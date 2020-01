"No toca a las AFP" y “tiene letra chica”: los reclamos de la oposición ante la nueva reforma previsional de Piñera

"No toca a las AFP" y “tiene letra chica”. Esas fueron algunas de las críticas lanzadas por la oposición a la reforma previsional anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional.

El proyecto que -según dijo el Mandatario- será ingresado esta semana al Congreso sube en un punto la oferta inicial del Gobierno y contempla una cotización adicional del 6% a cargo del empleador. En este punto modifica lo que había sido la idea original del Ejecutivo al determinar que un 3% irá a la cuenta individual del cotizante y el otro 3% a un fondo colectivo, que será administrado por un ente público y autónomo. Si bien el 6% ahora planteado por La Moneda coincide con el guarismo que sugiere la oposición, la diferencia sustancial es que esta última contempla que toda la cotización adicional sea dirigida a un fondo colectivo con lógica de reparto.

Asimismo, la reforma introduce ajustes al sistema de las AFP y establece que las administradoras deberán devolver a cotizantes parte de las comisiones cobradas en caso de rentabilidad negativa.

Según el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), manifestó que "sería mezquino no reconocer avances respecto a propuesta de pensiones que hizo el Gobierno en 2018. Pero es lo mínimo que se puede pedir después de demanda tan nítida de los chilenos por dignidad".

A juicio del parlamentario, en la propuesta de Gobierno "falta más solidaridad y más límites a las AFP para tener un verdadero sistema de seguridad social".

En su cuenta de Twitter, Giorgio Jackson (RD), expresó que la reforma anunciada por el Gobierno fortalece la lógica de capitalización individual la reforma y no toca a las AFP.

“El Gobierno de Sebastián Piñera se ve forzado a retroceder campaña del terror sobre reparto en pensiones y reafirma que sin movilizaciones nada cambiaría. Pero sigue sin tocar AFPs y mantiene énfasis individualista e impide mejorar más pensiones de hoy y futuras", indicó.

En la misma línea, el senador PS Juan Pablo Letelier dijo que “lamentablemente el Presidente Sebastián Piñera insiste en la lógica de más AFP; en las cuentas de capitalización individual y poco en seguridad social".

"Nosotros como oposición proponemos un cambio estructural para reponer la seguridad social, con beneficios definidos, sin letra chica", añadió.

Por su parte, el diputado independiente pro PPD, Raúl Soto también pidió estar “atentos a la letra chica”. “Hoy podemos conversar en serio, se abrió la puerta para transitar hacia un sistema mixto de pensiones, con un nuevo componente de reparto (…) Se puede un esfuerzo mayor. Las AFP se deben tocar con mayor decisión”, aseguró.

El vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti, reiteró estas aprensiones, al señalar que “una vez más el Presidente queda al debe y no responde a lo que la gente está pidiendo. Su reforma previsional no toca #AFP y aumento al aporte solidario sigue siendo bajo para generar aumentos sustantivos a las pensiones en general!”.

No + AFP y Fundación Sol

El movimiento No + AFP fue aún más crítico, señalado que la reforma de pensiones propuesta por Piñera “lo único que hace es echar más leña a la hoguera”. ““Él dijo que había escuchado a la gente. No ha escuchado a nadie. “Desgraciadamente, lo que tenemos que hacer nosotros como movimiento social es que no vamos a apoyar en lo más mínimo esta propuesta que ha hecho Piñera”, dijo el vocero del movimiento Luis Mesina.

La Fundación Sol, en tanto, calificó esta propuesta como un “Mini Sistema Mixto”. "Chile vuelve a ser experimento mundial (…) En los sistemas de pensiones mixtos como el de Suecia y Uruguay, más del 75% de la cotización va a reparto. Con propuesta del Gobierno, Chile tendrá un Sistema Mini Mixto y solo 19% de cotización va a Reparto. Continúa la crisis previsional", advirtieron.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, por su parte, el anuncio es “absolutamente insuficiente. Insiste en blindar a las AFP a las que no les toca nada del lucrativo negocio previsional. Lo que se requiere es #NoMasAfp y un sistema público de verdadera seguridad social”.

Desde la DC, en tanto, el presidente Fuad Chahin, valoró que el anuncio sobre pensiones recoge “varias propuestas del partido (cooperativas, pilar colectivo reparto, devol. com. en caso perdidas, etc) pero se necesita más en materia de pensión mínima universal, especialmente para mujeres y $ fiscal permanente a clase media. Se puede y debe mejorar”.

Mientras la senadora Carolina Goic (DC) también destacó los “avances” en los anuncios presidenciales, aunque acotó que falta conocer detalles, conversar y avanzar en más beneficios pensionados clase media, límite de utilidades AFP y solidaridad. Chile se construye con acuerdos y pensando en la gente", señaló en su cuenta de Twitter.

“El mayor cambio en años"

También en la línea del consenso, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés (PPD) dijo a Pulso que "el anuncio es un paso muy importante para que se pueda lograr un acuerdo transversal", subrayando que el consenso que logró la oposición "está a muy corta distancia de los anuncios del Presidente. Sería totalmente impresentable si no se logra una convergencia".

Desde el oficialismo, los ministros del área económica y laboral del Gobierno destacaron la iniciativa. La titular del Trabajo, María José Zaldívar, respondió a las críticas de la oposición, señalando que el proyecto "toca profundamente a las AFP", dado que contempla ajustes al sistema como permitir que “personas constituyan cooperativas para administrar fondos o que existan entidades sin fines de lucro".

Según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se trata del “mayor cambio en años, combinando ahorro personal, que l@s chilen@s valoran, con componente de ahorro colectivo solidario para mejorar pensiones actuales y futuras".

En el Congreso, el senador Francisco Chahuán (RN) señaló que "esperamos un gran acuerdo en reforma previsional tras anuncio de Presidente Piñera, que establece sistema mixto, con solidaridad Integeneracional, asegurando que ningún pensionado quede bajo la línea de la pobreza y que elevará el monto de las pensiones a más de un millón de personas".

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) indicó que se trata de "una propuesta profunda que espero la oposición recoja el guante y en este sistema mixto mejoremos de una vez las pensiones de nuestros adultos mayores. #SubamosLasPensiones y trabajemos por el País!!"

Para el diputado RN Francisco Eguiguren, “Piñera es "el primer Presidente en ponerle el cascabel al gato" al sistema previsional”, mientras el UDI Patricio Melero también refutó a la oposición señalando que “¿cómo no va a ser más justo que con este proyecto que las AFP, si la rentabilidad es negativa, también van a tener que devolver parte de la comisión que cobran?".

A juicio del diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de comisión de Trabajo de la Cámara, “la propuesta del Presidente Piñera es esperanzadora, claramente ha entendido el Gobierno que es un deber moral entregarles una mejor pensión a quienes han sacrificado toda su vida por el crecimiento de nuestro país”. En tanto, su colega Andrés Longton (RN) comentó que tener mejores pensiones es parte de las prioridades de la ciudadanía. “Hoy día son pensiones de miseria que no alcanzan para llegar a fin de mes y en ese sentido incrementar seis puntos que vayan a la capitalización individual y otros tres puntos a solidaridad, va a permitir incrementar automáticamente las pensiones de aquellos que están jubilados y que están por debajo de la línea de la pobreza”, sostuvo.

Sauerbaum llamó a la oposición “a no obstruir, ni decir que siempre todo es insuficiente porque evidentemente las pensiones hoy día son tan bajas que toda medida que tomemos será insuficiente porque ellos en el Gobierno anterior de la ex Presidenta Michelle Bachelet nos dejaron con pensiones miserables”.

Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, manifestó que “un aumento significativo de las pensiones es lo que esperaba la ciudadanía. Nosotros como sector tendremos que hacer un aporte adicional de cotización también significativo. Nos falta conocer el detalle del efecto fiscal y de deuda pública en el largo plazo. Eso es lo responsable de analizar en todo sistema que incorpora el reparto”.