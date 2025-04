Semana negra para la izquierda: Tohá amenazada y Allende destituida

Presentado por:

¡Buenas, tenemos varias noticias que contarles! La semana pasada el tema fue la oposición, pero en esta el foco está en la otra vereda. El conflicto en el progresismo alcanzó niveles preocupantes, según sus propios dirigentes. La destitución de la senadora Isabel Allende empeoró el escenario.

Oficialismo sale a jugar póker con las candidaturas presidenciales. Es momento de hacer las apuestas sobre quién impondrá su nombre. La más perjudicada es la candidatura de Carolina Tohá.

Partido Comunista en la encrucijada. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, es reconocida como el mejor rostro de la colectividad para competir en primarias, por su carisma y los logros de su gestión. Análisis estratégico impide proclamarla.

Frente Amplio y Presidente Boric principales responsables. La destitución de la senadora socialista Isabel Allende golpea a La Moneda en plena discusión de candidaturas presidenciales. Mal momento para la proclamación de Gonzalo Winter (FA).

En nuestro bonus track de la semana: luego de la batalla campal que tuvo Chile Vamos por quién asumía la presidencia del Senado, entrevistamos al derrotado en la contienda, el senador Felipe Kast, una semana después del evento. “El tema no está resuelto”, advierte.

Comando de Evelyn Matthei quiere competir en primarias con Rodolfo Carter, luego de meses en que dijimos que era imposible. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, mueve magistralmente sus piezas en la escena política. Ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, termina su último año en tribunales enfrentado con sus compañeros supremos.

Y luego del “Día de la Liberación” de Donald Trump, recomendamos la entrevista a Bob Woodward, periodista autor de tres libros sobre el actual presidente de EE.UU. y protagonista de la investigación del caso Watergate, que sacó a Richard Nixon de la Casa Blanca hace 50 años.

1

CAROLINA TOHÁ EN EL LABERINTO

La realidad socialista. El martes, Camilo Escalona me dijo la frase de la semana: “Si la compañera Paulina (Vodanovic) toma la decisión de presentarse como candidata presidencial, el pleno la va a apoyar”. Líder indiscutido del lote conocido como Nueva Izquierda, Escalona decidió apoyar públicamente la candidatura presidencial de Vodanovic, que lidera el lote denominado Tercerismo. Paulina Vodanovic Presidenta.

Elecciones sin resultados oficiales. El 15 de marzo pasado, el Partido Socialista tuvo elecciones internas. Han transcurrido tres semanas y aún no existen resultados oficiales.“Estamos en proceso (de dar resultados oficiales), están pendientes algunas ratificaciones”, me explicaron en el partido.

Comenzó el desbande socialista. Desde el miércoles de esta semana, varios parlamentarios socialistas salieron a proclamar a Paulina Vodanovic, entre ellos, Fidel Espinoza, Gastón Saavedra, Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Marcos Ilabaca, por nombrar algunos. El martes apareció una carta de cuatro gobernadores del PS por Vodanovic. En la colectividad me explicaron: “El corazón socialista no se volcó a trabajar por Carolina Tohá”.

¿Paulina Vodanovic Presidenta o presidenta? La ausencia de resultados ofíciales de las elecciones internas sería la razón para dilatar el comité central que elegiría la mesa que, a su vez, debería proclamar a Paulina Vodanovic candidata a Presidenta. Si Vodanovic acepta ser candidata a Presidenta PS, no podría ser presidenta del PS.

Comité central PS puede ser el 12, pero no descartan que sea el 16 de abril. Paulina Vodanovic obtuvo primera mayoría (cerca de 5.400 votos dicen) y debería ser proclamada presidenta del PS, pero si asume la candidatura la sustituiría en el cargo el nuevo secretario general. Camilo Escalona sería el nuevo presidente del Partido Socialista.

Todo es negociable. En el PPD y el PS dicen que esto es para negociar las parlamentarias y garantizarle el puesto a Paulina Vodanovic en el Senado. Es una incógnita cómo Vodanovic desactivará su candidatura presidencial.

Winter precandidato. Pero no solo el Partido Socialista fue un problema para Tohá esta semana. El Frente Amplio decidió llevar candidato propio y, el jueves, el diputado Gonzalo Winter aceptó representarlos, en un colorido evento en Santiago centro. Un asistente me dijo: “Fue una proclamación llena de entusiasmo, sentí mucho ánimo de que vamos a salir a pelearla”.

FA confiado de su máquina electoral. El alcalde de Maipú, carta presidencial del sector en el futuro, aceptó ser jefe de campaña y salir a la calle y en las fotos, apoyando a Winter Presidente.

Comunistas en la disyuntiva. La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, está instalada como la mejor carta que tiene el Partido Comunista, por una popularidad que –señalan– “es parecida a la que tuvo Bachelet el 2006” y, más importante aún, tiene gestión que mostrar: reforma de pensiones, 40 horas y aumento del salario mínimo. Algunos comunistas no descartan postergar una eventual candidatura de Jara y apoyar al candidato del FA (ver nota 2).

Todo muy líquido. El comité central del PC también se ha postergado y es muy probable que lo realicen el mismo fin de semana que los socialistas. En las próximas dos semanas debería aclararse el panorama.

Hasta MEO apareció en escena. Y como si fuera poco, además de la sorpresa socialista, del candidato frenteamplista y de la disyuntiva comunista, Marco Enríquez-Ominami avisó que no descarta aportar con su presencia en las presidenciales 2025. Compleja semana para Carolina Tohá Presidenta.

2

PARTIDO COMUNISTA POSTERGARÍA A JEANNETTE JARA

Jeanette Jara candidata. Las puertas del Partido Comunista se abrieron para la candidatura presidencial de la ministra del Trabajo, pero la discusión recién comienza. En los pasillos del partido se habla de “realizar un análisis estratégico” de las posibilidades y los efectos de su eventual postulación a La Moneda.

¿Es razonable llevar a Jara? Esa es la pregunta que se hicieron en el PC el jueves en su comisión política, respecto a la oportunidad de colocar su nombre en la papeleta de las primarias del progresismo, tomando en cuenta que competiría con Carolina Tohá, Gonzalo Winter, entre otros.

Altas posibilidades de triunfar en primarias oficialistas. Dirigentes del PS/PPD tienen claro que Jara puede ganar en una primaria con Carolina Tohá, tomando en cuenta sus logros como ministra y que tiene un perfil más carismático y popular que la exministra del Interior.

Buena noticia tener abanderada pero implica costos. En el PC existen serias dudas respecto a lograr que el progresismo (PS/PPD) trabaje por Jara Presidenta si gana la primaria y preocupa que “el histórico anticomunismo que existe en Chile” –dicen en el partido– termine en una derrota presidencial y parlamentaria. En la derecha reconocen que sería una ventaja para Matthei competir con una candidata del Partido Comunista.

Todo sería culpa del PC. Una derrota presidencial y, peor aún, una disminución del progresismo en el Parlamento sería fatal para una colectividad que tiene una importante bancada de diputados y senadores y a cuatro activos ministros en el Gobierno.

Jara es una oportunidad histórica. Jeannette Jara es reconocida como fenómeno político popular, pero en el PC me advierten que “no queremos que nos ocurra lo mismo que a Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC) el 2021, que fueron proclamadas, pero rápidamente abandonadas en su postulación a La Moneda”. En este escenario no descartan “Jara 2029” y retomar alianza FA/PC, apoyando la candidatura de Winter.

3

CACERÍA DE BRUJAS POR DESTITUCIÓN DE SENADORA ALLENDE

Imposible peor momento. El Frente Amplio proclamó su precandidato presidencial, Gonzalo Winter, en un colorido evento que tuvo como telón de fondo la destitución de la senadora socialista Isabel Allende, por la fracasada compra de la casa de Salvador Allende. Winter realizaba su discurso al mismo tiempo que afuera parlamentarios socialistas responsabilizaban al Frente Amplio y al Presidente Gabriel Boric del fin de la carrera política de la senadora Allende.

Un Gobierno en homenaje a Salvador Allende. La campaña presidencial de Gabriel Boric tuvo como imagen al expresidente socialista que murió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado fue pensada como una buena oportunidad para realizarle un homenaje, pero fracasó por un deslavado evento frente a La Moneda. Otra manera de homenajearlo era convirtiendo su casa en un museo.

Larga lista de responsables del fracaso de la casa museo. Levamos cuatro meses de renuncias de funcionarios públicos y malas noticias sobre el intento de la compra. Nadie se percató de que la Constitución prohíbe a empleados públicos suscribir contratos con el Estado. Tampoco que dos funcionarias públicas formaban parte de la sucesión de Allende.

Salen todas las Allende. En marzo perdió el cargo de ministra de Defensa Maya Fernández Allende y, este jueves, el Tribunal Constitucional destituyó a la senadora e hija del exmandatario, Isabel Allende, tras más de treinta años como parlamentaria. Difícil una peor manera de terminar la carrera política.

Frente Amplio o Boric. Un optimista dirigente frenteamplista y funcionario de Gobierno me dijo el jueves que todo indicaba que los ataques serían al FA, no al Presidente Gabriel Boric. Es el último año de Gobierno, no correspondía atacar al Mandatario.

Responsable legal. El foco de este caso siempre ha estado puesto en la jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, excompañera del Presidente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que llegó a ese puesto cuando Giorgio Jackson (FA) era ministro Segpres.

Operación Tribunal Constitucional. Otra crítica al Gobierno es que nadie asumió la responsabilidad de operador judicial del caso, a cargo de garantizar los votos del TC. Las dos ministras frenteamplistas (Nancy Yáñez y Daniela Marzi) votaron a favor de la destitución de la senadora Allende. La actuación de estas dos ministras fue muy elogiada en el mundo académico.

Efectos inmediatos. Debilitamiento del Gobierno y del Presidente en plena disputa por precandidaturas presidenciales, donde Carolina Tohá (PPD) era la candidata de La Moneda. Socialistas comienzan discusión por quién reemplaza a la senadora Allende, en medio de cuestionamientos a la nueva mesa del partido, que debería asumir durante las próximas semanas. Continuará ola de despidos, advierten en el oficialismo.

4

TRES PREGUNTAS AL SENADOR FELIPE KAST

Felipe Kast una semana después del golpe que lo dejó fuera de la presidencia del Senado. El senador de Evópoli no logró instalarse en la testera de la Cámara Alta, como tenía presupuestado, porque el RN Manuel José Ossandón le ganó con votos del oficialismo.

En esta entrevista, el senador Kast descarta responsabilidad de la candidata Evelyn Matthei en el ascenso de Ossandón y avisa que en este evento “no hay nada superado”.

-¿El impasse de su postulación a la presidencia del Senado afectó la relación de Evópoli con Evelyn Matthei y su comando?

-No veo cómo podría afectar la relación con Evelyn algo donde ni ella ni su comando tienen responsabilidad. Esto es completamente responsabilidad del senador Manuel José Ossandón, a quien su ambición desmedida lo lleva a traspasar todos los límites de la ética.

-¿Qué va a hacer Evópoli para evitar que estas situaciones se repitan durante la campaña y la designación de candidaturas parlamentarias?

-No entiendo qué relación tiene este episodio con la designación de los cupos parlamentarios. No veo ningún vínculo.

-¿Da por superado definitivamente el impasse?

-No hay nada superado, lo ocurrido confirma que en política hay algunos que, en lugar de trabajar para el equipo al cual pertenecen, trabajan para el otro equipo. Como dijo el senador Lagos Weber, el objetivo era infligir una derrota a la derecha y Ossandón fue el instrumento para lograrlo.

Publicidad con enfoque de género en la UDP

La Escuela de Publicidad de la UDP cuenta con diversas iniciativas que buscan ​posicionar a la carrera como un actor relevante en la reflexión en torno a la perspectiva de género en la industria de la publicidad y del marketing. Algunas de ellas son Publifem, Agencia Piso 1 y el Museo de la Publicidad y la Propaganda; el que incluye colecciones de publicidad y género, tabaco y género, tabaco y masculinidad, y avisos de la revista Paula, donde se explora la evolución del papel de la mujer en la publicidad.

Sobre Publifem, la académica y coordinadora Cecilia Tapia, cuenta que “es un proyecto que nace en 2020 junto al Centro de Estudiantes para conectar con la industria publicitaria y, a la industria, con las necesidades de la academia”. Respecto al enfoque de género en la industria, Tapia cree que hay avances, aunque todavía la publicidad va más lenta de lo que avanza la sociedad. “Por eso es de vital importancia que esta se capacite y adquiera las herramientas para trabajar la comunicación y la creatividad desde una mirada de género. El principal desafío de las nuevas generaciones es hacer ese cambio, pero es muy difícil en un espacio que no está preparado para recibirles, porque se sigue moviendo en los paradigmas antiguos y, más aún, sumando los cambios sociopolíticos que siempre afectan el espectro publicitario”.

La académica Ayleen Moath piensa que “la buena publicidad, tiene en consideración la construcción de una narrativa que vincule con las audiencias desde su reconocimiento y valoración. Hoy es cada vez más común ver a un hombre vendiendo detergentes, comprando pañales, cuidando a alguien, porque también, a medida que va cambiando la cultura, los paradigmas y las costumbres; la publicidad va obligadamente cambiando”.

Otra iniciativa relevante en este ámbito es la interdisciplinaria Agencia Piso 1, gestionada por estudiantes de pregrado de las carreras de Publicidad, Periodismo, Diseño e Ingeniería en Control de Gestión de la UDP. “Para este año la agencia está preparando proyectos que incluyen La Publicidad Vanguardista, donde invitaremos a referentes de la industria que han liderado campañas transformadoras y visionarias y diseñando investigaciones que hablan de género e inclusión, para estudiar la recepción de mensajes publicitarios en audiencias jóvenes. Se busca entender cómo las nuevas generaciones procesan estos contenidos y qué impacto tienen en sus percepciones”, cuenta el académico Claudio Carvajal.

Actualmente, Publifem está organizando un encuentro de conversación para el Día Internacional del Orgullo LGBT y trabaja, junto al Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), en una investigación sobre la percepción de género de las personas frente a la publicidad.

Para conocer más sobre Publifem ingrese aquí.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Evelyn Matthei en conversaciones con Rodolfo Carter. En ediciones anteriores de +Política contamos que la candidata de Chile Vamos no estaba dispuesta a participar en una primaria con el exalcalde de La Florida. Esta semana me desmintieron esa resistencia.

Opinión de asesores. El lunes, en el comando de Matthei me dijeron que esa resistencia a realizar una primaria con Carter no era de la exalcaldesa de Providencia, que era más bien una opinión de asesores cercanos a ella y que “nunca ha existido algún veto a Rodolfo Carter”.

El lunes, en el comando de Matthei me dijeron que esa resistencia a realizar una primaria con Carter no era de la exalcaldesa de Providencia, que era más bien una opinión de asesores cercanos a ella y que Encuentro en febrero. También me recordaron que hubo un encuentro Carter-Matthei en los primeros días de febrero, en que el exalcalde de La Florida planteó la posibilidad de primarias y Matthei no lo descartó, pero pidió un cambio en el tono de la discusión.

También me recordaron que hubo un encuentro Carter-Matthei en los primeros días de febrero, en que el exalcalde de La Florida planteó la posibilidad de primarias y Matthei no lo descartó, El jueves, el exalcalde de La Florida envió carta a las directivas de Chile Vamos, donde compromete buen tono en la campaña, “en favor de una causa colectiva: derrotar a la izquierda y ofrecerle a Chile un gobierno que sane el daño de estos cuatro años desastrosos”.

– El ajedrez político de Álvaro Elizalde. La llegada de Jorge Millaquén al Segundo Piso de La Moneda como jefe de seguimiento de políticas públicas fue interpretada en el mundo político como otra hábil gestión del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para colocar a sus más cercanos en puestos clave.

Mítico sector del socialismo chileno. Elizalde participa del lote denominado Tercerismo, una facción que se caracteriza por conflictos internos, pero que tiene gran capacidad para instalarse cerca del poder de turno. Millaquén es considerado un histórico y leal colaborador de Elizalde.

Elizalde participa del lote denominado Tercerismo, una facción que se caracteriza por conflictos internos, pero que tiene gran capacidad para instalarse cerca del poder de turno. Hombre clave en Interior. Un movimiento previo a la llegada de Elizalde al Ministerio del Interior fue el nombramiento de Andrés Santander como jefe de la División de Gobierno Interior. Santander es del lote Grandes Alamedas, pero trabajó exitosamente con Elizalde para imponer la candidatura de Alejandro Guillier sobre la del expresidente Ricardo Lagos el año 2017.

Un movimiento previo a la llegada de Elizalde al Ministerio del Interior fue el nombramiento de Andrés Santander como jefe de la División de Gobierno Interior. Santander es del lote Grandes Alamedas, pero trabajó exitosamente con Elizalde para imponer la candidatura de Alejandro Guillier sobre la del expresidente Ricardo Lagos el año 2017. Jefe de campaña de Tohá. Otra persona del círculo de Elizalde es Pablo Velozo, su exjefe de gabinete cuando fue vocero en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, que ahora figura como jefe de campaña de Carolina Tohá.

Otra persona del círculo de Elizalde es Pablo Velozo, su exjefe de gabinete cuando fue vocero en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, que ahora figura como jefe de campaña de Carolina Tohá. La gran pregunta. Elizalde apoya la candidatura presidencial de Carolina Tohá, pero desconciertan los últimos movimientos de Paulina Vodanovic –también tercerista– para ser la carta presidencial del PS.

Elizalde apoya la candidatura presidencial de Carolina Tohá, pero desconciertan los últimos movimientos de Paulina Vodanovic –también tercerista– para ser la carta presidencial del PS. También con Claudio Orrego. Y, por último, no hay que olvidar que, hasta enero de este año, el jefe de gabinete del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue Felipe Barnachea, también hombre de Elizalde.

– Molestia en la Corte Suprema con Mario Carroza. Conocido por su rol resolviendo causas de derechos humanos, el ministro Carroza termina su carrera judicial en conflicto con sus compañeros supremos. El ministro pasa a retiro el próximo 17 abril de 2026, cuando cumple la edad límite para ejercer el cargo (75) y tras cinco años en la Corte Suprema.

Carroza no avisó a nadie sobre comportamiento de ministra Ángela Vivanco. Hace una semana, en una entrevista publicada en The Clinic, Carroza dijo que había advertido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, sobre comportamientos “extraños” de la destituida Ángela Vivanco. Ministros involucrados en la investigación y el propio presidente Blanco negaron advertencias de Carroza por la exministra Vivanco.

Hace una semana, en una entrevista publicada en The Clinic, Carroza dijo que había advertido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, sobre comportamientos “extraños” de la destituida Ángela Vivanco. Ministra de la Tercera Sala. En esa entrevista, Carroza también involucró a la ministra e integrante de la Tercera Sala, Adelita Ravanales, en la advertencia que realizó sobre la entonces ministra Vivanco. La ministra Ravanales ha evitado referirse al tema con sus compañeros del Pleno.

En esa entrevista, Carroza también involucró a la ministra e integrante de la Tercera Sala, Adelita Ravanales, en la advertencia que realizó sobre la entonces ministra Vivanco. Esta molestia obligó a Carroza a enviar el viernes 4 una rectificación a The Clinic: “Habría que precisar en parte de lo expresado en la entrevista concedida al periodista Nicolás Sepúlveda, del diario ‘The Clinic’, el pasado 30 de marzo, que la reunión en la que la Ministra Sra. Adelita Ravanales y el suscrito, advirtieron al Presidente de la Corte Suprema, Sr. Ricardo Blanco, sobre la existencia de irregularidades en la tercera sala, acontece con posterioridad a la sesión del Tribunal Pleno del 24 de junio de 2024, donde el Presidente resuelve convocar a la Comisión de Ética para abordar los hechos que afectaban a los integrantes de este Máximo Tribunal de la República, en asuntos públicos que, en aquel momento, eran de conocimiento general”.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 7 de abril

Corte Suprema revisa el desafuero de la diputada Catalina Pérez.

Cámara de Diputadas y Diputados elige a su presidenta o presidente.

Plazo para el fin de las movilizaciones de los profesores en Magallanes.

Sábado 12 de abril

El PPD proclama a Carolina Tohá como candidata presidencial.

El Partido Socialista realiza su comité central.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La destitución de la senadora Isabel Allende colocó en el foco a la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que asumió el cargo con la llegada del Presidente Gabriel Boric a La Moneda.

Revisamos las audiencias de Francisca Moya en Plataforma Ley del Lobby y solo figuran ocho reuniones en sus años en el cargo. No existe audiencia por casa de Salvador Allende.

8

RECOMENDACIONES: TRUMP SEGÚN BOB WOODWARD

Donald Trump según el periodista que reveló el caso Watergate. Bob Woodward, junto a su compañero Carl Bernstein, fueron los periodistas que escribieron en The Washington Post la historia de Watergate, que produjo la renuncia del entonces presidente estadounidense Richard Nixon, el 9 de agosto de 1974. Cincuenta años después, Woodward advierte en esta entrevista que con Trump “estamos en uno de los momentos más peligrosos que ha enfrentado nuestro país”.

Woodward escribió tres libros sobre Trump, lo ha entrevistado en numerosas ocasiones y explica que no le sorprende la velocidad con que ha implementado los cambios, porque “Trump tuvo cuatro años para limpiar sus armas y recolectar municiones para su segunda presidencia”.

lo ha entrevistado en numerosas ocasiones y explica que no le sorprende la velocidad con que ha implementado los cambios, porque “Trump tuvo cuatro años para limpiar sus armas y recolectar municiones para su segunda presidencia”. Perfil de Donald Trump. El periodista de The Washington Post cuenta que Trump vincula el poder con el temor y que eso fue lo que lo motivó a titular su primer libro sobre el actual mandatario de esta forma: Fear: Trump in the White House(2018).

El periodista de The Washington Post cuenta que Trump vincula el poder con el temor y que eso fue lo que lo motivó a titular su primer libro sobre el actual mandatario de esta forma: Fear: Trump in the White House(2018). Richard Nixon no tuvo apoyo del Partido Republicano. Woodward señala que un actor relevante en la salida de Nixon en 1974 fue el Partido Republicano, porque necesitaba 1/3 de la Cámara de Representantes para mantenerse en su cargo y lo tenía, pero solo logró reunir cinco votos de su sector.

Woodward señala que un actor relevante en la salida de Nixon en 1974 fue el Partido Republicano, porque necesitaba 1/3 de la Cámara de Representantes para mantenerse en su cargo y lo tenía, pero solo logró reunir cinco votos de su sector. La entrevista que recomiendo apareció en The Washington Postel 28 de marzo pasado y la hizo la periodista Colby Itkowitz, quien destaca al inicio que esta es la primera vez que Woodward habla públicamente sobre la segunda administración de Trump. Disponible en YouTube con la posibilidad de colocarle subtítulos y traducción.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana.