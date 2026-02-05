¿Qué es el verdadero descanso?

Presentado por:

Hola, espero que estés muy bien y ojalá aprovechando el verano. Estamos en febrero, mes en el que la mayoría de los chilenos suele tomar vacaciones.

Una pausa, un descanso ansiado, pero que no siempre se aprovecha al máximo o resulta suficiente. Por eso te dejo un texto que responde las preguntas: ¿Qué es el descanso y qué es descansar de verdad? Lee para sabe cómo andamos por casa.

Y para ser consecuente durante este mes -que también es de mis vacaciones- las ediciones serán más breves.

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y aprovechando la contingencia puedes ver en qué está la utilización de microbiota fecal para el tratamiento contra el cáncer y el buen augurio que tiene esta técnica que ya se está experimentando en varias partes del mundo.

Y en el Chat con el Especialista, el jefe de Oncología y Hematología de Clínica Bupa Santiago, Jorge Alfaro Lucero, comenta qué podemos hacer para prevenir la enfermedad.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

¿Qué significa descansar de verdad?

¿Puedes responder a la pregunta que titula este artículo? Antes de seguir leyendo te pido que pienses en la respuesta y que además intentes recordar una vez que consideres que realmente descansaste y qué sentiste.

Hay quienes no logran desconectarse de las preocupaciones laborales, otros que ante la ansiedad por “aprovechar” el tiempo libre, se llenan de actividades.

Si algo nos enseñó la pandemia fue a escuchar el cuerpo y la mente, respetar los tiempos de descanso, en especial en caso de enfermedad. Millones de personas tuvimos que parar y obligarnos a descansar por salud.

Vamos al punto: tenemos que tener presente que las vacaciones también son por salud.

Pero a veces descansar no es tan fácil ni obvio como parece. Y acá volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Qué es el descanso para ti?

El descanso se ve y se siente diferente para diferentes personas, y no creo que haya necesariamente una explicación particular para definir qué o cómo puede ser el descanso. Sin embargo, podría haber un consenso general sobre cómo podría sentirse. “Uno podría decir: cuando estoy descansado/a, no me siento preocupado/a y mi cuerpo no se siente tenso o me siento relajado/a. Cuando estoy descansando, mi mente no está rumiando”, dice Karen Conlon, fundadora y directora clínica de Cohesive Therapy NYC.

“Nuestra actividad cerebral, nuestra actividad neurológica, es en realidad una de las más exigentes energéticamente. No son solo tus músculos los que funcionan. Todos tus sistemas de órganos funciona, y tu cerebro y tu corazón tienden a exigir mucho. Así que si estás pensando mucho, definitivamente estás trabajando”, explica la investigadora de la Universidad de Standford y directora científica de MEAction’s, Jaime Seltzer.

En el artículo publicado en la revista Global Qualitative Nursing Research escrito por Margareta Asp, PhD, profesora de ciencias del cuidado en la Universidad de Mälardalen en Suecia.

Ella señala que realmente no puedes entender el descanso sin pensar en lo que no es: “La esencia del no descanso constituye estar tenso entre los recursos limitados y las expectativas exigentes, lo que implica experiencias de falta de armonía”, escribe.

Esto se aplica para las vacaciones. No cuentan si estas pendiente de “hacer”, “pensar”, “planificar”.

En su artículo, la Dra. Asp intenta fijar una visión unificada del descanso y ofrece esta definición: “La esencia del descanso es una experiencia de armonía con respecto a los sentimientos, acciones y motivación de uno. Esto implica que hay una capacidad de acción, que se lleva a cabo de acuerdo con una sensación de placer. El descanso aparece cuando las necesidades y el anhelo de uno corresponden a la forma y el carácter del entorno. El descanso lleva muchos estados diferentes, desde condiciones tranquilas, libres de demanda y pacíficas hasta condiciones en las que uno es abierto y perceptivo a las impresiones placenteras”.

El “verdadero” descanso

Si bien los beneficios del descanso físico son bien conocidos, hay menos investigación sobre cómo optimizar el descanso psicológico. Aún no existe una receta perfecta pero hay algunos principios básicos que parecen funcionar mejor.

Una idea es que nuestros cerebros y cuerpos parecen necesitar diferentes intervalos de descanso: descansos cortos diarios e intervalos más largos semanales, afirma el profesor de psicología deportiva en la Universidad Estatal de Florida, David Eccles, quien estudia el descanso mental en atletas de élite.

“Las actividades más relajantes parecen ser absorbentes, de baja exigencia cognitiva y, por naturaleza, placenteras”, afirma.

Descansar eficazmente es mucho más que solo desconectárse de la oficina, de los estudios u otras actividades rutinarias. Muchas otras cosas cuentan como trabajo, especialmente las actividades que posponemos hasta el fin de semana o para los días libres, como hacer las compras, arreglar el jardín, limpiar, hacerse chequeos médicos.

“Para ser rejuvenecedor, el descanso no puede estar orientado a una tarea”, señala el profesor de gestión de recreación, parques y turismo en la Universidad Estatal de Pensilvania, quien investiga el ocio.

“El descanso no es un medio para un fin, ni productivo. No ayuda a cumplir con ciertas expectativas ni a integrarse en un grupo específico. Incluso los planes divertidos y los regímenes de autocuidado pierden su capacidad restauradora si los realizamos por el motivo equivocado, como destacar, encajar, lucir genial en redes sociales o cumplir con un estándar de belleza. Parte del descanso es que no te sientas en deuda con las cosas externas que se supone que debes hacer”, agrega Eccles.

El verdadero descanso —o lo que Dattilo llama ocio— es liberador, significativo y específico para ti. Y, a menudo, las actividades más sencillas son las que ofrecen el mayor descanso, añade Eccles.

Una encuesta a 18.000 personas de 134 países reveló que pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música y leer por placer eran algunas de las actividades de descanso más frecuentes.

El descanso es personalizable, y lo más importante es que debe ser una experiencia positiva. Lo que haces y cuándo lo haces importan menos.

La clave es que una actividad relajante para ti, te ayude a desviar la atención del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, dice Eccles.

Para descubrir qué te relaja, presta atención a cómo te hace sentir una actividad. Si hay una sensación de monotonía, ansiedad o de no cumplir con las expectativas, eso no es relajante, dice Datillo. Pero si algo te alegra o te hace perder la noción del tiempo, es muy probable que sea reparador.

De hecho, mantener esas acciones durante el año puede, incluso, ayudar a crear un bienestar general permanente.

2

Píldoras de caca para combatir el cáncer

Llevamos tiempo hablando y siguiéndole la pista a la investigación -de y con- la microbiota. Aprovechando que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, veamos dos estudios sobre transplantes de microbiota fecal (FMT), y cómo pueden mejorar drásticamente el tratamiento del cáncer.

Se trata de dos estudios innovadores publicados en la prestigiosa revista Nature Medicine.

El primer estudio muestra que los efectos secundarios tóxicos de los medicamentos para tratar el cáncer de riñón podrían eliminarse con la FMT.

El segundo estudio sugiere que la FMT es efectiva para mejorar la respuesta a la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón y melanoma.

Los hallazgos representan un gran paso en el uso de cápsulas FMT, desarrolladas en el Instituto de Investigación Lawson (Lawson) de St. Joseph’s Health Care London y utilizado en ensayos clínicos en el Instituto de Investigación del Centro de Ciencias de la Salud de Londres (LHSCRI) y el Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), para un tratamiento seguro y eficaz del cáncer.

Un ensayo clínico de fase I fue realizado por científicos de LHSCRI y Lawson para determinar si la FMT es segura cuando se combina con un medicamento de inmunoterapia para tratar el cáncer de riñón.

El equipo descubrió que la FMT personalizada puede ayudar a reducir los efectos secundarios tóxicos de la inmunoterapia. El ensayo clínico involucró a 20 pacientes en el Centro de Cáncer Familiar Verspeeten en el Centro de Ciencias de la Salud de Londres (LHSC).

“El tratamiento estándar para el cáncer de riñón avanzado a menudo incluye un medicamento de inmunoterapia que ayuda al sistema inmunológico del paciente a abordar las células cancerosas. Pero, desafortunadamente, el tratamiento con frecuencia conduce a colitis y diarrea, a veces tan grave que un paciente debe suspender el tratamiento de soporte vital antes de tiempo. Si podemos reducir los efectos secundarios tóxicos y ayudar a los pacientes a completar su tratamiento, eso será un cambio de juego”, dice el científico de LHSCRI, Saman Maleki.

Los estudios separados de fase II sobre el cáncer de pulmón y piel fueron dirigidos por investigadores de CRCHUM en colaboración con Lawson y LHSCRI. Los estudios encontraron que el 80% de los pacientes con cáncer de pulmón respondieron a la inmunoterapia después de la FMT, en comparación con solo el 39-45% que normalmente se beneficiaban de la inmunoterapia sola.

Del mismo modo, el 75% de los pacientes con melanoma que recibieron FMT experimentaron una respuesta positiva al tratamiento, en comparación con solo el 50-58% de respuesta en pacientes que reciben inmunoterapia sola.

Veinte pacientes participaron en el ensayo clínico de cáncer de pulmón y 20 pacientes participaron en el ensayo clínico de cáncer de piel.

“Nuestro ensayo clínico demostró que el trasplante de microbiota fecal podría mejorar la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón y melanoma”, señaló la coinvestigadora principal y médica científica del centro de investigación hospitalaria afiliado a la Universidad de Montreal (CRCHUM), Arielle Elkrief.

Ambos estudios utilizan píldoras de FMT avanzadas. Estas se procesan a partir de heces de donantes saludables y se ingieren para ayudar a restaurar el microbioma intestinal saludable de un paciente y tratar diferentes tipos de cáncer.

“Usar FMT para reducir la toxicidad de los medicamentos y mejorar la calidad de vida de los pacientes mientras mejora su respuesta clínica al tratamiento del cáncer es tremendo, y nunca se había hecho en el tratamiento del cáncer de riñón”, dice el científico de Lawson y jefe de St. Programa de Enfermedades Infecciosas de Joseph, Dr. Michael Silverman.

La FMT también se está estudiando en personas con cáncer de páncreas y cáncer de mama triple negativo, y ya es un tratamiento bien establecido para infecciones intestinales graves como C. difficile, que pueden causar diarrea severa.

“La esperanza es que nuestra investigación algún día ayude a las personas con cáncer a vivir más tiempo mientras reduce los efectos secundarios dañinos del tratamiento”, agrega el científico de LHSCRI y oncólogo médico de LHSC, Ricardo Fernandes.

Te dejo un vídeo con entrevistas a Maleki, Silverman y Fernandes, para que veas las píldoras: en inglés y francés.

3

Chat con el Especialista: Cómo enfrentar los 60 mil nuevos casos de cáncer al año en Chile

Para seguir con el tema del día, y aunque no es agradable hablar de cáncer. Hay cosas de las que es mejor tomar consciencia. Por ello, desde el año 2000 se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, para educar sobre su prevención, detección y tratamiento.

Este año el lema es “Unidos por lo único”, destinado a promover la atención personalizada y centrada en cada individuo en la lucha contra la enfermedad.

En 2022, Chile registró 59.876 nuevos casos de cáncer y 31.440 fallecimientos asociados a esta enfermedad. Estas cifras confirman que el cáncer ya superó a las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte en el país. Así lo establece el artículo “A snapshot of cancer in Chile II”, publicado en diciembre de 2024 por el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), que entrega una radiografía actualizada de la situación oncológica nacional.

Uno de los principales obstáculos en la prevención del cáncer es que los primeros síntomas son silenciosos. Lo explica el jefe de Oncología y Hematología de Clínica Bupa Santiago, Jorge Alfaro Lucero.

“Todo cáncer comienza a partir de una o un grupo pequeño de células, por lo tanto, su inicio suele ser sutil, detectable solo a través de una búsqueda dirigida”, dice.

En ese contexto, el especialista advierte:

“Cuando aparecen síntomas generales como baja de peso, dolor o compromiso del estado general, con frecuencia ya estamos frente a etapas avanzadas de la enfermedad. Por eso la búsqueda dirigida y los controles preventivos son fundamentales”.

Alfaro agrega que la prevención continúa siendo la estrategia más eficaz para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Está demostrado que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cánceres como pulmón y vejiga; la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama, colon y endometrio; y la radiación solar sin protección se asocia directamente al cáncer de piel”.

-Sobre el diagnóstico, ¿qué tanto ayuda en el combate de la enfermedad?

-El diagnóstico precoz no solo mejora la sobrevida, sino que cambia de manera sustantiva el tratamiento. Detectar un cáncer en etapas iniciales permite realizar cirugías más conservadoras, disminuir la necesidad de terapias complementarias como quimioterapia o radioterapia y reducir la toxicidad asociada. A ello se suma una mejor preservación de la funcionalidad —como fertilidad o control de esfínteres— y una diferencia significativa en los costos del tratamiento.

-¿La edad es un factor de riesgo o es un mito?

-Si bien el cáncer puede desarrollarse a cualquier edad, su incidencia aumenta de manera significativa con el paso de los años. En concreto, entre los 50 y 74 años se concentra el mayor impacto epidemiológico, particularmente en personas con antecedentes familiares de cáncer.

-Si sabemos que comienza de manera silenciosa y es fundamental la detección precoz, ¿qué podemos hacer para cuidarnos?

-Seguir los controles recomendados: la mamografía cada dos años, el test de sangre oculta en deposiciones para cáncer colorrectal, el Papanicolaou y Virus Papiloma en mujeres, el antígeno prostático específico en hombres y el scanner de tórax en fumadores seleccionados.

En el Día Mundial contra el Cáncer, el Oncólogo y hematólogo, señala que se debe actuar antes de que la enfermedad de señales evidentes de dolor.

“A cualquiera nos puede pasar; muchas veces es solo cuestión de tiempo. Por eso, el foco debe estar en asignar tiempo hoy a la prevención y a los controles: dejar el tabaco, protegerse del sol, evitar el sobrepeso, vacunar a nuestros niños y cumplir con los exámenes recomendados”, concluye el Dr. Jorge Alfaro Lucero.

Presentado por:

Aquí finaliza esta edición, espero que haya sido interesante para ti. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.