Boric ve la realidad y se apoya en cuadros técnicos de la Concertación para el SII y el regulador de Sanhattan

¡Buenas y feliz jueves! Gabriel Boric ya está en La Moneda y arrancó el nuevo Gobierno. La Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir tasas después de 4 años y preparó el escenario para al menos 6 alzas adicionales durante 2022 y, por si fuera poco, Rusia a punto de entrar en default. ¡Bienvenidos a la nueva realidad!

Como dice la consultora Gemines: “Chile se enfrenta a un escenario externo complejo, y a uno interno aún más complejo”.

1-. SII Y CMF: BORIC SE APOYA EN LA CONCERTACIÓN Y LA NUEVA MAYORÍA

Qué pasó. Esta semana el Gobierno de Gabriel Boric anunció los nombres que liderarán dos de los organismos clave para su agenda de reformas económicas: el economista Hernán Frigolett al Servicio de Impuestos Internos (SII) y Solange Berstein para dirigir la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Al igual que Mario Marcel en Hacienda, los dos nombres que eligió son del corazón de la Concertación/Nueva Mayoría, la coalición que gobernó gran parte de los tan denostados 30 años, de los que Boric y parte de su coalición han sido duros críticos. En el sector privado y gremios empresariales aplaudieron los nombramientos.

Frigolett es el ex Tesorero General de la República de Bachelet II y ahora tendrá una de las responsabilidades más grandes del Gobierno de Boric: implementar una reforma tributaria que promete recaudar 5% del PIB, y que desde ya se anticipa que será polémica, sin frenar el crecimiento económico en medio de un escenario local y global tremendamente complejo. Marcel ha sido transparente en explicar que su equipo tiene el gran desafío de encontrar los recursos para avanzar con las reformas.

2-. POR QUÉ LA GUERRA Y UN DEFAULT RUSO DEBERÍAN PREOCUPAR A BORIC

Precio de bonos/deuda soberana rusa

Qué pasó. Rusia tiene unos US$ 117 millones, en pagos de cupones de la deuda del país, que vencieron este miércoles y todo indica que caerá en default. Las sanciones económicas impuestas por la invasión a Ucrania tornan imposible que Vladímir Putin pueda hacer frente a sus deudas en dólares.

Sería el primer default ruso desde la revolución en 1917. El temor es que el no pago ruso podría desencadenar una cascada de defaults corporativos de empresas alrededor del mundo, pero principalmente bancos europeos. El default sería uno de los más grandes de la historia, aunque menor al de Grecia poscrisis financiera.

Por qué debería preocuparle al nuevo Gobierno. Cualquier default de deuda de economías emergentes tiene coletazos y efectos colaterales en una economía como la chilena. Estalla el temor entre los inversores globales y hay salida de capitales hacia mercados desarrollados, considerados refugio. Eso implica que, atraer inversores a deuda soberana como la chilena, requerirá pagar una tasa mayor, o sea, resultará más caro. En los próximos 4 años se estima que Chile necesitará emitir alrededor de US$ 20.000 millones en promedio. Este año el déficit será aproximadamente de US$ 10.000 millones y a esto hay que agregar US$ 2.200 millones en vencimientos. Parte del déficit se puede cubrir en pesos en el mercado local, pero sí o sí habrá que salir afuera.

3-. SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

-La Reserva Federal cumple su promesa, a pesar de la guerra en Ucrania. Este miércoles elevó su tasa en 25 puntos básicos, confirmando lo que venía anunciando desde fines de 2021. Este es el primer aumento desde 2018 y prepara el escenario para al menos 6 alzas el resto del año. Eso sí, el presidente de la Fed, Jerome Powell, fue optimista y aseguró que la economía de Estados Unidos está lo suficientemente fuerte para adaptarse a una política monetaria más estricta.

Por qué es importante. La tasa de interés del banco central de Estados Unidos es referencia global y que suba complica a economías como la chilena, ya que impulsa el dólar y hace menos atrayentes a activos en pesos chilenos.

–JPMorgan y su mal cálculo a la hora de prestarle plata a Confuturo. Se trata de una de las aseguradoras más grandes del mercado local y parte del holding financiero que controla la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). De acuerdo al Diario Financiero, el banco llevó a la CMF ante la justicia por rechazar la solicitud de colaboración compensada presentada por la firma, esto por una serie de créditos a Confuturo.

-CAF dice presente en el cambio de mando y confirmó su apoyo al nuevo ciclo. Su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, vino a asegurar la intención del influyente banco de desarrollo regional de profundizar el trabajo conjunto entre CAF y el Gobierno de Chile para los próximos cuatro años. En su reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Díaz-Granados puso a disposición un conjunto de instrumentos y mecanismos de cooperación que van en línea con las prioridades de la administración del Presidente Gabriel Boric y fue claro en que quiere aumentar el vínculo.

CAF en Chile y la cena con los poderosos.

Y recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.