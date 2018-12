"Si es tan hombrecito, vamos al pasillo": el encontrón de los diputados Urrutia (UDI) y Celis (RN) por el paro en el puerto de Valparaíso

Un fuerte encontrón protagonizaron la tarde de este jueves los parlamentarios de Chile Vamos, Osvaldo Urrutia (UDI) y Andrés Celis (RN), en el marco del paro de trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso.

Todo comenzó cuando el gremialista acusó a Raúl Celis, hermano del parlamentario, de haber manejado mal el paro portuario y haberse convertido “en vocero del Terminal 1 de la empresa Terminal Pacífico Sur” (TPS), del grupo Von Appen. Cabe mencionar que Raúl Celis es el ex intendente de la región y además expresidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

Te puede interesar: TPS informa fin del bloqueo al puerto de Valparaíso y que trabajadores pueden ingresar. Sin embargo el paro sigue

“Diputado Urrutia, si usted es lo bastante hombre y cree que el señor Raúl Celis Montt tiene algún conflicto de interés, concurra a los tribunales de Justicia y denuncie. Pero no se escude”, se defendió el diputado.

“Yo no me he estoy escudando en nada", respondió Urrutia. "Yo entiendo que usted es el hermano, pero yo le pido que usted sea también lo suficientemente hombre y reconozca que su hermano ha cometido errores. Un presidente de la empresa portuaria no se puede transformar en el vocero de un confesionario, menos cuando el propio Gobierno le ha pedido la renuncia por su incapacidad para llegar a un acuerdo”, arremetió.

Desde ahí se desató una áspera discusión con reacciones de la prensa a cada dicho de los parlamentarios. Sin embargo, a pesar del tono, la polémica no escaló a más y todo terminó con Urrutia desafiando a Celis a conversar a solas. “Yo lo invito a que conversemos sin la presa. No hago show. Vamos al pasillo y conversemos juntos. Si es tan hombrecito…venga pa’ acá po. Sin prensa”, finalizó.

Revive el momento a continuación:

Video vía SoyValparaiso

Las disculpas de Celis

Luego de la casi gresca protagonizada por ambos diputados. Andrés Celis ofreció sus disculpas a los porteños. "Creo que el foco está en lo que ocurre justamente en el puerto y en los actos de violencia de Valparaíso", señaló.

"Me duele que el diputado Osvaldo Urrutia Soto acuse a mi hermano Raúl Celis Montt que tiene una carrera impecable y es ex Presidente del Puerto. Él dice textualmente que actuó más como presidente de TPS que de EPV, que era portavoz de TPS o que tenía intereses con TPS y creo que es injusto porque se le está acusando de un delito", agregó.

Celis defendió su argumento y emplazó a Urrutia a que, si tiene antecedentes, "que concurra a los Tribunales de Justicia, porque más allá de que sea mi hermano, lo está acusando de un delito, Urrutia tiene fuero y escudarse en eso me parece que es injusto con Raúl, más allá que sea mi hermano".

Finalmente CElis insistió en las excusas por el bochorno. "Creo que el foco está en solucionar lo que está ocurriendo en Valparaíso, pero no puedo permitir que se le trate a Raúl Celis Montt que tiene intereses en TPS, que parecía presidente de TPS y que es el vocero y que ahora diga que yo también lo soy cuando ni siquiera conozco la empresa TPS ni mucho menos al concesionario", concluyó.