma el profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Trujillo.

Lo anterior no le ha quitado popularidad a la fecha e incluso hay empresas que se han valido de esta para ofrecer servicios o productos que “promueven el bienestar” entre los consumidores.

La estrategia de marketing tuvo un gran éxito, ya que no sólo hizo aumentar las ventas de paquetes de viaje de esa temporada, sino que logró enviar un mensaje a la sociedad que permanece hasta el día de hoy, aunque se sepa que no existe ninguna investigación que respalde la teoría.

En Chile y en el hemisferio sur deberíamos celebrar el Yellow Day, que surgió en contraposición del Blue Monday, propuesto por el mismo Arnall. El psicólogo creyó necesario pensar en un día que acumulara factores positivos alrededor de las personas, tales como condiciones meteorológicas, situación económica y vacaciones. Esta vez la ecuación coincidió en que el día recaería en la tercera semana del mes de junio. El Yellow Day se relaciona con el clima del verano y el tiempo de ocio o vacaciones. A esto se suma que el color amarillo es asociado a la felicidad, el optimismo, la diversión, creatividad e inteligencia. O sea, nuestra época estival.

Días de sol: vitamina D versus bloqueador solar

La vitamina D es un nutriente que nuestro cuerpo necesita para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables. Sólo podemos absorber calcio, el componente principal de los huesos, cuando la vitamina D está presente. Esta vitamina también regula otras funciones celulares. Sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras contribuyen a la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales.

La vitamina D no se encuentra naturalmente en muchos alimentos, pero puedes obtenerla de la leche fortificada, cereales fortificados y pescado graso, como salmón, sardinas y caballa. El cuerpo también genera vitamina D cuando la luz solar directa convierte un químico en la piel en la forma activa de la vitamina (calciferol).

La dermatóloga estética y directora médica de Clínica Dermatológica KB, Katherine Barría, explica:

“Una deficiencia de vitamina D puede generar huesos más débiles y aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas. También puede causar debilidad muscular, lo que puede afectar la movilidad y el equilibrio. Desde una perspectiva dermatológica, la falta de vitamina D se relaciona con la caída de cabello (especialmente cuando ocurre de forma repentina y sin otras causas evidentes), alteraciones en la cicatrización y mayor predisposición a infecciones en la piel.

—¿Qué problemas puede causar un exceso de vitamina D?

—Puede elevar los niveles de calcio en la sangre (hipercalcemia), lo que podría causar problemas como arritmias cardíacas o formación de cálculos renales. También provocar molestias gastrointestinales como náuseas o estreñimiento. Por eso, aunque la vitamina D es fundamental, su suplementación debe hacerse con precaución y bajo supervisión médica.

—¿Cuál es la mejor forma de obtener vitamina D?

—La manera más natural de obtener vitamina D es a través de la exposición solar. Con solo 20 minutos de sol en áreas como brazos o piernas, tres veces por semana y en horarios fuera de las horas pico (por ejemplo, temprano en la mañana o al final de la tarde), es suficiente para que el cuerpo la produzca. No se necesita buscar un bronceado. Además, se puede obtener vitamina D en alimentos como pescados grasos, huevos, lácteos y cereales fortificados. Sin embargo, en lugares donde hay pocas horas de luz solar durante el año, los suplementos específicos son una opción ideal para mantener niveles adecuados.

—¿Los bloqueadores solares afectan la producción de vitamina D en el cuerpo?

—El protector solar puede reducir la producción de vitamina D en la piel, pero eso no significa que debamos dejar de usarlo, ya que la protección solar es crucial para prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades como el cáncer de piel. Una manera de equilibrar esto es realizar actividades al aire libre en horarios no pico, como caminar o pasear en bicicleta, y exponer zonas como brazos o piernas durante 20 minutos sin protector solar. No es necesario exponer áreas sensibles como el rostro o el escote, que queremos proteger del envejecimiento. Para mantener niveles óptimos de vitamina D, la suplementación sigue siendo la mejor alternativa segura y efectiva.

Espero que esta edición haya sido de tu agrado. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.