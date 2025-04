El caos de Trump: Marcel y Costa con maletas a Washington

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! Washington se convierte en el epicentro de la economía global a partir de este lunes, cuando arrancan las reuniones anuales de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahí estarán los ministros de Hacienda y Economía del mundo junto a los banqueros centrales. Mario Marcel y Rosanna Costa encabezan la delegación chilena. Las reuniones también convocan a los directores y ejecutivos de los bancos más grandes del mundo.

Las reuniones también convocan a los directores y ejecutivos de los bancos más grandes del mundo. Hay un solo tema que dominará la agenda: el caos desatado por Donald Trump. Ya se habla de menor crecimiento y mayor inflación. Varios analistas privados también ya recortaron sus proyecciones para Chile a 2%.

Los mercados estarán sensibles a cualquier declaración del FMI sobre estabilidad financiera y tendencias a mediano plazo.Una debilidad prolongada del dólar podría indicar una menor confianza en activos estadounidenses, afectando estrategias de portafolio global.

También en esta edición: US$ 10 mil millones. Es el nuevo cálculo de cuánto evaden las empresas y en IVA los chilenos; el impacto del fraude en el mercado de FX ahora sería de casi US$ 15 millones; y una radiografía al mercado laboral de los inmigrantes.

Además, el golazo que metió Toku, la fintech de Cristina Etecheberry en que muchos ponen fichas en que será el próximo unicornio chileno; Pablo García se suma al equipo de Tohá; el acuerdo Codelco-SQM se alega en Tribunales; y el truco de Javier Milei para llegar a las elecciones de octubre con el dólar planchado y la inflación bajando.

1

TRUMP Y TARIFAS: MARCEL Y COSTA CAMINO A WASHINGTON

Esta semana comienzan las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el mundo en vilo ante el caos que desató Donald Trump con su guerra comercial. Hay crecientes preocupaciones sobre el enfriamiento económico global y tanto la Reserva Federal como la OCDE ya advierten que se viene menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias.

Las tensiones comerciales, impulsadas por los anuncios de nuevos aranceles del Gobierno de Trump, están generando efectos colaterales negativos en mercados y expectativas. El FMI revisará a la baja su pronóstico de crecimiento global en el próximo Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (22 de abril).No se anticipa recesión, pero sí una corrección significativa. Goldman Sachs proyecta un crecimiento del PIB global de solo 1,4% interanual en el cuarto trimestre, frente al 3% registrado a fines de 2024. Y ya los bancos locales y analistas privados recortaron sus proyecciones para Chile a 2%.

En vísperas de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, La Moneda ha intensificado su agenda para enfrentar los efectos económicos de la guerra comercial y en Washington el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el equipo de Cancillería intensificarán los esfuerzos. Junto a Marcel estará la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Hacienda convocó a un grupo transversal de economistas, exministros de Hacienda y exbanqueros centrales para enfrentar la crisis y la semana pasada arrancaron las conversaciones con la Casa Blanca.

y la semana pasada arrancaron las conversaciones con la Casa Blanca. Las lideró la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, que viajó a Washington para reunirse con la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), en un esfuerzo por contener impactos y buscar vías de cooperación.

Además, los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura están coordinando medidas de apoyo al sector exportador, con foco en la promoción de exportaciones, la diversificación de la matriz exportadora, además de la protección de la imagen y marca país.

con foco en la promoción de exportaciones, la diversificación de la matriz exportadora, además de la protección de la imagen y marca país. Las autoridades han sostenido encuentros con representantes clave del sector privado, incluyendo gremios como Frutas de Chile y SalmonChile, los cuales se han visto directamente afectados por las nuevas barreras comerciales.También se ha promovido un diálogo estrecho con actores del Congreso y asociaciones como AmCham.

La postura de Chile se enfoca en anticipar riesgos, reforzar su presencia internacional y construir una estrategia comercial más resiliente frente a un escenario global cada vez más incierto, que será uno de los temas centrales en las reuniones del FMI.

Otros temas a seguir en las reuniones de Washington:

Tensiones recientes en el mercado de bonos estadounidense.

2

10 MIL MILLONES DE DÓLARES: INFORME FINAL DEL SII DE LO QUE DEJAMOS DE RECAUDAR POR EVASIÓN

La polémica no se acaba, pero ahora hay más claridad en los números. El Servicio de Impuestos Internos (SII) actualizó su controvertido estudio sobre evasión tributaria, revelando que entre 2018 y 2020 el Estado chileno dejó de recaudar casi el 3% del PIB, debido al incumplimiento de impuestos clave: IVA e Impuesto a la Renta.

En el nuevo reporte, también liderado por el exdirector del SII durante Bachelet II, Michel Jorratt, se ha corregido una serie de estimaciones del texto original, se detallan tiempos y la evasión según sector económico.

El nuevo informe calcula que la pérdida de ingresos asociada al incumplimiento tributario, excluyendo el año 2021, osciló entre 6,0% y 7,6% del PIB. La brecha de cumplimiento del IVA se ubicó en el rango de 1,6% a 2,1% del PIB, mientras que la del Impuesto a la Renta se movió entre 4,4% y 5,5% del PIB. En el informe original se incluía 2021.

El documento explica que los resultados de 2021 “mostraron una baja considerable de las tasas de incumplimiento tributario”, pero que estas cifras deben mirarse con precaución, “pues coinciden con la entrega de bonos de ayuda económica y los retiros de las AFP, a propósito de la pandemia de COVID que afectó al mundo en 2020 y 2021, lo que se reflejó en un gran incremento del consumo en dicho período. No es claro hasta qué punto las cuentas nacionales pudieron medir con precisión todos los efectos de esta excepcional inyección de recursos”.

Las cifras están lejos del 6,5% que calculó el polémico informe inicial de 2023 y que gatilló una lluvia de críticas, pero no dejan de ser relevantes: equivalen a alrededor de US$ 10 mil millones. Suficientes para cerrar el déficit fiscal, financiar hospitales, colegios, etc., etc.

La tasa consolidada de incumplimiento osciló entre 31,2% (2020) y 34,9% (2018). En el IVA, la pérdida estuvo entre 1,6% y 2,1% del PIB, con tasas de evasión que bajaron de 20,8% (2018) a 17,1% (2020). El informe final del SII determina que la evasión del impuesto a las empresas es de 46,4% y lideran las sociedades de inversión. Esa cifra se compara con el 51,4% original.

En el IVA, la pérdida estuvo entre 1,6% y 2,1% del PIB, con tasas de evasión que bajaron de 20,8% (2018) a 17,1% (2020).

3

NUEVA ARISTA EN EL CASO ITAÚ – NEVASA

Itaú expande querella que presentó contra Rodrigo Flores, un exalto ejecutivo de la mesa de FX y tres operadores de la corredora Nevasa. Dice que los perjuicios ahora suman casi US$ 15 millones y las transacciones fraudulentas serían 381.

El banco brasileño ahora también apunta en la querella a Yair y Luis Ventura, los dos clientes de Nevasa que están en el corazón de la trama. Hace cerca de un mes, Nevasa presentó su propia demanda por fraude contra Flores y los Ventura, pero Itaú pidió que se desestimara y la Justicia la declaró inadmisible.

Los Ventura están ligados a la familia controladora de Ripley y también son clientes de Itaú.La ampliación de la querella acusa que los dos, a través de tres sociedades clientes de Nevasa, instruyeron a los operadores de las corredoras a realizar esas 381 transacciones que defraudaron al banco.

Los que siguen el caso y conocen cómo opera el mercado de tipo de cambio encontraban “raro” que Itaú se demorara en apuntar a los Ventura.

En la querella original del banco contra Flores, acusa que, en su calidad de subgerente de FX de Itaú, utilizó su cargo y atribuciones en la entidad bancaria –cuyo objeto era gestionar el patrimonio de Itaú en el mercado de divisas– para ejecutar reiterados delitos de administración desleal, los que irrogaron a Itaú millonarios perjuicios.

Detalla cómo “el esquema fraudulento consistió en que Flores celebraba en nombre de Itaú operaciones de compra y venta de dólares con la corredora Nevasa, las que posteriormente eran registradas por Flores y Nevasa en la plataforma Datatec (Transacciones R) como si hubieran tenido lugar en un horario distinto de su cierre real”.

Esta diferencia de horario es clave, ya que el tipo de cambio –o “precio” de la divisa– va variando a lo largo de la jornada. “Por lo tanto, cuando el Sr. Flores y los operadores de Nevasa registraban una transacción en un horario distinto del real (Transacción R), estaban escogiendo un tipo de cambio que no era el de mercado al tiempo de la transacción, sino uno distinto y perjudicial para Itaú”.

Fuentes cercanas al caso hacen algunas críticas a la ampliación de la querella. Dicen que es muy parecida a lo que ya había denunciado Nevasa contra sus clientes y confunden el monto total defraudado a Itaú con lo que Nevasa afirma que se ganaron los Ventura y “no es necesariamente lo mismo”. “La utilidad de los Ventura no es necesariamente pérdida del Banco Itau”, aseguran.



4

GRÁFICO DE LA SEMANA: RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO MIGRANTE

Un informe publicado en la revista de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile sobre las cifras de empleo migrante, revela que un 10,7% de los ocupados en el país es extranjero. Agrega que en su mayoría trabajan más horas que los chilenos, tienen menor acceso a la seguridad social y enfrentan mayores tasas de informalidad.

Esta radiografía del empleo migrante muestra oportunidades para el país, pero también brechas profundas en integración laboral y social . El estudio, escrito por Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos FEN, revela que el 28,8% de los trabajadores extranjeros se encuentra en la informalidad, frente al 26% de los nacionales.

. El estudio, escrito por Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos FEN, revela que el 28,8% de los trabajadores extranjeros se encuentra en la informalidad, frente al 26% de los nacionales. El gráfico ilustra la distribución de los trabajadores ocupados por sector económico según nacionalidad. Muestra que hay una mayor concentración de trabajadores extranjeros en sectores específicos, tales como comercio (24,7%), servicios de comida (11,7%), transporte (8%), industria manufacturera (7,8%) y otros servicios (7,8%).

Muestra que hay una mayor concentración de trabajadores extranjeros en sectores específicos, tales como comercio (24,7%), servicios de comida (11,7%), transporte (8%), industria manufacturera (7,8%) y otros servicios (7,8%).

5

LA SEMANA EN REDES: LA REPASADA DEL ECONOMISTA FLAITE A ME-O

La pelea no la inició el @eleconomistflaite, pero claramente la ganó él.

La historia es así: Marco Enríquez-Ominami le hizo a Grok –la herramienta de inteligencia artificial de X (Elon Musk)– una arriesgada pregunta . Y el “Flaite” aprovechó para hacerle una repasada.

. Y el “Flaite” aprovechó para hacerle una repasada. Como se dice en buen chileno, el ME-O se la dejó picando. Decidan ustedes.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Acuerdo Codelco-SQM se debate en Tribunales. El próximo miércoles 23 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos en el recurso presentado por Tianqi, segundo mayor accionista de SQM después de Julio Ponce, que busca que el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio en el salar de Atacama sea sometido a la junta de accionistas y no únicamente aprobado por el directorio.

Tianqi alega que el pacto tiene implicancias estructurales para la compañía y, por tanto, requiere una instancia de mayor deliberación. La decisión de la Corte podría tener implicancias clave en el desarrollo del plan del Gobierno para impulsar una alianza público-privada en el sector del litio. Para Tianqi hasta ahora la inversión en SQM no ha sido la esperada, dado el desplome de los precios del litio.

La decisión de la Corte podría tener implicancias clave en el desarrollo del plan del Gobierno para impulsar una alianza público-privada en el sector del litio. Para Tianqi hasta ahora la inversión en SQM no ha sido la esperada, dado el desplome de los precios del litio.

– Toku, la fintech chilena sacudiendo el tablero. La empresa liderada por Cristina Etcheberry, hija del actual director del SII, Javier Etcheberry –que también es uno de los que aportó al proyecto–, acaba de levantar 39 millones de dólares para reventar el mundo de los pagos B2B en América Latina. Es la ronda de Serie A más grande jamás levantada por una startup liderada por una mujer en la región.

¿Y qué hace exactamente Toku? Permite a las empresas cobrar digitalmente, enviar recordatorios de pago y automatizar cobros . Ya operan en Chile, México y Brasil , y tienen 475 empresas clientes en rubros como seguros, créditos, educación, administración inmobiliaria y servicios básicos. Básicamente, están limpiando el desastre administrativo de las empresas con estilo y eficiencia.

. Ya operan en , y tienen en rubros como seguros, créditos, educación, administración inmobiliaria y servicios básicos. Básicamente, están limpiando el desastre administrativo de las empresas con estilo y eficiencia. ¿El objetivo? Hacer por los cobros empresariales lo que Nubank –el banco digital brasileño– hizo por la banca de consumo: modernizar todo a punta de código y buen diseño. Con apenas US$11 millones invertidos hasta ahora , Toku ya está generando más de US$10 millones anuales en ingresos , duplicando lo del año pasado. ¿Rentabilidad en una fintech latinoamericana? Sí, leíste bien. No solo tienen buen producto, sino que saben gastar como abuelita en feria: poco y con inteligencia. Los inversionistas están babeando.

Hacer por los cobros empresariales lo que Nubank –el banco digital brasileño– hizo por la banca de consumo: modernizar todo a punta de código y buen diseño. Con apenas US$11 millones invertidos hasta ahora, Toku ya está generando más de US$10 millones anuales en ingresos, duplicando lo del año pasado. ¿Rentabilidad en una fintech latinoamericana? Sí, leíste bien. No solo tienen buen producto, sino que saben gastar como abuelita en feria: poco y con inteligencia. Los inversionistas están babeando.

Quién puso la plata (y por qué les importa).

– Exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, desembarca en la campaña de Carolina Tohá. Se suma al equipo económico de la candidata presidencial del PPD y se lo confirmó a mi colega Juan Diego Montalva:

“Efectivamente he trabajado con el equipo de los economistas Francisca Pérez (execonomista del Banco Central) y Álvaro García (exministro de Economía y Segpres de la Concertación)”.

En este equipo también participan los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Nicolás Eyzaguirre; el exvicepresidente del Banco Central, Jorge Marshall; y el presidente ejecutivo de Espacio Público, Patricio Domínguez.

– El acuerdo con el FMI y el truco de Javier Milei para llegar a las elecciones de octubre con el dólar planchado y la inflación bajando. El problema eterno de Argentina es que se queda sin dólares y a este Gobierno le estaba pasando lo mismo. La diferencia esta vez es que Milei fue al Fondo Monetario Internacional con superávit fiscal y eso le da más credibilidad a su programa.

Hay un dicho en el círculo rojo de política trasandina: mientras los gobiernos peronistas/progresistas para ganar elecciones regalan pesos, los gobiernos de derecha regalan dólares. Los primeros generan inflación y lo segundos le quitan competividad a la economía, manteniendo un dólar artificialmente bajo.

Los primeros generan inflación y lo segundos le quitan competividad a la economía, manteniendo un dólar artificialmente bajo. Hay varios economistas que creen que es eso, en parte, lo que está haciendo Milei en esta nueva etapa de su Gobierno. Como ya se anunció, el FMI le va a prestar US$ 20.000 millones, que se suman a los más de US$ 20.000 millones que le van a prestar el BID, Banco Mundial y la CAF.

Como ya se anunció, el FMI le va a prestar US$ 20.000 millones, que se suman a los más de US$ 20.000 millones que le van a prestar el BID, Banco Mundial y la CAF. La madre de los carry trades . A esas cifras hay que sumar lo que va entrar durante la cosecha gruesa del campo en los próximos 3 meses y –aquí el truco del equipo económico– los dólares golondrinas de Wall Street que llegarán en los próximos 6 meses.

A esas cifras hay que sumar lo que va entrar durante la cosecha gruesa del campo en los próximos 3 meses y –aquí el truco del equipo económico– los dólares golondrinas de Wall Street que llegarán en los próximos 6 meses. Es que el BCRA anunció que se elimina el cepo para los inversores no residentes con una permanencia mínima de seis meses que ingresen dólares al país.Cuál es la apuesta: traes dólares y los cambias a peso, compras deuda a corto plazo que está rindiendo 45% y, en seis meses, te dejan recomprar los dólares al oficial y ahí la pasada. Curiosamente, las elecciones son en seis meses. No hay que ser mal pensado.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Como ya les adelanté en el arranque, Washington se convierte en el epicentro de la economía global a partir de este lunes, cuando arrancan las reuniones anuales de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahí estarán los ministros de Hacienda y Economía del mundo junto a los banqueros centrales. Mario Marcel y Rosanna Costa encabezan la delegación chilena.

Las reuniones también convocan a los directores y ejecutivos de los bancos más grandes del mundo.La agenda la dominará el caos desatado por Trump.

– Expomin 2025. La guerra arancelaria también dominará la agenda de la feria minera más importante de Latinoamérica que arranca este lunes en Santiago. No hay que olvidar que Trump evalúa imponer aranceles al cobre y ordenó investigar las importaciones de tierras raras, incluido el litio.

– El resto de la agenda. El Banco Central publica la Cuentas Nacionales por Sector Institucional – 4° trim 2024 el lunes y el PIB Regional. El miércoles se publica la planilla de liquidez internacional de marzo y el Índice mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista (IVDCM). Además, tendremos el informe del Mercado de Derivados Financieros de marzo y, el jueves, la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) pre Reunión de Política Monetaria (RPM) de mayo.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: QUIÉN PAGARÁ LOS COSTOS DEL CAOS DE TRUMP

“El sur global pagará la guerra comercial de Trump”, es el título de una columna que publicó esta semana la influyente economista Jayati Ghosh en ProJect Syndicate y que está generando mucha discusión en el mundo académico.

Ghosh dice que el mayor costo de la guerra de tarifas que declaró Donald Trump lo van a pagar los países de ingresos bajos y medios –Chile incluido –, pasando por la depreciación de la moneda hasta el aumento de los costos de financiamiento. Y a eso hay que sumar que se vienen un menor crecimiento y una mayor inflación.

–, pasando por la depreciación de la moneda hasta el aumento de los costos de financiamiento. Y a eso hay que sumar que se vienen un menor crecimiento y una mayor inflación. La economista explica que las medidas de la Casa Blanca ya han interrumpido las cadenas de suministro, han sacudido los mercados globales y han intensificado la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Hasta aquí llegamos esta semana.