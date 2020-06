Presidente del Banco Central sobre el efecto económico de la pandemia: "Todos los países van a ser más pobres, la mayoría durante más tiempo que nosotros"

Un sombrío panorama para la economía chilena está a la vuelta de la esquina y los informes arrojan que la billetera nacional se contraerá incluso hasta un 2,5 % este año debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, lo que significa la mayor caída desde la crisis de los años 80. A pesar de esto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, no se va por la línea del pesimismo y proyecta incluso una recuperación -leve pero recuperación al fin y al cabo- a partir del tercer trimestre.

En entrevista con La Tercera, Marcel dijo ser consciente, él y el organismo que dirige, que por lo menos hasta mediados de 2022 vamos a ser más pobres. Y si lo medimos en términos per cápita, dice, será incluso "algo más".

Pero, "dadas las fortalezas de la economía chilena y la magnitud de la respuesta de política, estamos entre los países en que se proyecta una recuperación más acelerada", aseguró Marcel, apuntando a que, en general, "todos los países van a ser más pobres, la mayoría durante más tiempo que nosotros".

Eso sí, el titular del Central no se relaja. "Estamos conscientes de que eso no es un gran consuelo para el que ha perdido su empleo, ve retroceder sus condiciones de vida o no puede abrir su negocio. Solo nos sirve para entender dónde está nuestro país en el contexto de esta catástrofe económica mundial que ha provocado la pandemia", dijo Mario Marcel al matutino.

Qué pasará con la TPM

Mario Marcel añadió que el Banco Central evaluará en septiembre si establece un nuevo mínimo técnico de su tasa referencial de interés ante el impacto de la pandemia de coronavirus.

Cabe mencionar que desde marzo el ente emisor recortó la Tasa de Política Monetaria al 0,5%, considerado su nivel mínimo técnico, ya que el diferencial de 50 puntos base permite a fondos mutuos seguir operando con normalidad.

Pero el presidente del Central dijo a La Tercera que el parámetro se puede evaluar en la medida que cuenten con más información.

"Una oportunidad para hacerlo será con la actualización de los parámetros estructurales, como el crecimiento tendencial y la tasa de interés neutral. Eso no quiere decir que vaya a cambiar, pero sí será una oportunidad de actualizar la estimación", señaló el funcionario.

"Normalmente la revisión de los parámetros estructurales la hemos hecho en septiembre. Pero como estamos en un período en que están cambiando muchas cosas en la economía, vamos a tener que evaluar si vamos a tener información suficientemente confiable para poder hacer este ejercicio", agregó.

Además de recortar el interés referencial, el organismo ha lanzado un conjunto de medidas para mantener la liquidez en el sistema.

La economía anotaría en 2020 su mayor contracción en 35 años debido al profundo impacto provocado por la pandemia de coronavirus en el mayor productor mundial de cobre.