Ministro Marcel afirma que el Gobierno busca un pacto tributario que perdure en el tiempo y critica proyecciones de crecimiento de la administración anterior

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lleva una semana a la cabeza de la testera que maneja el dinero fiscal y ya comienza a diagramar como será el 2022 en materia económica, así como los planes que tiene el gobierno para los cuatro años de administración.

En una entrevista con Diario Financiero, la autoridad comenzó criticando las proyecciones de crecimiento que dejó el gobierno de Sebastián Piñera, calificándolas de "poco plausibles". Cabe señalar que la administración anterior proyectó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% y una demanda interna de 2%.

Bajo esta línea, Marcel expresó que “las cifras que dejó el gobierno anterior no son consistente con el ajuste que tiene que tener el país. No solamente tenían una cifra de crecimiento superior a las estimaciones de distintos actores, sino que una expansión de demanda del orden de 2%, que no es consistente con lo que necesita la economía para controlar la inflación”.

Aunque no quiso realizar alguna proyección, puesto que estas se darán a conocer en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, a finales de abril.

El titular de Hacienda estima que las holguras fiscales que presentará el Gobierno serán menores a los US$30 mil millones que había comentado la administración anterior. “Es una proyección que profundiza este problema sobre los supuestos de demanda y actividad”, puntualizó.

Reforma tributaria

Una de las tareas más difíciles que tendrá la actual administración es la aprobación del proyecto de una nueva reforma tributaria. En este punto, Mario Marcel, indica que lo que se busca es lograr un pacto tributario que perdure en el tiempo. “En Chile en últimos gobiernos hemos tenido muchas reformas, entonces esa inestabilidad tributaria no le hace muy bien al país”, manifestó.

Para conseguirlo, los planes que hay desde Hacienda es impulsar un diálogo social -se estima que sea en abril- con la finalidad de generar un debate a nivel territorio, incluyendo a expertos, empresas y trabajadores. “Una cosa que nos hace falta en Chile es discutir y ponernos de acuerdo de cómo queremos que sea nuestro sistema tributario en el futuro”, señaló.

El objetivo del Gobierno es aumentar en cinco puntos del PIB la carga tributaria, aunque ya se informó que se incluirá lo aumentado con los impuestos de la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es el 0,66% del PIB.

Marcel detalló que lo que buscan estos cuatro años es reducir las exenciones tributarias y la disminución de la evasión y la elusión. Ante esto, informó que el margen de aumento estará “más cerca a los 4 puntos del PIB para la reforma que se impulsará”.

Además, indicó que con esta reforma se buscará un mayor énfasis en los impuestos personales, algo que no ocurrió en 2014.

“Esta es una definición bien importante. Si nos comparamos con países de la Ocde, nuestra recaudación de impuestos indirectos es similar a esos países, de las empresas también, pero donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Es la cuarta parte del promedio que tienen los países de la Ocde”, explicó.

Alza de combustibles

Al ser consultado sobre los problemas que existen con los precios de los combustibles, el jefe de la cartera precisó que "es una variable muy sensible para la población. El precio de los combustibles no es sólo costo para el auto, sino que incide en el costo de transporte en general e indirectamente en el costo de varios productos”.

Aunque aseguró que seguirán financiando a la Mepco, y que "la próxima semana tendremos las cifras precisas, porque es un mecanismo de estabilización que es necesario".

Quinto retiro de las AFP

Ayer la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible el proyecto de un posible quinto retiro del 10% de los ahorros previsionales, por un tema constitucional. Esto debido a que en diciembre del año pasado fue rechazada una iniciativa del mismo tono, por lo tanto se debe esperar un año para volver a discutir un tema parecido.

El ministro tiene clara la postura del Gobierno: "Primero se debe analizar si es bueno o no para las personas que se les quiere ayudar. Se habla de los retiros como una ayuda, pero es una ayuda con los recursos de las mismas personas, no es ayuda del Estado, de las AFP, y tiene como costo tener una menor pensión a futuro”.

A su vez, manifestó que se cumplió todo lo que advirtió anteriormente. “Se materializó la mayor inflación, el aumento de las tasas largas, los créditos hipotecarios con mayores tasas y menos plazo. Se materializó la propia caída de los fondos de pensiones. Entonces lo que muchos calificaron como campaña del terror, todo se ha ido materializando, esta todo a la vista. Más que juzgar o anticipar lo que ocurra estas iniciativas, creo que todos tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de estas decisiones”, expresó.

$500.000: meta sueldo mínimo

El sueldo mínimo actual es de $350.000, el problema es que su vigencia dura hasta el 1 de mayo, por lo que el Gobierno ya debe ingresar un nuevo proyecto en el Congreso. Se espera que en abril comience el debate legislativo.

Según el programa del Presidente, Gabriel Boric, el suelo mínimo debe llegar a los 500 mil pesos una vez finalizada su administración, pero durante el primer año debe dar un salto de $50.000. Marcel indica que aún se esta analizando la forma de lograrlo.

“Es un tema que se está trabajando en conjunto con la Ministra del Trabajo. Hay un planteamiento específico de dar un paso importante el primer año de gobierno. La ministra del trabajo ha hablado de “400 mil, es algo que debemos acordar”, expresó.

Finalizó, detallando que para lograrlo se debe trabajar con las pymes, pero que “ese tipo de apoyo no puede ser indefinido, tiene que tener un horizonte temporal”.