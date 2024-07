Karün, niña símbolo de las startups chilenas, acude a inversores para seguir operando

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para muchos)! Tenemos un nuevo elemento que genera incertidumbre geopolítica y volatilidad en los mercados: Joe Biden sucumbió a la presión de su partido y abandonó la carrera presidencial. El mandatario de Estados Unidos hizo el anuncio a través de una carta que publicó en redes sociales, explicando que “es lo mejor para mi partido y para el país”. Es una decisión inédita en EE.UU.

Si uno mira las cifras, Biden ha sido un buen presidente: Wall Street se ha cansado de batir récords, el desempleo está cerca de su mínimo histórico y creó 15 millones de nuevos empleos, la inflación está contenida y logró que el Congreso aprobara el mayor plan de energía limpia de la historia.

Carrera para reemplazarlo. En su declaración, Biden agradeció a su vicepresidenta Kamala Harris y dijo que es su elegida para que “sea la candidata de nuestro partido este año”.

Expresidentes están divididos. Bill Clinton y Hillary Clinton salieron a apoyar la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris; Barack Obama no se pronunció al respecto. Hay pesos pesados que apuestan a Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, y otros buscan convencer a Michelle Obama, una posibilidad lejana. Falta un mes para la Convención Demócrata y no está todo dicho.

El anuncio de Biden se da cuando recién nos estamos reponiendo del colapso informático global que paralizó las operaciones de bancos, aerolíneas y empresas de todo el mundo. Es un recuerdo que muestra cuán dependiente es la economía global de un puñado de gigantes tecnológicas que no responden a nadie, salvo sus fundadores y, a veces, a algunos accionistas.

Lo que especulan los operadores en Wall Street. Los analistas dicen que esta semana los mercados mostrarán fuertes vaivenes, reconociendo que enfrentamos una elevada incertidumbre geopolítica global. Bloomberg dice que clave es cómo los operadores lean el impacto del anuncio de Biden en los mercados de apuestas. Hay que mirar al dólar y las tasas de los bonos del Tesoro.

También en esta edición de El Semanal: Karün, niña símbolo de las startups chilenas y con plata de Luksic, Angelini y Puchi, acude a los accionistas para poder seguir a flote; cuánto ganan los peces gordos de Sanhattan: una radiografía a los sueldos y bonos de la industria financiera local; y el informe de UBS sobre los superricos en Chile.

Además, caso Factop/Audios: el 1 de agosto se liberaría la carpeta; Máximo Pacheco y su día de furia contra la Cadem; Latam vuelve a aterrizar en Wall Street; y crece la molestia en el Gobierno por nueva arremetida de Javier Milei contra Rodrigo Valdés.

1

KARÜN PIERDE EL FOCO Y BUSCANDO CAPITAL PARA SEGUIR ADELANTE

Karün, una de las niñas símbolo de las startups chilenas, está en problemas y acaba de cerrar un aumento de capital de US$ 3.5 millones para financiar capital de trabajo y poder seguir operando. Es la cuarta ronda para levantar capital desde que se lanzó el proyecto. La noticia se da a pocas semanas de que se supiera que NotCo –uno de los emblemas de las startups chilenas y con una valorización de más de US$ 1.000 millones– anunció despidos y cambió a su gerente general.

El ecosistema de startups está enfrentando una nueva realidad: el fin de la plata barata. Con las tasas de interés altas, el costo de financiarse aumentó y los inversionistas están siendo más discriminadores a la hora de financiar proyectos y más demandantes en pedir resultados versus seguir creciendo y perdiendo plata.

La empresa de anteojos sustentables la fundó Thomas Kimber y en 7 años pudo levantar casi US$ 35 millones, de los cuales más de la mitad viene del family office de Paola Luksic y su marido Óscar Lería, ambos ya golpeados por sus inversiones en el Grupo Patio. Otros de los grandes aportantes de Karün son la familia Angelini y los Puchi, que lideraron la última ronda de aumento de capital, por más de US$ 8 millones, previo a la operación de estos días. Fuentes que conocen de cerca Karün aseguran que Luksic habría ya invertido más de US$ 10 millones. También entre los aportantes está un fondo de BTG Pactual Chile que invirtió US$ 2 millones.

Karün es la primera marca B de anteojos realizados íntegramente con materiales reciclados de la Patagonia, tiene 80 empleados, vende US$ 10 millones al año en 17 países, y había prometido duplicar su negocio en 2023. Firmó alianzas con Messi y con National Geographic.

Algunos de los inversionistas que han participado en rondas previas para levantar capital y financiar el crecimiento de la empresa están molestos con la situación y con la gestión de Kimber. Aseguran que previo a la inyección de los US$ 3.5 millones la empresa estaba sin caja y corría peligro, lo que amenazaba su viabilidad. «Es una excelente plataforma, pero el rol de CEO le queda grande a Kimber. Se gastaron ya US$ 30 millones y los números no dan», dicen.

El representante de otro de los inversionistas molestos dice que Kimber y su equipo no han sido transparentes para explicar «dónde están parados». Apuntan a problemas de la cadena de producción y personas a cargo que no tienen las capacidades para el rol que les asignaron.

Kimber reconoce que está viéndose obligado a hacer cambios. «El foco este año no es crecer sino que ser rentable, apostar a la rentabilidad y recortar costos», y adelanta que con la inyección de capital van a cerrar 2024 con utilidades netas.

Admite que el escenario es más complejo y que financiar capital de trabajo con bancos es imposible y por eso fueron a un nuevo aumento de capital. «El último año fue muy difícil por las altas tasas. Financiar flujos es complicado con las tasas donde están».

También explica que hay un desfase, desde el momento en que producen el anteojo, lo distribuyen y venden, de nueve meses. «O sea, entre que gastamos en producir y distribuir y nos pagan, son nueve meses y eso es complejo financiar», dice el fundador y CEO.

Pero apunta a que más del 90% de los inversionistas participó en el nuevo aumento de capital y lo ve como señal de que siguen acompañando su visión.

2

RADIOGRAFÍA SALARIAL DE SANHATTAN

El sueldo promedio de un ejecutivo senior con más de 7 años de experiencia que trabaja en banca de inversión, fondos de capital privado (private equity) y desarrollo corporativo es de más de $ 8.4 millones mensuales. En private equity el promedio es de más de $ 9 millones al mes y los que más ganan reciben $ 16 millones mensuales.

El sueldo promedio más bajo de Sanhattan para ejecutivos senior es mesa de dinero ($ 5.5 millones mensuales promedio), family office ($ 5.5 millones promedio al mes) y analista ($5.7 millones mensuales).

Las cifras son el resultado de una Encuesta de Remuneraciones y Bonos en Chile que hizo la organización Women in Finance (Mujeres en Finanzas) y en la que participaron 335 profesionales.

El informe muestra que hay grandes diferencias entre un alto ejecutivo y un profesional recién salido de la universidad. En banca de inversión, el sueldo promedio del senior es casi 4 veces el del junior. En capital privado es casi 5 veces. La menor brecha está entre los analistas, que es menos del doble.

A la hora de bonos, los ejecutivos senior reciben más $ 100 millones al año. Los más generosos son los de los analistas y los de desarrollo de negocios, en que el bono puede llegar a más de $ 117 millones.

La encuesta muestra que las cosas parecen estar mejorando en la industria financiera en Chile en términos de brecha de género: prácticamente no hay diferencia en los sueldos entre hombres y mujeres a la hora de comenzar la carrera (recién salidos de la universidad). La brecha sí existe a medida que avanzan en la carrera, explica una de las autoras del informe.

Largas horas para ganar las buenas lucas. El informe revela que, a nivel consolidado, la mayoría de los encuestados trabaja entre 40 y 60 horas a la semana, con un 38% reportando 45 horas semanales. Pero en la banca de inversión más de dos tercios de los encuestados dicen trabajar 50 horas o más a la semana.

2

GRÁFICO DE LA SEMANA: LOS SUPERRICOS CHILENOS

UBS dice que actualmente en Chile hay 81.274 personas con riqueza neta de más de 1 millón de dólares y que para 2028 se estima que la cifra será de 91.173, un aumento de 17%. Eso sí, el informe anual del banco suizo, que maneja la riqueza de un número importante de los superricos del mundo, advierte que el crecimiento de las fortunas de estos ha perdido fuerza en casi todas partes y Chile no es la excepción.

Ha caído de un crecimiento promedio anual del 7% entre 2000 y 2010 a poco más del 4,5% entre 2010 y 2023. En otras palabras, se ha enfriado en un tercio.

En Chile, entre 2000 y 2010 la riqueza aumentó 191%, un promedio de 10% anual. Pero entre 2010 y 2023 creció 48%, un promedio de 3% anual. O sea, un tercio de lo que aumentó en los primeros 10 años del siglo.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo busca otorgar tarjetas de crédito a cerca de 8 millones de chilenos que hoy no pueden acceder a este producto



Un nuevo paso para promover la inclusión financiera responsable en nuestro país está dando Tenpo con el lanzamiento de una tarjeta de crédito con depósito, primer producto de este tipo en Chile. Con esta tarjeta, la cuenta digital busca proporcionar acceso de forma responsable a los beneficios de las tarjetas de crédito a quienes no pueden optar a ellas por no cumplir con los requisitos. La tarjeta con depósito de Tenpo está disponible tanto en formato físico como digital, está dirigida a mayores de 18 años con cédula de identidad chilena.

La nueva tarjeta está dirigida, por una parte, a clientes sin historial crediticio, que son cerca de 4 millones de personas que no se encuentran bancarizadas y, por otra parte, a aquellas personas que históricamente han tenido dificultades con los bancos tradicionales al estar registradas como morosas en los boletines comerciales, que alcanzan alrededor de un 25,9% de la población mayor de 18 años (4 millones de personas).

“Con esta tarjeta pionera en Chile queremos aportar con paso transformacional al mercado, brindando inclusión a más de 8 millones de personas que no han tenido la oportunidad ni de ahorrar formalmente ni de acceder al crédito que otorga una tarjeta de crédito y que a través de ella puedan construir un historial responsable en el tiempo, controlando sus riesgos y el sobreendeudamiento”. explica Fernando Araya, Co-Founder y CEO de Tenpo”, explica Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

4

EL CARADURA DE LA SEMANA: PRIETO Y CÍA.

El estudio de Prieto y Cía. debe estar con un poquito de vergüenza. Es que recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de queja contra el juez árbitro Alberto González Errázuriz, debido a que una sentencia contiene antecedentes que demuestran que fue redactada por José Miguel Delpin Piffaut, el abogado de la parte demandada, la que obtuvo decisión favorable.

El árbitro en cuestión, González Errázuriz, es socio histórico de la influyente oficina de abogados Prieto y Cía. El tribunal decidió anular dicha sentencia y pedir que se designe un nuevo juez árbitro para que resuelva el conflicto. En el mundillo de los abogados era tema obligado en los pasillos y cafecitos. Y en las oficinas de Prieto había varios que se pusieron colorados.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Se vienen momentos de tensión en el caso Audios de Hermosilla/Factop. El viernes pasado, hubo una audiencia en que las partes se sacaron chispas y fuentes cercanas al caso adelantan que la jueza a cargo dio plazo hasta el 1 de agosto para que el Ministerio Público le dé acceso a evidencia a la defensa de Rodrigo Topelberg. O sea, en 10 días estará toda la carpeta disponible.

En la audiencia, la defensa de Topelberg pidió acceso a la evidencia y al material incautado. Acusa que ya ha pasado 55% de investigación judicial, pero no se tiene acceso a la información completa en la carpeta de investigación y que hay material clave del caso que aún no está en conocimiento de la defensa, y apuntó con dureza al fiscal querellante, Juan Pablo Araya. Lo acusó de usar material de la carpeta secreta en la formalización del pasado 24 de junio, lo que calificó de inadmisible.

– Milei vuelve a arremeter contra Rodrigo Valdés y ahora el Gobierno chileno estaría evaluando salir a responder. En una entrevista en Neura Media, con el periodista Alejandro Fantino, el presidente argentino dijo que el actual director del Hemisferio Occidental del FMI «no quiere que le vaya bien a Argentina» y volvió a acusarlo de ser parte del Foro de São Paulo y un «socialista de izquierda».

En círculos económicos de la Concertación/Nueva Mayoría hay una creciente molestia y afirman que es hora de que el Gobierno de Gabriel Boric –a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel– salga a defender a Valdés, y hay un lobby informal para que suceda.

El mandatario trasandino está en campaña para que el economista chileno sea desplazado de la mesa de negociaciones con Argentina. Lo acusa de ocultar información del Banco Central junto al anterior Gobierno de Alberto Fernández.

– La furia de Máximo Pacheco con Cadem. Se hizo sentir en un seminario organizado por varias empresas, entre ellas también Cadem, después que El Mercurio publicara un sondeo de la encuestadora y asesora estratégica que revela que los empresarios desconfían del gobierno corporativo de Codelco.

¿Resultados con 50 respuestas? Primero Pacheco cuestionó que semejante conclusión y titular se armen con la respuesta de tan solo 50 empresarios encuestados, que probablemente no sepan cómo funciona el gobierno corporativo de la minera estatal. Y luego dijo que sospecha que eso proviene de los que hace tiempo presionan para que Codelco se privatice. «Tiene más que ver con una discusión ideológica que le hace mucho daño a Chile, y que la encuentro un poquito majadera. Porque la primera vez que escuché de esto fue en el año 1976, cuando desde Cochilco se planteaba la idea de que había que privatizar Codelco. En 1976… se acordarán qué gobierno teníamos en esa época, y esa idea se descartó completamente”.

Primero Pacheco cuestionó que semejante conclusión y titular se armen con la respuesta de tan solo 50 empresarios encuestados, que probablemente no sepan cómo funciona el gobierno corporativo de la minera estatal. Y luego dijo que sospecha que eso proviene de los que hace tiempo presionan para que Codelco se privatice. “Llevamos casi cincuenta años insistiendo en una idea que no vuela y que nos desgasta. Yo creo que es hora de dar vuelta la página. El gobierno corporativo de Codelco es robusto y sólido”, afirmó.

– Latam Airlines se apresta a volver a aterrizar en Wall Street. El jueves pasado la aerolínea informó que iniciará el proceso de inscripción de sus acciones ante el regulador de valores de Estados Unidos, para que los papeles vuelvan a transarse en la Bolsa de Nueva York. La aerolínea está ganando plata y gracias a la reestructuración pudo eliminar casi US$ 4.000 millones de deuda.

Bloomberg dice que el retorno de la deuda que emitió durante el proceso de quiebra para los inversionistas que aportaron el capital para que la empresa no quiebre, ha pagado 15% anual.

Los accionistas de Latam planean vender 19 millones de American Depositary Shares (ADS). Estas acciones se listarían bajo el símbolo “LTM.” La compañía no recibirá ingresos por la venta de estas acciones, sino que serían los inversionistas que aportaron capital los que venderían el equivalente a cerca de US$ 533 millones en papeles de Latam, «si se venden cerca del precio de cierre en la bolsa chilena», dice un informe de un banco de inversión local.

6

AGENDA DE LA SEMANA

– Una semana relativamente tranquila. Lo más relevante para el mercado será la publicación de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) de julio. Será la última antes de la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 30 y 31 de julio, donde el actual consenso es que el Banco Central vuelva a recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base y, luego, poner pausa por un par de meses.

El martes, eso sí, tendremos una avalancha de cifras que son más micro que macro y que sirven para sacarle un pantallazo a la actividad económica: los indicadores de Coyuntura Semanal, la serie mensual de Datos Bancarios, los indicadores de Compraventa Regional y de Compraventas por Actividad Económica, los indicadores de Crédito Comercial entre Empresas, el índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista y el informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile.

La agenda política estará dominada por la sesión del miércoles de la Comisión de Minería de la Cámara, donde se discutirá la venta del 10% de Enami en Quebrada Blanca a Codelco, y la de la Comisión de Energía del Senado, que recibe al ministro de Energía para discutir el tema de las cuentas de luz.

7

ESTA SEMANA EN COREA DEL CENTRO

En el capítulo de este viernes de #CoreadelCentro:

El caos en que se está convirtiendo la campaña presidencial en Estados Unidos y su impacto geopolítico en la economía global y cómo afecta al peso/dólar.

El colapso informático muestra cuán dependiente es la economía global de un puñado de importantes empresas tecnológicas para administrar infraestructura vital.

La agenda de seguridad suma incertidumbre a la economía.

Además, recomendamos series, libros y dónde comer el mejor lomito completo.

Está disponible en YouTube y Sporify (https://lnkd.in/enjdikde / https://lnkd.in/eVUCTEta ).

