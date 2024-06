La falta de profundidad del mercado financiero es una amenaza a la estabilidad de la economía

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Esta fue «la semana en que se llovió la Corte Suprema», como muy apropiadamente describió la crisis que enfrenta la Justicia mi colega Juan Diego Montalva, en la edición de este fin de semana de su newsletter +Política.

Una serie de filtraciones y reportajes dejaron al desnudo una trama de tráfico de influencias y lobbyque tienen en el banquillo a todo el sistema de Justicia, incluyendo notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces. El tema escaló en la Corte Suprema, que el próximo miércoles se reunirá en lo que llama «una jornada de reflexión», de la que emanaría una propuesta para reformar el actual sistema de nombramientos judiciales. La crisis es un golpe más a las confianzas e instituciones y, créanme, eso también impacta en la economía y los negocios.

En el mercado tendrán un ojo puesto en lo que pasa en la Suprema y otro en lo que hace y dice el Banco Central. Esta semana se publica el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio y el Consejo del banco anuncia su decisión de la Reunión de Política Monetaria (RPM) de este mes. Para el jueves tendremos una idea más clara de lo que está viendo el BC acerca del crecimiento, inflación, tasas de interés y tipo de cambio para la segunda mitad del año (más detalles sobre esto más abajo en esta edición de El Semanal).

La influyente consultora Gemines dice que el Banco Central no debería apurar la normalización de la política monetaria sin tener muy buenas razones para hacerlo,«especialmente en un escenario en que la política fiscal también exhibe un sesgo expansivo importante». Y advierte que «es importante que en esta última etapa del camino, para encauzar la inflación al objetivo, nuestra autoridad sea extremadamente cauta, tanto en las decisiones de política monetaria como en sus comunicados».

También en esta edición de El Semanal: los problemas de tener un mercado de capitales poco profundo; el poder blando de Estados Unidos aterriza en Chile y el foco es litio y cobre; Enel eleva su disputa con Sergio Weinstein y Minera Arbiodo al Tribunal Constitucional; y los miles de millones que mueven la Copa América y la Eurocopa: son los negocios del fútbol.

Además, ¿qué hará León Vial en el aumento de capital de Clínica Las Condes? Es la pregunta que se hace todo Sanhattan;y Álvaro Saieh sigue arremetiendo contra sus querellantes en Chile, los que quedan. Esta vez es ante la Justicia de Estados Unidos.

1

JP MORGAN, PENSIONES Y LA FALTA DE PROFUNDIDAD DEL MERCADO LOCAL

A propósito de que los retiros de las AFP están nuevamente en discusión, sería conveniente explicar el enorme daño que hicieron a la economía y al mercado de capitales.

La advertencia de JP Morgan. La semana pasada el influyente banco de inversión norteamericano publicó un extenso informe acerca de la fuerte caída en el tamaño y la profundidad del mercado de capitales chileno, en particular el de renta fija, en comparación con los niveles previos al estallido. Dice que es motivo de gran preocupación, ya que redujo la capacidad del mercado para absorber los shocks y afecta la estabilidad general.

Explica que un mercado de capitales local menos profundo limita la capacidad de Chile para promover la distribución de riesgos, y eso significa que los activos chilenos deben generar una prima adicional en comparación con los estándares previos al estallido.

Importancia de llegar a un acuerdo en pensiones. El informe agrega que aprobar una mayor contribución a las cuentas de pensiones privadas parece importante, no solo para mejorar la tasa de reemplazo, sino también para reponer el stock de ahorro interno y la profundidad del mercado. Una mejor regulación también podría facilitar una mayor participación de los inversionistas internacionales en los mercados chilenos.

Morgan dice que los retiros de las AFP y la salida de capitales ante la incertidumbre política explican en gran parte el fuerte deterioro del mercado de capitales local. Los retiros han reducido sustancialmente los activos bajo administración (AUM), tanto en fondos de pensiones como en fondos mutuos, lo que afecta la liquidez general y la capacidad de inversión del mercado, precisa el informe.

Los retiros han reducido sustancialmente los activos bajo administración (AUM), tanto en fondos de pensiones como en fondos mutuos, lo que afecta la liquidez general y la capacidad de inversión del mercado, precisa el informe. Inestabilidad económica. Morgan afirma que la salida de capitales –que llegó a aproximadamente US$ 28 mil millones (9,2% del PIB de 2022)– ha tenido un impacto negativo persistente en los activos locales y la moneda, lo que refleja una incertidumbre económica más amplia.

Cifra a tener en cuenta sobre el impacto en el mercado de capitales: los montos transados corresponden a cerca del 58% de lo observado antes de la pandemia/estallido. Y aunque los datos del primer trimestre de 2024 indican una recuperación de las inversiones institucionales, estas se mantienen lejos de los niveles previos a 2019.

«Hay que considerar que tanto el PIB nominal como el real están muy por encima del nivel de 2019, en un 59% y un 12%, respectivamente. Por lo que, como proporción del PIB, la caída de la profundidad del mercado es aún más llamativa» .

El desglose por instrumentos de renta fija ayuda a comprender los desafíos prevalecientes. El análisis de JP Morgan señala que la mayor parte de la caída del volumen correspondió a los instrumentos soberanos vinculados al IPC (UF), «cuyos volúmenes negociados actualmente se encuentran un -63% por debajo del promedio de 2016-19. Mientras tanto, los bonos bancarios son un -27% más bajos, los bonos corporativos un -50%, mientras que los bonos nominales del Tesoro un -36%».

Quedamos más vulnerables a shocks El documento advierte que un mercado de capitales interno menos profundo es más vulnerable a los choques externos y las condiciones financieras globales, lo que afecta la estabilidad de la deuda soberana y potencialmente desplaza el financiamiento del sector privado.

El documento advierte que un mercado de capitales interno menos profundo es más vulnerable a los choques externos y las condiciones financieras globales, Altas tasas de interés a largo plazo. Es otra de las consecuencias. Tasas a largo plazo persistentemente altas tienen implicaciones para los costos de financiamiento corporativo e hipotecario, lo que dificulta que las empresas accedan a capital asequible.

Otro desafío: Un mercado de capitales local más pequeño y menos profundo también crea problemas en términos de la composición monetaria de la deuda soberana y el riesgo de desplazar al sector privado. «La dolarización de los pasivos del Tesoro, medida como proporción de la deuda bruta emitida en moneda fuerte, ha aumentado al 35,5% a fines de 2023, en comparación con solo el 13% hace diez años».

2

EL PODER BLANDO DE EE.UU. ATERRIZA EN CHILE

Susan Segal, presidenta y CEO del Council of the Americas (COA): «Chile es uno de los países más importantes y estables para la inversión y hay mucho interés por parte de empresas norteamericanas en invertir en el país, en particular en litio, energías renovables e hidrógeno verde».

Segal está en Chile porque este martes el COA –fundado por la familia Rockefeller y considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región– organiza una nueva edición de la Conferencia de Ciudades , el tradicional encuentro empresarial que desarrolla todos los años en nuestro país en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual El Mostrador es Media Partner.

, el tradicional encuentro empresarial que desarrolla todos los años en nuestro país en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual En la entrevista, Segal destacó que en Chile las instituciones siguen siendo fuertesy se refirió al pesimismo de los empresarios locales. Adelantó que, además del interés en invertir en minería y energías renovables, también hay interés en hacerlo en agricultura, servicios y telecomunicaciones.

Elecciones de noviembre. Susan Segal enfatizó la importancia de América Latina para Estados Unidos, y que eso no va a cambiar, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre en su país.

Y sugirió con franqueza que la guerra fría entre China y Estados Unidos es una oportunidad para Chile y la región, ya que una de las lecciones de la pandemia para las empresas es que no todo es costo y rentabilidad, sino que igual o más importante es la seguridad de la cadena logística. «Hay conciencia de la necesidad de una cadena de valor más segura dentro de la región», afirmó.

En el encuentro de esta semana estarán presentes el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan; el presidente de Codelco, Máximo Pacheco; el gerente general de Amazon Web Services en Chile, Felipe Lira; y los fundadores de las startups Betterfly y Buk, Eduardo della Maggiora y Santiago Lira, respectivamente.

3

EL DILEMA SHAKESPERIANO DE LEÓN VIAL: ¿IR O NO IR AL AUMENTO DE CAPITAL DE CLC?

El aumento de capital de Clínica Las Condes (CLC): qué harán León Vial y el resto de los minoritarios. La operación que propone la controladora Cecilia Karlezi (rama Solari del grupo controlador de Falabella) es de $ 35.000 millones, pero en el mercado ven muy difícil que Vial (socio y uno de los controladores de LarrainVial) y el resto de los minoritarios participen.

«Van a preferir diluirse que meter plata a un negocio que va de mal en peor»,afirma un analista que conoce de cerca la crisis que vive la clínica.

Todos los dardos apuntan al rol negativo de Alejandro Gil, pareja de Karlezi y presidente del directorio de CLC. Dicen que con él al mando la empresa seguirá perdiendo valor. El aumento de capital es visto como urgente para mantener la clínica a flote.

Ya hace 10 días Cecilia Karlezi le prestó US$ 5 millones a la empresa y la apuesta es que ahora será la única que participe en el aumento de capital.El Mercurio dice que sería con $ 18.000 millones, urgentes para pagar créditos a la banca de $ 12.000 millones y capital de trabajo para enfrentar las de deudas con Fonasa y las isapres.

Hace meses que se sabe que Karlezi quiere vender, pero Gil ha sido un mal negociador –explican dos fuentes que se han sentado a negociar– y termina peleándose con todos.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: JUNIO PARA LOS FUTBOLEROS

El negocio y la pasión por el fútbol se toman la agenda por las próximas 5 semanas y van a tener entretenidos a los aficionados futboleros durante el mes de junio: la Copa América y la Eurocopa.

Las cifras. La Conmebol triplicó el dinero que se otorgará en esta edición. En total, serán 72 millones de dólares los que se repartirán entre las naciones participantes. En Brasil 2021 esa cifra fue de solo 19.6 millones de dólares. Los organizadores estiman que el evento generará un impacto de 500 millones a 600 millones de dólares para la economía de Estados Unidos.

La Conmebol triplicó el dinero que se otorgará en esta edición. En total, serán 72 millones de dólares los que se repartirán entre las naciones participantes. En Brasil 2021 esa cifra fue de solo 19.6 millones de dólares. Los organizadores estiman que el evento generará un impacto de 500 millones a 600 millones de dólares para la economía de Estados Unidos. Entre Suecia 1992 y Alemania 2024, el negocio de la Eurocopa de fútbol se ha multiplicado en casi 60 veces. La UEFA ha pasado de ingresar 40,9 millones de euros a una previsión de 2.409,3 millones para la cita que se desarrolla en Múnich.

5

LA SEMANA EN REDES: LA REPASADA DE EDU7 A MACAYA

No es la primera vez que el misterioso tuitero Edu7 @AlephEdu se gana el título del posteo de la semana. Sus datos siempre matan el relato. Esta vez le tocó a Javier Macaya, senador por la Región de O’Higgins y presidente de la UDI.

Edu7 viene derribando relatos con sus datos hace años, pero ahora que la discusión previsional entró en una nueva recta final, se han multiplicado sus posteos, tanto en contra de las propuestas para un nuevo retiro como contra los cálculos de rentabilidad de las AFP, y ahora le tocó al senador UDI.

pero ahora que la discusión previsional entró en una nueva recta final, se han multiplicado sus posteos, tanto en contra de las propuestas para un nuevo retiro como contra los cálculos de rentabilidad de las AFP, y ahora le tocó al senador UDI. Hace unas semana el turno fue para @JoseLuisDazaNY, a quien sacó al pizarrón por el tema de pensiones. Y esta mañana volvió a la carga cuando se anunció que el economista republicano se sumaba al equipo económico del Gobierno de Javier Milei en Argentina: «Milei se llevó al ‘experto’ chileno que no sabe cómo se calculan las pensiones».

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La disputa legal entre Enel y Minera Arbiodo, de propiedad del empresario Sergio Weinstein, excontrolador de Andrómaco, va al Tribunal Constitucional (TC) y pone pausa al juicio que tenía ya agendados alegatos para estos días en la Corte de Apelaciones de Santiago. Como les conté la semana pasada, es una disputa de larga data en la que hay en juego US$ 2.000 millones.

La historia de la disputa. En la demanda original, Weinstein alega que el Parque Eólico Taltal de Enel le puso el pie encima a su proyecto minero de minerales no metálicos (yodo y nitrato) y acusó a Enel Green Power de generarle perjuicios por US$ 2 mil millones, por instalar los molinos de viento –del proyecto de su tipo más grande de América Latina– sobre sus pertenencias mineras.

Nadie quedó conforme.En diciembre del año pasado, el 12º Juzgado Civil de Santiago falló parcialmente en favor de Minera Arbiodo, condenando a Enel y a Sernageomin a indemnizar con US$ 400 millones al excontrolador de Andrómaco (aunque no al fisco). Pero Enel decidió apelar y por su parte Weinstein insiste en que el daño económico a minera Arbiodo es de más de US$ 2.000 millones.

– La semana en que los dos presidentes de bancos de desarrollo más importantes para la región pasaron por Chile. Se trata del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y Sergio Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe.

Goldfajn estuvo en Chile para firmar el acuerdo que traerá la reunión anual del BID a Santiago el próximo año. Será la primera vez en 24 años. Entre 3 mil y 4 mil personas de los 48 países que participan del BID, tanto del sector público como del privado, dirán presente en el país en marzo de 2025.

Será la primera vez en 24 años. Entre 3 mil y 4 mil personas de los 48 países que participan del BID, tanto del sector público como del privado, dirán presente en el país en marzo de 2025. En su paso por Chile, se reunió con el Presidente Gabriel Boric; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.Además participó en el seminario de Moneda y en un encuentro que organizó la Facultad de Economía de la U. de Chile.

El viaje relámpago del presidente de la CAF, por su parte, fue para darle un impulso a la agenda verde de la institución. El organismo eligió a Chile para lanzar su Reporte de Economía y Desarrollo, titulado “Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible”, en el que aborda los desafíos de disminuir los niveles de emisiones y reducir la desigualdad.

– Álvaro Saieh sigue arremetiendo contra sus querellantes en Chile, los que quedan. Como se sabe, estos denuncian que en los años previos a la presentación de la quiebra en EE.UU. (default de US$ 500 millones), Saieh habría orquestado una serie de actuaciones y contratos simulados que desguazaron el patrimonio de CorpGroup Banking (CGB), en beneficio de Saieh y sus sociedades y en detrimento de sus acreedores.

Ahora el empresario, su hijo Jorge Andrés, su hija María Catalina, y su mano derecha histórica, Pilar Dañobeitía, pidieron al Tribunal de Quiebras de Delaware, Estados Unidos, que suspenda y retenga los pagos que deben hacerse a los acreedores que aún no se desisten de sus querellas en Chile, invocando el acuerdo al que llegaron el año pasado bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

que aún no se desisten de sus querellas en Chile, invocando el acuerdo al que llegaron el año pasado bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. En el escrito de los Saieh en EE.UU., se dice que los querellantes violan una orden previa del tribunal de Delawere, y otra del 30 de octubre de 2022. Afirman que las querellas en nuestro país van en contra de las órdenes del tribunal, por lo que es necesario suspender los pagos, para asegurar que se cumplan las resoluciones judiciales.

Afirman que las querellas en nuestro país van en contra de las órdenes del tribunal, por lo que es necesario suspender los pagos, para asegurar que se cumplan las resoluciones judiciales. Jorge Andrés Saieh –en el contexto del acuerdo en Estados Unidos– entregó un pagaré por US$ 4 millones para pagarles a los acreedores no garantizados.Hubo un pago de US$ 1.5 millones en julio de 2022, y los restantes US$ 2.5 millones se pagarán en cinco cuotas iguales y sucesivas de US$ 500,000 c/u. Se pagó la cuota de 2023 y la próxima es en julio de este año.

7

AGENDA DE LA SEMANA: IPOM E IPC

– Como les conté al arranque, el foco esta semana estará puesto en el IPoM de junio (miércoles) y una nueva Reunión de Política Monetaria (martes).

En su Informe de Política Monetaria el Banco Central presentará una actualización del escenario macroeconómico , pero en el mercado hay consenso en que no hay que esperar grandes cambios en las nuevas proyecciones de crecimiento y el rango debería mantenerse entre 2.25% y 3%.

, pero en el mercado hay consenso en que no hay que esperar grandes cambios en las nuevas proyecciones de crecimiento y el rango debería mantenerse entre 2.25% y 3%. Inflación controlada pero con algunas presiones. El IPoM probablemente incluya algunos cambios al alza en el IPC, aunque serían mínimos y vinculados al ajuste en tarifas eléctricas más que al tipo de cambio. Pero el escenario no altera la convergencia inflacionaria a dos años (3%).

El IPoM probablemente incluya algunos cambios al alza en el IPC, aunque serían mínimos y vinculados al ajuste en tarifas eléctricas más que al tipo de cambio. Pero el escenario no altera la convergencia inflacionaria a dos años (3%). El día anterior al IPoM, el Consejo del Banco Central probablemente haga un nuevo recorte a la Tasa de Política Monetaria, esta vez de 25 puntos base. Se estima que cierre el año en torno a 5%, en un contexto donde el manejo monetario de la Fed tendría entre uno y dos recortes en el año, dice el Santander.

8

UN AVISO PARROQUIAL

