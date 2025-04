Carmona sobre críticas a candidatura de Jara: “Lo primero, es la conversación con el Presidente”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a los cuestionamientos de la oposición respecto a la proclamación de Jeannet Jara como candidata presidencial de la colectividad, mientras aún sigue ejerciendo el cargo de ministra del Trabajo.

“Que Jeannette Jara, sobre la base del acuerdo del Comité Central del Partido Comunista, mantiene un activismo como candidata siendo que está en el Gobierno, eso no puede afirmarlo nadie”, dijo el timonel del PC en conversación con el programa Estado Nacional.

Luego de que el Comité Central del partido decidiera nominar a la secretaria de Estado como su abanderada, la oposición exigió su salida inmediata del cargo. En ese sentido, criticaron las recientes actividades que ha encabezado Jara como ministra, en las que se le acusó de utilizar recursos públicos para impulsar su candidatura.

Carmona señaló que lo primero es que Jara converse con el Presidente Gabriel Boric, y aclaró que no le corresponde pautear cuándo se debería concretar ese diálogo.

Consultado sobre la compatibilidad de que la militante PC mantenga su cargo en la cartera de Trabajo y al mismo tiempo sea candidata, el presidente de la colectividad indicó que “el Partido Comunista va a asumir cuáles son los roles en política y que son distintos. Y por eso, la primera opción, y por eso yo no he hecho más diligencias, es la conversación con el Presidente”.

Bajo ese escenario, Carmona reconoció que no se ha contactado a Jeannette Jara tras la definición del Comité Central y que, además, ella aún no ha aceptado formalmente la nominación.

Por lo que reiteró que “mientras ella no converse con el Presidente, nosotros no vamos a consumar nuestro acuerdo (…) no le pusimos plazo. Pero no contestó ayer, no hablamos con ella, ella no estaba con nosotros”. Además, cuestionó las críticas de la oposición, siendo que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también -a su juicio- desplegó su campaña cuando aún era alcaldesa de Providencia.