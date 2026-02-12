Cómo superar una ruptura amorosa

Presentado por:

Hola, espero que tu verano vaya muy bien. Aunque el Día de los Enamorados es una celebración comercial e importada, claramente son varios los que toman la oportunidad para hacer algo en pareja, además la época estival se presta para el romance.

Y como los temas amorosos son un tópico importante en la salud mental -de hecho es una de las consultas más frecuentes para los terapeutas- me pareció un buen momento para hablar del desamor. En el Chat con los especialistas te dejo una recopilación de lo que aconsejan los terapeutas para superar una ruptura amorosa.

Las lesiones al sistema óseo, incluidos tendones, ligamentos y cartílagos son frecuentes a medida que envejecemos, pero también en quienes sufren alguna enfermedad, un trauma, una infección.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Lund (Suecia), creó un injerto que “parcha” el daño y ayuda al cuerpo a construir nuevo tejido óseo. Es la revolución que viene para afecciones como la artrosis.

Y en Mito o Verdad, aprovechando que estamos en “época de siestas”; explora si la siesta de la tarde basta para “limpiar” el cerebro y “reiniciarlo” mejorando su capacidad de aprendizaje.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

Este parche podría reparar desde fracturas hasta artritis

Los humanos tenemos 206 huesos. Y es muy extraño pasar por la vida sin sufrir alguna lesión en el sistema óseo, que además involucra cartílagos, tendones y ligamentos. Estas lesiones causan deficiencias funcionales extensas y a largo plazo a millones de personas en todo el mundo.

Y si bien varias de ellas como fracturas, rupturas o alteraciones en la estructura del hueso, son causadas por traumas, enfermedades metabólicas, infecciones o tumores; a medida de que la esperanza de vida se extiende, se agrega el deterioro del sistema músculo esquelético por la edad avanzada.

En un nuevo estudio, los investigadores de la Universidad de Lund en Suecia muestran cómo una estructura de cartílago libre de células puede guiar de forma segura la reparación ósea sin desencadenar respuestas inmunitarias peligrosas.

El trasplante se ha probado con éxito en modelos animales, y el siguiente paso es evaluar el enfoque de ingeniería de tejidos en humanos.

Cuando se pierden grandes porciones de tejido óseo, por ejemplo debido a un cáncer, enfermedades articulares dolorosas como la artritis reumatoide y la osteoartritis, o infecciones, la propia capacidad de reparación del cuerpo a menudo es insuficiente. Esto puede conducir a un deterioro funcional significativo y requerir un trasplante de tejido óseo.

Se estima que cada año, más de dos millones de personas en el mundo necesitan estos trasplantes.

Las técnicas actuales dependen del uso de las propias células o tejidos del paciente para la reparación o regeneración. Además del sufrimiento personal, esto implica altos costos de atención médica para la sociedad, han dicho los investigadores detrás del estudio.

Tecnología no específica para el paciente

“Los injertos específicos del paciente son costosos y requieren mucho tiempo y no siempre tienen éxito. Un enfoque universal en ingeniería de tejidos, con un proceso de fabricación reproducible, ofrece grandes ventajas. En nuestro estudio, presentamos precisamente un método de este tipo y demostramos avances importantes hacia una tecnología no específica para el paciente”, señala el investigador asociado en biología esquelética molecular en la Universidad de Lund, Alejandro García García.

En el estudio, los investigadores crearon cartílago en el laboratorio, que luego se dejó completamente libre de células, un proceso conocido como descelularización. Durante este proceso, se conserva la matriz extracelular, es decir, la estructura de soporte natural que rodea a las células en el tejido, que funciona tanto como andamio como sistema de señalización.

Los factores de crecimiento están incrustados dentro de la estructura del cartílago restante, proporcionando a las propias células del cuerpo instrucciones sobre cómo se debe reparar y reconstruir el tejido dañado paso a paso.

“La estructura del cartílago que hemos desarrollado se basa en líneas celulares estables, bien controladas y reproducibles, y puede estimular la formación ósea sin desencadenar fuertes reacciones inmunitarias. Mostramos que es posible crear un injerto listo para usar, el llamado ‘listo para usar’ que interactúa con el sistema inmunológico y puede reparar grandes defectos óseos. Debido a que el material se puede producir y almacenar con anticipación, vemos esto como un paso importante hacia el uso clínico futuro de los trasplantes de tejido óseo humano”, explica quien dirigió el estudio y es profesor asociado e investigador en biología molecular esquelética en la Universidad de Lund, Paul Bourgine.

Ampliación y estandarización

Este método significa que la estructura del cartílago se puede fabricar por adelantado y utilizar para muchos pacientes diferentes, sin necesidad de personalización para cada individuo.

El siguiente paso es probar el método en humanos y planificar la ampliación y la estandarización del proceso de fabricación.

“El siguiente paso consiste en decidir en qué tipos de lesiones probar esto primero. Puede ser en defectos graves en los huesos largos de los brazos y las piernas. Al mismo tiempo, necesitamos desarrollar la documentación requerida para la revisión ética y la aprobación regulatoria para realizar ensayos clínicos. Paralelamente, estamos estableciendo un proceso de fabricación que se puede llevar a cabo a mayor escala mientras se mantiene el alto nivel de calidad y seguridad en todo momento”, dice Alejandro García García.

2

Mito o Verdad: La siesta de la tarde limpia el cerebro

¿Sueles tomar una siesta después del almuerzo? Yo todavía no lo logro. Por ahora, la siesta es un recuerdo de mis veranos de niña, cuando veraneábamos cerca de Chillán, y los grandes solían dormir un rato en la tarde calurosa. Entonces, los chicos -como en el cuento “Los Venenos” de Julio Cortazar- nos íbamos a buscar bichos, destruir hormigueros (qué vergüenza) y otras entretenciones. En esa época y hoy, la siesta es considerada reparadora por la cultura popular y también por la ciencia.

En un estudio publicado hace unas semanas, en la revista NeuroImage, los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Friburgo y la Universidad de Ginebra muestran que una siesta es suficiente para reorganizar las conexiones entre las células nerviosas para que la nueva información pueda almacenarse de manera más efectiva.

Hasta ahora, solo se sabía que estos efectos ocurrían después de una noche completa de sueño.

El nuevo trabajo muestra que un período de sueño corto puede aliviar el cerebro y volver a ponerlo en un estado de preparación para aprender, un proceso que podría ser particularmente beneficioso para situaciones con una alta carga de trabajo.

“Nuestros resultados sugieren que incluso períodos cortos de sueño mejoran la capacidad del cerebro para codificar nueva información”, explica el líder del estudio, el profesor y médico jefe en el Departamento de Psiquiatría, Universidad y Hospital Universitario de Ginebra (HUG), Christoph Nissen, quien realizó la investigación como director médico del centro del sueño en el Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia del Centro Médico de la Universidad de Friburgo, Alemania.

¿Qué sucede en el cerebro durante una siesta por la tarde?

El cerebro está constantemente activo durante el día: se procesan nuevas impresiones, pensamientos e información, fortaleciendo las conexiones entre las células nerviosas (sinapsis).

Estas conexiones sinápticas fortalecidas son una base neuronal importante para los procesos de aprendizaje. Sin embargo, también conducen a la saturación, de modo que la capacidad para aprender disminuye con el tiempo.

El sueño ayuda a regular esta actividad excesiva de nuevo, sin perder información importante.

“La investigación muestra que este ‘reinicio sináptico’ puede ocurrir con solo una siesta por la tarde, despejando espacio para que se formen nuevos recuerdos”, dice Nissen.

“El estudio nos ayuda a entender lo importantes que son incluso los períodos cortos de sueño para la recuperación mental. Una siesta corta puede ayudarte a pensar con más claridad y seguir trabajando con concentración”, agrega el Dr. Kai Spiegelhalder, jefe de la sección de Investigación Psiquiátrica del Sueño y Medicina del Sueño en el Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia del Centro Médico Universitario de Friburgo.

¿Cómo se realizó el estudio?

Se examinó a 20 adultos jóvenes sanos que tomaron una siesta o permanecieron despiertos durante dos tardes. La siesta de la tarde duró un promedio de 45 minutos.

Dado que las mediciones directas en las sinapsis en humanos sanos no son posibles, el equipo de investigación utilizó métodos establecidos y no invasivos, como la estimulación magnética transcraneal (TMS) y las mediciones de EEG para sacar conclusiones sobre la fuerza y flexibilidad de las sinapsis.

Los resultados mostraron que después de la siesta, la fuerza general de las conexiones sinápticas en el cerebro se redujo, un signo del efecto restaurador del sueño. Al mismo tiempo, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones mejoró significativamente.

Por lo tanto, el cerebro estaba mejor preparado para aprender nuevos contenidos que después de un período igualmente largo de vigilia.

Beneficios y perspectivas diarias

El estudio proporciona una explicación biológica de por qué las personas a menudo se desempeñan mejor después de una siesta por la tarde.

Especialmente en profesiones o actividades que requieren un alto nivel de rendimiento mental o físico, como en música, deportes o áreas críticas para la seguridad, se podría usar una siesta para mantener el rendimiento.

“Una siesta por la tarde puede mantener el rendimiento bajo una alta demanda”, señala Nissen.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que los problemas ocasionales de sueño no conducen automáticamente a una disminución en el rendimiento.

En el trastorno de insomnio crónico en particular, los sistemas reguladores sueño-vigila están esencialmente intactos; más bien, dominan las preocupaciones y el comportamiento desfavorable de sueño-vigilia.

En tales situaciones, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) es más útil que las pastillas para dormir, ya que esta última puede interrumpir los procesos de recuperación natural del cerebro y conducir al desarrollo de la dependencia.

3

Chat con los especialistas: Cómo superar una ruptura amorosa

Prácticamente todos hemos experimentado el desamor, la desilusión tras una separación. Una de las consultas más frecuentes que reciben los terapeutas se relaciona con las rupturas amorosas, aunque muchas de ellas tienen otros conflictos de fondo.

No hay un manual, ni tampoco un botón de avance rápido para salir de la pena. Llorar la pérdida de una relación inevitablemente traerá una montaña rusa de emociones difíciles de manejar. Pero hay maneras de al menos hacer que el proceso sea más llevadero mientras estás en él.

Por ello, aquí te dejo una selección de consejos de especialistas en penas del corazón.

“Tu tiempo de curación dependerá de diferentes factores, como el significado que la relación tuvo para ti, así como la duración de la misma”, señala la terapeuta y autora de “Cómo elegimos a quién amamos“, Habiba Jessica Zaman.

Evita las distracciones que hacen más daño que bien.

Es tentador “distraerse” con una copa de vino o algunas conexiones casuales, lo que sea que ofrezca alivio cuando tienes dolor. Sin embargo, estas estrategias de afrontamiento tienden a funcionar solo a corto plazo. “Detienen el sangrado, pero no abordan la herida en sí”, dice la profesora de sociología de la Universidad de Oakland y autora de “5 sencillos pasos para llevar tu matrimonio de bueno a muy bueno“, Terri Orbuch.

Así que, emborracharse puede adormecer la tristeza durante unas horas, pero el dolor volverá con la sobriedad. Del mismo modo, entrar en una relación de rebote antes de tiempo puede terminar creando más estrés y arrepentimiento.

No luches contra el dolor de corazón: siéntelo.

“Algunas personas creen que tienen que dejar de pensar en el dolor para seguir adelante y ser felices. Pero en realidad tienes que sentir tus sentimientos para entender y aceptar lo que sucedió”, afirma Sarah Gundle, psicóloga clínica y profesora asistente en la Escuela de Medicina Icahn en el Hospital Monte Sinai.

Agrega que una forma de crear un espacio para esta reflexión es reservar de 10 a 20 minutos y simplemente sentarse (o acostarse) y abrazar las emociones que surgen: “Ira, vacío, dolor, tristeza, arrepentimiento, lo que surja, permítete sentirlo con curiosidad, no con juicio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo liberador que puede ser dejar de suprimir nuestros verdaderos sentimientos”.

Reconéctate con cosas que te hacen feliz.

“La gente no debería ignorar las cosas que les traen alegría solo porque están en una relación a largo plazo”, explica la psicóloga Gundle.

Tal vez no hayas pintado en un tiempo porque has pasado la mayor parte de tu tiempo libre con tu pareja. O tal vez pusiste pausa en tus sesiones de guitarra cuando empezaste a dormir en su casa todas las noches.

En lugar de detenerte en lo que pierdes, replantea este período como una oportunidad para reavivar tus pasiones personales. “También vale la pena esforzarse para probar algo nuevo: un club de running, una clase de baile, incluso un viaje en solitario al extranjero. Reencuadra este período como una oportunidad para salir contigo, redescubrir lo que ilumina tu vida y recuperar tu independencia”, dice la psicóloga clínica, Andrea Liner.

Recuérdate todas las razones por las que rompiste.

Lo más probable es que nunca recibas la disculpa o la explicación que esperas de la persona que te rompió el corazón, por lo que tu recuperación no debería depender de ese “cierre”.

En lugar de esperar a que tu ex ate la relación en un lazo, Terri Orbuch sugiere reflexionar sobre por qué, exactamente, las cosas no funcionaron.

¿Un enfoque más saludable? Toma nota de por qué ustedes, como pareja, no eran compatibles. Sé realista y honesto/a contigo mismo/a. Tal vez tenían estilos de comunicación totalmente opuestos, o tus visiones para el futuro no se alineaban. Aclarar las razones por las que ya no están juntos puede ayudarte a aceptar que podrían no haber sido la pareja perfecta el uno del otro después de todo.

Piénsalo dos veces antes de recaer con tu ex.

Por muy tentador que sea, resiste el impulso de llamar a tu ex por “una última vez”. La mayoría de las veces, es poco posible que esa conexión traiga un cierre y más probable es que agite sentimientos viejos y confusos que hacen que sea más difícil dejar ir. Según Gundle, “para obtener un cierre real, necesitas terminarlo de verdad”.

Escribe una carta a tu ex, pero no la envíes.

Según Terri Orbuch, anotar todos tus sentimientos honestos y crudos, y dirigirlos hacia la persona responsable de tus lágrimas, puede ayudarte a dar sentido a pensamientos complicados y preguntas sin respuesta.

“Básicamente, reúne todo lo que quieras decir en papel o en la aplicación de notas en tu teléfono”, sugiere Orbuch.

Eso puede ser expresar cuánto lo/a apreciarás como tu primer amor verdadero o (por el contrario) cómo ahora estás reconociendo todas sus banderas rojas. Luego, elimina o desecha la carta, en lugar de presionar “enviar” o entregarla en su puerta.

El objetivo no es necesariamente contactar a tu ex (lo que podría, de nuevo, retrasar el proceso de curación). En su lugar, considera esto como un ejercicio catártico: un espacio seguro para decir todo lo que tienes en mente, liberándote del peso de las emociones no resueltas.

Habla, desahógate o simplemente quédate con tus amigos y familiares.

Es natural retirarse de la vida social durante las primeras etapas de una ruptura, especialmente cuando estás demasiado desconsolado/a para socializar. Aún así, es importante recordar que tus seres queridos son tu red de seguridad en tiempos difíciles, ofreciendo apoyo de maneras que solo aquellos que realmente te conocen pueden.

Considera hablar con un terapeuta. Si tienes acceso a uno, “un observador imparcial, neutral y de terceros es fundamental para obtener una comprensión más profunda de lo que sucedió y cómo puedes aprender y crecer de la experiencia a medida que persigues nuevas relaciones en el futuro”, agrega Liner.

Más allá de proporcionar un espacio seguro para expresarse, un terapeuta puede enseñarte estrategias para hacer frente al estrés, la ansiedad, la tristeza o la baja autoestima.

Presentado por:

Aquí finaliza esta edición de verano. Espero haberte acompañado donde sea que estés. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl