Recomendaciones para viajar seguro al extranjero en Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias ya casi están aquí, y miles de chilenos aprovecharán los 5 días de celebración para viajar y conocer nuevos destinos. Con los pasajes en mano y el hospedaje ya reservado, siempre es importante considerar algunas precauciones antes de armar la maleta. Pérdidas del equipaje, cancelaciones del viaje o hasta enfermedades o accidentes son algunos de los potenciales contratiempos que podrían arruinar completamente la experiencia si no se toman las precauciones adecuadas.

Por eso, para quienes decidan subirse a un avión y recorrer un destino exótico en estas Fiestas Patrias, María Paz Jansana, directora comercial de Travel Ace Assistance, preparó una lista con cinco recomendaciones prácticas para disfrutar de los feriados sin preocupaciones:

Tenga las vacunas al día

Vacunarse contra ciertas enfermedades es una de las medidas más efectivas que puede tomar para proteger su salud fuera del país, además de dar cumplimiento a los requisitos de entrada del país de destino. Lo ideal es planificar y aplicarse las vacunas que necesita al menos un mes antes de su viaje, para la cual deberá conseguir una orden médica. La mayoría de las vacunas deben aplicarse antes de tiempo, para que ofrezcan una protección completa contra una enfermedad en destino.

Lleve fotocopias o fotos de su documentación

La ejecutiva recomienda hacer fotocopias del pasaporte, póliza de seguro, cheques de viaje, visas y tarjetas de crédito para evitar inconvenientes en caso de perder los originales. También es prudente separar los originales de las fotocopias, y además dejar con una persona de confianza una copia de la documentación.

No se bañe en lugares no autorizados

Si viaja al Caribe o a países tropicales, absténgase de bañarse en lagos o ríos de agua dulce. Tampoco es recomendable andar descalzo en sus alrededores, o en algunas playas donde pasean los perros, ya que pueden trasmitir parásitos que entrarían a través de la piel.

Tenga cuidado con el agua

Dependiendo del destino al que viaje, siempre es prudente informarse si el agua es potable. Incluso si lo es, nuestro aparato digestivo está acostumbrado a un tipo de agua particular, y se pueden provocar problemas gastrointestinales al beber otros tipos de agua potable. En caso de duda, mejor comprar embotellada.

Contrate una asistencia en viaje

El primer paso para invertir en tranquilidad para usted y su familia, incluso antes de tomar el taxi al aeropuerto, es contratar una cobertura de asistencia en viaje. Por más corto que sea el vuelo, viajar sin cobertura es simplemente demasiado riesgoso para usted y el grupo.

Cualquier cosa puede salir mal, y si no cuenta con una cobertura, puede costarle mucho dinero y angustia. Desde enfermedades o accidentes, hasta pérdida de equipaje, pasando por costos asociados a la cancelación o retraso del vuelo, medicinas, muerte accidental, o evaluación y asistencia médica, existe una póliza para cada necesidad, cuyos precios varían entre US$ 6,5 y US$ 14 el día por persona.

A pesar de sus beneficios, el porcentaje de chilenos que viaja al exterior sin cobertura es alto: actualmente el 60% de ellos viaja sin seguro o asistencia en viaje, quedando expuestos a los altísimos costos derivados de eventuales urgencias médicas.