¡Buenas y feliz domingo (o quizás lunes para muchos y uno no tan feliz)! Guerra comercial aumenta la incertidumbre global y afecta a mercados.

Se viene un lunes agitado para los mercados y nuevamente el detonante fue algo que dijo Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reconoció que la economía de su país está en una transición y tuvo que hacer malabares para evitar decir la palabra “recesión”.

Al cierre de esta edición de domingo los mercados futuros y las operaciones en Asia golpeaban las bolsas, los bonos de Estados Unidos y el dólar. “No hay refugio seguro”, advirtió un analista.

Brian Winter, editor de Americas Quarterly, lo analizó de esta manera en X: “Trump podría ser una de esas figuras raras en la historia que aparece de vez en cuando para marcar el fin de una era y forzar a que se abandonen sus antiguas pretensiones”.

En el escenario local, hay señales de que la economía toma dinamismo, pero hay consenso en que estamos vulnerables a lo que pasa afuera y, además, que estamos entrando en un año electoral, por lo que todo hay que verlo con una arista política.

El viernes, el Presidente Gabriel Boric, acompañado de los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), se reunió con la nueva directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por su presidenta, Susana Jiménez. El foco estuvo en la permisología, el impulso al crecimiento, la agenda legislativa en un año electoral y la incertidumbre internacional.

En esta edición de El Semanal: crece la presión para forzar la salida del Coordinador Eléctrico Nacional; Sanhattan entra en temporada de seminarios: Compass, BTG y McKinsey se toman la agenda; Hacienda tendrá que recalcular los beneficios del acuerdo Codelco y SQM; y Santander apuesta a La Pintana.

1

UN COORDINADOR ELÉCTRICO CON LOS DÍAS CONTADOS

Juan Carlos Olmedo y Ernesto Huber, presidente y director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), respectivamente, tendrían los días contados. Fuentes al interior del Gobierno y de los gremios eléctricos concuerdan en que lo que ya se sabe de las causas del apagón los deja en una situación insostenible. Ya hay conversaciones reservadas y transversales para que, una vez que el informe final se presente el 18 de marzo, se eche a andar el plan para forzar su renuncia.

Dos altas fuentes al interior del Gobierno no niegan que se estén evaluando cambios, pero recuerdan que el Coordinador Eléctrico es un ente independiente y “no es cosa de pedir renuncias así no más”. Advierten que “las empresas y los gremios quieren que caiga el Coordinador para sacarse el foco. Pero hay que ser cautos y esperar primero el informe del 18 de marzo”.

Otro factor que tiene al CEN contra las cuerdas es la decisión de ignorar el factor geopolítico en la solicitud de energía a Argentina durante el apagón. La liberación del reporte diario, el día del corte masivo de energía, reveló que, en los momentos más críticos, el CEN solicitó ayuda a Argentina para reponer el suministro, una medida que excede lo técnico y cuyas implicancias políticas, económicas y diplomáticas generaron una ola de críticas.

Un exministro de Energía no está tan de acuerdo con lo planteado por las fuentes al interior del Gobierno. Entiende la necesidad de cuidar la institucionalidad y las formas, pero hace hincapié en que “ya es un hecho de la causa que existieron docenas de incumplimientos a la normativa y eso es totalmente culpa del CEN”.

Algo parecido dice un experto con amplios vínculos en la industria y el Ejecutivo. “Si el ministro Diego Pardow llama al Comité de Nominaciones del CEN para analizar la crisis, eso ya sería suficiente… un gesto político que dejaría a Huber y Olmedo sin alternativas más que renunciar”.

Olmedo y Huber siempre han sido vistos como demasiado cercanos a las grandes generadoras y reticentes a “apretarlas”.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Energía y Minería, el senador Juan Luis Castro, preguntó a los representantes del organismo si habían “evaluado dar un paso al costado”.

“Si ustedes fuesen un órgano jerárquico dependiente del Estado de Chile, es posible que alguien de la superioridad jerárquica le haya pedido la renuncia a este consejo o la autoridad del consejo”, advirtió.

La senadora Yasna Provoste también fue crítica a las explicaciones otorgadas a la comisión. "Me hace ruido que en esta hora y media yo no percibo una autocrítica del Coordinador Eléctrico. Veo una transferencia de responsabilidad distribuida en las empresas y actos de fe respecto a lo que dicen las empresas, los cuales después no se compatibilizan con los hechos", recriminó.

En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación operativa del sistema eléctrico. Su nombramiento sigue un proceso regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos y es supervisado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico está compuesto por 5 miembros y sus integrantes son seleccionados por el Comité Especial de Nominaciones, en procesos de concurso público, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Servicios Eléctricos.

Este Comité lo integran el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un integrante del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos y un consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

En la industria afirman que, si La Moneda quiere, tiene 3 de los 4 votos. Esto, si es que quiere operar para forzar la salida de Olmedo y Huber. Y apuntan a que, en la práctica, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el presidente del TDLC y el integrante del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, son políticamente sensibles a lo que pida La Moneda o el Ministerio de Energía.

Además, recuerdan que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tiene la autoridad de sancionar a través de multas que golpean el patrimonio de los consejeros y del presidente del CEN.

En la industria afirman que el Coordinador Eléctrico Nacional es el segundo más caro del mundo en términos de sueldos y remuneraciones totales, después del Reino Unido.

2

CODELCO Y SQM RECALCULANDO CIFRAS

El mercado sigue descifrando los resultados anuales de SQM e interpretando el mensaje de la conferencia con inversores y analistas que la empresa organizó la semana pasada. Hay un consenso: Hacienda tendrá que recalcular sus proyecciones de la alianza entre Codelco y SQM, justo en medio de la polémica por los errores de proyección en el Presupuesto 2024 y la presión para que el ministro Marcel haga un ajuste aun mayor en el gasto público este año y, así, cumplir con las promesas de un déficit fiscal por debajo del 2%.

Los ingresos anuales provenientes del litio y sus derivados cayeron en más de la mitad a US$ 2.241,3 millones y los aportes al fisco de SQM cayeron a US$ 432 millones en 2024, un derrumbe de 77% por la baja en precio del litio.

Cabe recordar que Codelco basó sus cálculos y beneficios del acuerdo con SQM en un precio promedio de US$ 25 mil la tonelada (/ ton) de litio. El precio actual está en alrededor de US$ 10.000 / ton. Y las proyecciones del mercado para los próximos años no superan los US$ 20.000/ ton.

Eso sí, SQM logró ventas récord de litio en 2024, alcanzando casi 205 mil toneladas métricas. La utilidad neta se vio afectada por un cargo único de US$ 1.100 millones de dólares, relacionado con una disputa con el SII. La minera no metálica reconoció un gasto por impuestos por US$ 1.106 millones por divergencias tributarias para los ejercicios 2011 a 2022.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: BRECHA DE GÉNERO

A propósito de 8M, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Ministerio de Hacienda y la fundación Chile Mujeres publicaron el VI Reporte de Indicadores de Género en Empresas en Chile. El documento destacó avances en la representación de mujeres en directorios, aumentando del 13% al 24% en cuatro años. Sin embargo, persisten desafíos en la equidad salarial y en la promoción de mujeres a cargos de alta dirección.

Las mujeres representan el 39,6% de la fuerza laboral total, pero solo el 25,6% en gerencias de primera línea y el 22,1% en directorios.Y la brecha salarial a nivel administrativo y medio es del 9,3%, mientras que en el nivel ejecutivo alcanza el 8,6%.

Este gráfico, que ilustra el informe “The Global Gender Gap Report 2024” , que se publicó en junio del año pasado por el Foro Económico Mundial, revela que América Latina y el Caribe podrían tardar 53 años en cerrar las brechas de género. Una de las mayores fuentes de desigualdad en la región es la de los ingresos entre los hombres y las mujeres.

El estudio muestra que en Chile las mujeres ganan en promedio el 63% de lo que gana un hombre, o sea, un tercio menos.

4

SEMANA EN REDES

“Lo más destacado del WSJ de hoy. Lectura cautivadora”:

“El éxito de 80 años de Estados Unidos se ha basado en dos importantes iniciativas estadounidenses: Bretton Woods, que consagró el libre comercio y los aranceles bajos, y la OTAN, que ganó la Guerra Fría. El presidente Trump está deshaciendo ambos legados a una velocidad sorprendente”.

El posteo lo hizo el influyente tuitero norteamericano @BuccoCapital. BuccoCapital Bloke es un usuario de X (Twitter) que comparte ideas sobre tendencias de la industria tecnológica, análisis financieros y consejos sobre finanzas personales.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Cencosud siente el golpe de la crisis económica en Argentina y la debilidad del peso chileno. El holding de retail de la familia Paulmann informó que las utilidades cayeron un 20% en 2024, principalmente la devaluación del peso chileno respecto al dólar, “que impactó en el resultado no operacional” y la situación económica en Argentina.

– WOM emerge de la quiebra de la mano de 4 fondos de inversión, entre los que se destaca Moneda, BlackRock, la británica MAN Group y el fondo europeo Amundi. La semana pasada el Tribunal de Quiebras Delaware confirmó el plan de reorganización de la empresa y la Fiscalía Nacional Económica aprobó el cambio de controlador.

Los fondos de inversión tienen como principal objetivo recuperar su inversión y rentabilizar la empresa para luego venderla con ganancias.

– Santander Chile hace su parte por la inclusión financiera. La semana pasada inauguró un nuevo punto de atención de la iniciativa “Santander en tu comuna” en La Pintana. La iniciativa busca “reducir las brechas de acceso al sistema financiero y fomentar el crecimiento local”.

El plan es también expandir el programa a Renca, en la Región Metropolitana; Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá; y Purén, en la Región de La Araucanía. Estos espacios ofrecerán servicios financieros esenciales para los habitantes de la comuna, incluyendo depósitos, retiros, transferencias, pago de cuentas, entrega de tarjetas, recarga de teléfonos y de tarjetas de transporte (como la Bip!), tanto para clientes como para no clientes.

Además, contará con cajeros multifuncionales y un equipo de ejecutivos bancarios disponibles para asesorar a los vecinos y facilitar la realización de trámites.

– El consumo de ChatGPT equivale a 12 millones de descargas de inodoro y la carga de 4 millones de móviles al día. Lo dice un nuevo informe de Business Energy UK, que calcula que equivale a 74.14 millones de litros de agua y 19.99 millones de kWh de electricidad al día.

Utilizando datos de la Universidad de California y el Washington Post , que reportan que una respuesta de Chat GPT consume 519 mililitros de agua (poco más de dos tazas) y 0.14 kWh de electricidad, los investigadores de Business Energy UK calcularon cuánta energía y agua consume la plataforma cada día, semana, mes y año.

6

AGENDA DE LA SEMANA

– Será una semana sin datos muy relevantes, con la excepción de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (martes), por lo que la pauta para el mercado vendrá de una serie de seminarios y eventos que tendrán al sector y a las banqueteros haciendo buenas lucas. Todas estas actividades tienen en la trastienda el nuevo escenario geopolítico que estamos viviendo y la campaña electoral local, que ya comienza a prender.

El martes hay un evento privado de VinciCompass, en el que el invitado estrella iba a ser el presidente argentino Javier Milei, que venía a Chile en visita relámpago. En Cancillería causó malestar que nuevamente se le avisara a última hora y de manera informal sobre el viaje. Al final Milei canceló y en su nombre viene el presidente del Banco Central de Argentina, Diego Bausili, un ex JP Morgan que pasó por las oficinas del banco en Chile por un año en los 90.

Curioso, dice un economista de un banco local, que en un seminario de finanzas y economía inviten a dar charla a un banquero central de un Banco Central no independiente, con patrimonio negativo y de un país con cepo cambiario e inflación aún por encima del 20% anual. Imagino que hay interés por el experimento libertario de nuestros vecinos. En el evento también participará, vía videoconferencia, uno de los mejores amigos de Elon Musk, Antonio Gracias, fundador y CEO de Valor Equity Partners, fondo privado con participación en SpaceX, Tesla y SolarCity.

También el martes, el consejero del Banco Central de Chile, Alberto Naudon, hará una presentación a actores de mercado e inversionistas extranjeros, pero la actividad no contará con acceso para la prensa. Eso sí, el banco dice que la presentación estará disponible en el sitio web del BCCh.

– El jueves se viene pesado. En el Hotel W, BTG Pactual Chile organiza su encuentro anual con inversores, empresarios y clientes. Los platos fuertes son el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y André Esteves, presidente y socio fundador del gigante financiero brasileño. Habrá un panel político en el que participarán presidentes de partidos: Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Ximena Rincón (Demócratas) y Paulina Vodanovic (PS).

Simultáneamente, en Ciudad Empresarial, McKinsey –la consultora más influyente del mundo– celebra un megaevento que contará con la presencia de algunos de sus socios regionales más importantes y con expertos en negocios, inteligencia artificial y otros temas que están marcando la agenda global.

También el jueves, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participa en el conversatorio "Mujeres que inspiran: superando barreras, impulsando el futuro",organizado por la Contraloría General de la República, junto a la contralora general, Dorothy Pérez, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la atleta olímpica Isidora Jiménez.

7

VOLVIÓ COREA DEL CENTRO

El viernes volvimos y se reabrió la frontera de Corea del Centro, el vodcast en el que, junto a Fran Castillo y Rodrigo Castillo, tratamos de chasconear la economía, desmitificar prejuicios y meterle data y sentido común a la discusión. Ojo, que también hablamos sin saber, pero lo advertimos.

Acá pueden sumarse a Spotify o pinchar el video de YouTube de la imagen.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.