El controvertido rol del abogado Alberto Eguiguren en los litigios judiciales de Australis

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos de ustedes)! Y se acabó el verano, también las vacaciones y ya volvieron las clases. Febrero se despidió con un apagón, cuyas consecuencias políticas y económicas aún se evalúan.

Este domingo dedicamos la mayoría de esta edición a aristas desconocidas del caso Australis, en la que el gigante chino Joyvio acusa al empresario chileno Isidoro Quiroga de haberlo engañado y escondido información durante el proceso de venta de la salmonera. En juego hay más de mil millones de dólares y en el centro del litigio está el abogado Alberto Eguiguren.

Eguiguren es uno de los abogados poderosos de Sanhattan. Por años fue mano derecha de los empresarios Nicolás Ibáñez –terminaron la relación hace un par de años– y Alejandro Weinstein –con él sigue–. Ha estado en el centro de algunas de las operaciones más emblemáticas de los últimos 30 años, muchas veces dejando heridos.

En la carpeta de la investigación criminal por el caso Australis hay testigos que pusieron su nombre y apellido para cuestionar la forma en que Eguiguren ha operado.

También en esta edición: salió el Imacec de enero y las cifras confirman una economía que siguió con el envión de diciembre. Ahora el mercado atento a los datos de inflación de febrero que se publican el viernes. En la agenda también está el apagón: este martes las eléctricas deben entregar sus informes, en medio de una creciente presión sobre el rol del Coordinador Eléctrico Nacional.

Además, al final el lobo nunca apareció: la inversión minera se disparó post-royalty; detalles desconocidos de la reciente visita a China del presidente de Codelco, Máximo Pacheco; el sueño americano es cada vez más desigual. Un informe de Moody´s Analytics revela que el 10% más rico de los hogares en Estados Unidos ahora representa la mitad del gasto total de los consumidores y al menos un tercio del PIB del país.

Y en el gráfico de la semana, datos que matan relato: el diferencial de tasas entre los bonos del tesoro de Estados Unidos y los de la deuda soberana chilena se viene achicando.

ARISTAS DESCONOCIDAS DEL CASO AUSTRALIS

El desconocido papel de Alberto Eguiguren en un caso judicial de Australis que terminó en la Suprema y que ahora es parte de los antecedentes de la carpeta investigativa de la Fiscalía, por la querella de los actuales controladores chinos de la salmonera contra el empresario Isidoro Quiroga.

Fue un juicio que llamó la atención, lleno de polémicas, anterior al actual enfrentamiento entre el holding chino Joyvio y el excontrolador de Australis, el empresario chileno Isidoro Quiroga. Trató sobre temas medio ambientales que amenazaban las inversiones de Australis en Puerto Natales, específicamente, las de su proyecto “Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Puerto Demaistre” (conocido también como Dumestre). (N.d.R: En la versión original de este newsletter, el que se envió a los suscriptores, se habló erróneamente de un problema de patentes. Pido disculpas por la imprecisión).

Ya iniciada la refriega, Australis contrató a Alberto Eguiguren para reforzar su defensa, aunque nunca se le otorgó patrocinio y poder en la causa propiamente tal.

Fuentes cercanas al caso dicen que la entrada de Eguiguren a la causa, en diciembre de 2021, reforzando al equipo jurídico de Australis –que había contratado el nuevo gerente general que nombraron los chinos luego de comprar la salmonera, Andrés Lyon–, fue determinante en el resultado final, dirimido por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 22 de agosto de 2022.

Conocedores del caso, y que son testigos en la querella de Joyvio contra Quiroga, afirman que el modus operandi de Eguiguren fue similar al que utilizó antes en otro caso , que también llegó (y decidió) la Corte Suprema, y que favoreció al empresario Nicolás Ibáñez.

En fallo dividido, 3-2, la Tercera Sala de la Corte Suprema, con fecha 26 de septiembre de 2021, acogió dos reclamos de ilegalidad presentados por Inmobiliaria Del Puerto, controlada por Ibáñez, y que le permite la construcción de 23 torres en el Parque Pümpin de Valparaíso. Ahí también la destituida ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco fue protagonista, al dar el voto de mayoría.

El hasta ahora desconocido papel de Eguiguren en el caso Demaistre es parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía en la querella contra Quiroga. La investigación está en manos de la fiscal Constanza Encina, quien hace algunas semanas formalizó a Isidoro Quiroga.

Un exejecutivo de Australis y dos testigos del caso aseguran que toda la información relevante ya está en la carpeta investigativa criminal, y la conoce bastante gente dentro de la empresa, incluidos exejecutivos y exasesores que no comparten el argumento de Joyvio y su equipo de abogados de que Quiroga les escondió información a los chinos y los estafó a la hora de venderles Australis.

Estiman que el caso Demaistre y el papel que jugó Eguiguren son importantes para establecer un patrón de conducta.

En ese caso –dicen– , se hace evidente el poder e influencia de Eguiguren en la Tercera Sala de la Corte Suprema en tiempos de Ángela Vivanco: en febrero de 2022, el día de los alegatos ante la Corte Suprema en la causa por el proyecto de “Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Puerto Demaistre”, en Sala integrada por Ángela Vivanco, Eguiguren les informó –al poco rato de finalizados los alegatos– a ejecutivos de Australis que habían ganado la causa, con una votación de 4-1 (con Vivanco entre los votos de mayoría; y Sergio Muñoz como único voto en contra de los intereses de Australis) . Y lo sorprendente es que así fue, aunque lo anómalo es que la decisión (el fallo) del máximo tribunal –con esa específica votación– recién se supo (se hizo público), seis meses después: el 22 de agosto de 2022.

¿Cómo lo supo Eguiguren a poco de finalizar los alegatos? Tres fuentes confirmaron a este medio que efectivamente Eguiguren les informó el mismo día de los alegatos el resultado final del fallo: 4-1 a favor de Australis. Esta información está avalada por la declaración de un testigo en la carpeta investigativa de las querellas de Australis, controlada por Joyvio, contra Quiroga.

En la investigación penal contra Quiroga hay también otra arista hasta ahora desconocida: una denuncia ante el fiscal Álvaro Pérez Galleguillos que acusa a Eguiguren de amenazar y/o chantajear a testigos para presionarlos a declarar a favor de los intereses de Joyvio. La denuncia se presentó ante la fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, quien le asignó el caso al fiscal Álvaro Pérez Galleguillos.

En esta arista, el otrora médico de la CLC Alfredo Misraji –tío del que fuera gerente general de Australis, Ricardo Misraji (ahora fallecido)–, declaró en el arbitraje y en sede penal que Alberto Eguiguren lo amenazó para que declarara a favor de los inversionistas chinos.

Consultado Alberto Eguiguren sobre esto, dice que es “absolutamente falso” que les haya adelantado el fallo a altos ejecutivos de Australis: “Se trata de ataques infundados para ensuciar una causa que fue llevada por el abogado Mario Galindo, a quien no conozco”.

Sobre su rol en el caso Dumestre, Eguiguren reconoce que fue contratado “para todos sus temas legales y me invitaron a ser director de la compañía, por lo que estaba al tanto de sus temas legales. El contrato al que se refiere fue con la oficina donde trabajo y es un contrato entre privados, pero no es secreto”.

Además, Eguiguren dice no tener “ninguna relación profesional ni de amistad con la exministra de la Corte Suprema Sra. Vivanco. Fue mi profesora de derecho constitucional junto con don José Luis Cea, hace 40 años en la Universidad Católica. No soy abogado litigante y nunca he alegado alguna causa en la sala que ella integrara en la Corte Suprema”.

Y, por último, sobre la investigación acerca de presionar a testigos, Eguiguren reconoce que existe una denuncia, “pero es totalmente artificial, de amedrentamiento y extorsiva, iniciada cuando se dieron cuenta de que la querella presentada contra el Sr. Quiroga y su círculo cercano, integrado también por sus hijos y hermana, eran fundadas y los hechos estaban probados por innumerables documentos que daban cuenta de los delitos por los cuales ya han sido formalizados”.

Sobre las acusaciones de que se sugirieron pagos a exejecutivos para influir en sus testimonios, el abogado dice que son totalmente falsas. “Estamos en conocimiento del origen de esa falsa afirmación. Y, sobre la base de nuevos antecedentes que hemos encontrado, ampliaremos las querellas en contra de otros ex ejecutivos que estuvieron involucrados en los delitos que se investigan”.

La pugna entre Joyvio y Quiroga

Cabe mencionar que la pelea entre Australis, controlada por el gigante chino Joyvio, e Isidoro Quiroga, tiene dos patas. Un arbitraje civil-comercial y las querellas criminales.

El arbitraje, iniciado en enero de 2023 ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, se centra en la acusación de venta con mala fe de Australis Seafoods, realizada en 2019.

La causa penal, en la que Quiroga ya fue formalizado, incluye cargos por estafa, administración desleal, lavado de activos y entrega de información falsa al mercado. Los chinos de Joyvio –como ya adelanté– son representados por Alberto Eguiguren y los abogados Gabriel Zaliasnik, Jorge Bofill y Sebastián Oddo.

En el arbitraje piden un total de casi US$ 1.400 millones. En la querella, la Fiscalía cifró en US$ 620 millones el eventual perjuicio para Joyvio.

La defensa de Isidoro Quiroga, a cargo de los abogados Cristóbal Eyzaguirre y Alex Van Weezel, de Claro & Cia., y el penalista Juan Domingo Acosta, rechaza categóricamente todas las acusaciones de Joyvio y afirma que "no hubo engaño, que todos los antecedentes productivos estuvieron a la vista de los compradores y sus asesores, y que la autoridad cambió, tras la venta, su criterio sobre los incumplimientos medioambientales". Quiroga afirma que lo que está haciendo Joyvio es una extorsión.

rechaza categóricamente todas las acusaciones de Joyvio y afirma que "no hubo engaño, que todos los antecedentes productivos estuvieron a la vista de los compradores y sus asesores, y que la autoridad cambió, tras la venta, su criterio sobre los incumplimientos medioambientales". Quiroga afirma que lo que está haciendo Joyvio es una extorsión.

GRÁFICO DE LA SEMANA: LOS DATOS DE LA DEUDA

Esta semana, en medio de la crisis que gatilló el apagón, en el mundo de los economistas se sigue discutiendo sobre la estrechez fiscal, el nivel de deuda y el déficit estructural. En medio de esa conversación, apareció un reportaje en El Mercurio, titulado “¿Por qué las tasas largas en Chile se quedan fuera del alivio global?”.

Un alto ejecutivo del BICE Inversiones salió a advertir que "en un contexto donde la deuda pública sigue en aumento, las implicancias para la Renta Fija Nacional son un tema clave para inversionistas y analistas".

Por si no les queda claro, esto es importante porque mayores costos de financiamiento significan menos plata para construir hospitales, pagar pensiones, mejorar los sueldos de profesores, etc., etc., etc.

Dato mata relato. El problema, como bien salió a responder Hacienda, es que, de acuerdo con datos del Banco Central, el diferencial entre la tasa de la deuda pública de Estados Unidos a 10 años y su equivalente chilena promedia 2,42% entre enero de 2010 y enero de 2025, mientras que el promedio de este diferencial en enero 2025 es de apenas 1,36%.

“Se podría argumentar que el promedio general está afectado por el salto durante la pandemia, pero el promedio entre enero de 2010 y diciembre de 2019 fue de 2,49. Los datos disponibles del diferencial promedio en lo que va de febrero efectivamente aumentan, llegando a 1,45%, es decir, 9 puntos básicos más, por lo que la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿Por qué se ha estrechado tanto el diferencial de tasas largas? Y también si es sostenible”.

Los spreads soberanos reflejan la diferencia entre las tasas de retorno que pagan los bonos gubernamentales de los países emergentes, entre ellos, Chile, y las que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años . Esta diferencia se define como “spread”.

La semana pasada el diferencial entre el bono del Gobierno de Chile a 10 años y el bono del Gobierno de Estados Unidos a 10 años era de 163,4 puntos básicos (pb), donde 1 punto básico equivale a 0,01%. Esto indica que el rendimiento del bono del Gobierno de Chile a 10 años es 1,634% mayor que el del bono del Gobierno de Estados Unidos a 10 años. En detalle, el bono de Chile a 10 años tiene un rendimiento de 5,940%, mientras que el bono de Estados Unidos a 10 años ofrece un rendimiento de 4,306%.

LA SEMANA EN REDES: UN SIUTIQUERÍO SUBLIME

Técnicamente el posteo no califica, ya que se subió a redes hace 10 días, pero como estaba recién volviendo de vacaciones, se me pasó. Pero entra ya en los Top 10 del año en el ranking de siúticos.

Lo subió a su cuenta de X el publicista Cristián Leporati ( @cleporati ) y profesor de Comunicación Política UDP. Su posteo apuntó a la siutiquería de usar “afterschools” en la nota de El Mercuriopara referirse a la creciente popularidad de los programas o actividades después del horario escolar regular.

Responde a una necesidad para madres y padres que trabajan y se ha convertido en todo un negocio, según la nota. Pero, como comentó en redes una usuaria, ¿no se podía usar otra palabra? "La flojera mental de no poder crear un nombre en castellano… o existe?".

SIN TACOS NI CORBATAS

– El boom minero post-royalty. Lo celebró el ministro de Hacienda en su visita a Escondida la semana pasada. Es que la inversión minera se ha cuadruplicado desde la aprobación del royalty. Mario Marcel dijo que dentro de esa cifra todavía no está incluido lo que aún evalúa hacer BHP, controlador de Escondida, ni las inversiones que anunció Glencore, y tampoco está incluida la inversión de Anglo American en Los Bronces.

La Corporación de Bienes de Capital informó que, en total, hay US$ 3.944 millones extra proyectados para el período 2024-2027 y 61 nuevos proyectos en Chile, sin contar lo que aún falta por anunciar.

– Y ya que hablamos de cobre y minería, en su viaje a China, Máximo Pacheco aprovechó para darle una mano al equipo de ventas de Codelco. Hace dos semanas, y sin mucho ruido, el presidente de la minera estatal visitó el gigante asiático y aprovechó para reunirse con una de las mujeres más poderosas del mundo: Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, el gigante chino de baterías y autos eléctricos.

Hay que recordar que un auto eléctrico necesita casi seis veces más cobre que uno a combustión y BYD ya supera a Tesla como el principal fabricante del mundo.

Hay que recordar que un auto eléctrico necesita casi seis veces más cobre que uno a combustión y BYD ya supera a Tesla como el principal fabricante del mundo.

– Fra Fra sigue cuestionando el acuerdo por la explotación del litio entre Codelco y SQM. A fines de 2024 se supo que, a través de Cosayach –la minera de litio y potasio de su holding–, el empresario recurrió a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), advirtiendo sobre el efecto de la alianza en el mercado del potasio, clave para la producción de fertilizantes en Chile, afirmando que genera “riesgos unilaterales explotativos y exclusorios” para el mercado de fertilizantes.

En enero de este año sumó dos presentaciones a las que este medio tuvo acceso. En los informes, Cosayach advierte que SQM tendrá exclusividad en la compra de potasio producido por la nueva asociación con Codelco, lo que podría afectar la competencia y consolidar aún más su posición dominante en el mercado.

¿Libre competencia? Según Cosayach, este acuerdo limita el acceso de otros compradores y no garantiza un verdadero precio de mercado, ya que SQM controla el 93,6% de la producción nacional y podría influir en la fijación de precios hasta 2060. Fuentes del sector estiman que la agricultura nacional compra 120 mil toneladas de potasio al año.

Según Cosayach, este acuerdo limita el acceso de otros compradores y no garantiza un verdadero precio de mercado, ya que SQM controla el 93,6% de la producción nacional y podría influir en la fijación de precios hasta 2060. Fuentes del sector estiman que la agricultura nacional compra 120 mil toneladas de potasio al año.

– El sueño americano es cada vez más desigual. Un informe de Moody´s Analytics revela que el 10% más rico de los hogares en Estados Unidos –aquellos que ganan más de US$ 250.000 al año– ahora representan la mitad del gasto total de los consumidores y al menos un tercio del PIB del país.

Esta concentración extrema de poder financiero conlleva riesgos para la economía, advierte el informe de la consultora.

Agrega que la desconexión entre los hábitos de compra de este grupo y el resto del país se ha vuelto más extrema en los últimos años: "Una concentración tan grande de recursos financieros presenta riesgos, ya que este grupo tiene una capacidad desproporcionada de arrastrar a todos los demás con ellos".

AGENDA DE LA SEMANA

– Marzo arranca con todo. Este lunes el foco está puesto en el Imacec de enero. Las cifras muestran una economía con un crecimiento anual de 2,5%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado. El informe ratifica que el dinamismo que tomó el crecimiento a finales de 2024 se mantuvo en el arranque de 2025. El gasto de los turistas argentinos fue clave.

En la semana también tendremos el IPC de febrero (viernes). Los economistas esperan que la inflación del mes pasado haya estado entre 0,2% y 0,5% y la cifra anual se alejaría del 5%. El alza en las tarifas que tanto golpeó en enero ya no es factor.

– Mujeres al poder. Este lunes, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Economía, Nicolás Grau, junto a la presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, presentan el VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile.

Este estudio busca medir y visibilizar las brechas y avances en participación laboral, salarial y de acceso a cargos de alta responsabilidad en directorios y gerencias de primera línea de las empresas, con el propósito de acelerar una mayor equidad y aportar con evidencia al diseño de políticas públicas. En Chile menos del 40% de los puestos en empresas es ocupado por mujeres. Esta disparidad aumenta en la alta gerencia y directorios, con solo un 18,8% y un 18,1% de mujeres, respectivamente.

– En la semana también se concretará la fusión entre el BICE y el Security (martes), con el Grupo Matte tomando el control y convirtiéndose en uno de los holdings financieros más grandes del mercado, con activos totales por 37 mil millones de dólares y 2,4 millones de clientes.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.