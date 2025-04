Alemania advierte sobre la ultraderecha y el odio 80 años después de la liberación de Buchenwald

Líderes alemanes advirtieron este domingo sobre la amenaza de la ultraderecha y el autoritarismo, el racismo y odio, 80 después de la liberación por el Ejército de EEUU del campo de concentración nazi de Buchenwald. Lugar donde hubo 278.000 prisioneros, entre ellos 635 españoles, y en el que murieron más de 56.000 personas.

En una ceremonia en Weimar, el expresidente de Alemania Christian Wulff (2010-2012) recordó el juramento de Buchenwald -el 19 de abril de 1945- de los supervivientes de Buchenwald, quienes prometieron la “destrucción absoluta del nazismo y de sus raíces” y la construcción de un nuevo mundo de paz y libertad.

“¿Qué hay de la paz y la libertad en el mundo 80 años después de la destrucción del nazismo? Conmemoramos el 80 aniversario de la liberación en tiempos de guerra en Europa”, señaló Wulff.

Indicó que el líder del movimiento neoeuroasianista, Alexandr Duguin -conocido como el “ideólogo” del presidente ruso, Vladímir Putin, y también el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)- “vuelven a invocar a historiadores de la derecha como Carl Schmitt, que fue uno de los pioneros intelectuales del nacionalsocialismo”.

“Hoy, 80 años después del terror nazi, los supervivientes de Ucrania de los campos de concentración tienen que volver a temer por sus vidas a diario”, señaló.

Además, manifestó que “aquí también debe aplicarse el nunca más que Alemania se comprometió a defender a raíz del Holocausto”.

Wulff recordó que en la Cámara Baja alemana se sientan diputados de la AfD que utilizan el término neonazi ‘Umvolkung’ o remigración, quienes afirman que ya basta de hablar de la culpa alemana de dos guerras mundiales y que hablan de “trabajo obligatorio” para limitar la ayuda mínima a la subsistencia a la vivienda, la calefacción y la comida.

“De ahí a los campos de trabajo no hay un gran paso”, advirtió, y sostuvo que cualquiera que no reconozca analogías con el pasado y no se distancie de ese tipo de afirmaciones es culpable frente al juramento de Buchenwald.

Asimismo, el expresidente de Alemania recalcó que “los nacionalsocialistas no surgieron de la nada, sino que contaban con un amplio apoyo, a veces ingenuo”, y subrayó que “los trivializadores de la AfD ignoran que este partido, con su ideología, prepara el caldo de cultivo para que la gente se sienta incómoda en Alemania”.