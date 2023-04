Consorcio, CChC, Penta, grupo Matte, Security y grupo Del Río: la endogámica red de poder que controla a las AFP y Compañías de Seguros

Un reciente estudio analizó el sistema de pensiones chileno, privatizado a fines de 1978 durante la dictadura de Pinochet como resultado de una propuesta de reforma estructural previamente trabajada. Hoy, en medio de una nueva discusión para reformar el sistema, el financiamiento de los fondos de pensiones y su posterior inversión en diversos instrumentos financieros, la Fundación Sol ha concentrado su atención en las redes de poder que están detrás de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las compañías de seguros.

Para poner en contexto el tema, el mercado financiero es el corazón del modelo. Es el aceite que hace posible que la economía funcione. Y dentro de ese mercado las AFP y las aseguradoras tienen un peso gigante. En suma, de acuerdo a los cálculos de la Fundación Sol, a fines de 2022 administraban activos por casi US$ 235 mil millones, lo que equivale a 77,4% del PIB nacional. Hace 40 años representaban el 13% de la economía.

Ante la magnitud de las ganancias en el sistema, el Área de Seguridad Social de la mencionada fundación se preguntó: ¿Quién es quién en el negocio de las AFP y Compañías de Seguros? La respuesta se entrega en un informe sobre los directorios y propiedad de las administradoras de fondos de pensiones y aseguradoras que operan en Chile, revelando una compleja red de poder, con grupos familiares incluidos detrás de dichos fondos de pensiones de los chilenos.

Cabe mencionar que las principales líneas de negocio de las AFP son la comisión de administración, comisión por ahorro previsional voluntario, participación en PreviRed, participación en el Depósito Central de Valores (DCV) y participación en el seguro de cesantía. Bajo dichas consignas, las ganancias obtenidas por las administradoras de fondos superan los $10 billones a 2022, lo que equivale a cerca de US$ 12.000 millones. Sin embargo, según datos de la referida fundación, el 50% de las personas que cotizó entre 30 y 35 años no lograría construir una pensión que supere el salario mínimo. Ese es el gran desafío del nuevo sistema de pensiones que presentó el Gobierno y que hasta ahora no ha podido avanzar, dada la fuerte oposición de la industria y la oposición.

Este centro de estudios revisó las distintas líneas de negocio que el sistema previsional chileno ofrece a empresas internacionales y grandes grupos económicos de Chile. Dentro de las conclusiones, hay dos que destacan los consultores para analizar la estructura propietaria de las principales AFP y Compañías de Seguros de Vida beneficiadas de los nichos de negocio que ofrece el sistema previsional en Chile:

a) Las compañías de Seguros de Vida internacionales controlan el mercado previsional chileno.

B) Seis grandes grupos económicos chilenos con presencia en las más diversas áreas de la economía se benefician directamente de los nichos del mercado previsional

Y es que, según el informe de Fundación Sol, la presencia de Compañías de Seguros de Vida internacionales es significativa. Prudential (Estados Unidos), MetLife (Estados Unidos), Principal (Estados Unidos), Sura (Colombia), Generali (Italia) y Ohio (Estados Unidos y Canadá) están presentes en este negocio, aunque con diferentes grados de poder. Lo curioso es que, sumado a esto, algunas de estas mismas compañías tienen propiedad de AFP: Prudential es accionista de Habitat; MetLife de Provida; Sura es dueña de Capital; Principal tiene control sobre Cuprum; y Generali es propietaria de PlanVital.

Además, al analizar cuáles son los principales grupos económicos chilenos que se han visto beneficiados de los distintos nichos de mercado, aparecen seis estructuras propietarias conformadas por conglomerados que han tenido una histórica presencia en la institucionalidad financiera y previsional chilena.

Poderosos grupos

El grupo Consorcio, conformado por Fernández León, Garcés Silva y Hurtado Vicuña, se beneficia de la administración de las rentas vitalicias, el seguro de invalidez y sobrevivencia, y los aportes previsionales voluntarios. Este grupo es dueño de Consorcio Financiero, un conglomerado con negocios en el ámbito de los seguros de vida y seguros generales, pero también es propietario de un banco y tiene negocios en corredoras de bolsa. Además, cuenta con inversiones en LarrainVial Asset Management, administradora general de fondos cuyo rol es servir de empresa intermediaria en la administración de los fondos de pensiones.

Un segundo grupo nacional beneficiado del negocio previsional es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de su participación en el mercado de las rentas vitalicias, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el aporte previsional voluntario, PreviRed y el depósito central de valores. La CChC es uno de los holdings más grandes de Chile y maneja activos de tamaño similar al de algunos de los grandes grupos económicos. Además de ser co-controladores de AFP Habitat con Prudential, controlan el gigante asegurador Confuturo, Vida Cámara y una isapre, entre otros negocios.

El tercer grupo beneficiado es Penta, conformado por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Este grupo reporta ganancias de la administración de las rentas vitalicias y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Penta ha estado presente en prácticamente toda la historia del régimen de capitalización individual chileno. Por ejemplo, fue este conglomerado el que se vio beneficiado por la privatización del Instituto de Seguros del Estado durante la dictadura. Luego, adquirió la empresa Consorcio Nacional de Seguros y parte de la propiedad de AFP Cuprum, la que años después vendió a la compañía internacional Principal. Sumado a esto, el grupo cuenta con la propiedad de un banco y con inversiones en los mercados de inmobiliarias, actividades agrícolas, entre otras.

Cuarto, el grupo Matte, a través de la Compañía Bicecorp, obtiene utilidades de la administración de las rentas vitalicias. Bicecorp es un conglomerado que tiene negocios en otras áreas importantes de la economía, como seguros de vida, tecnologías para el mercado financiero (fintech), securitizadoras, la banca, empresas forestales, además de otras.

El quinto grupo que tiene un nicho de negocios en el sistema previsional es el conglomerado de Pavez Recart, Matsumoto y Marín Correa. Estos empresarios se benefician de la administración del aporte previsional voluntario. Al igual que el resto de los grupos económicos aquí nombrados, este grupo –reunido bajo la empresa Security– tiene negocios en los más diversos nichos, incluidos los seguros (generales, de vida, salud y viaje), además de tener la propiedad de un banco, una corredora y una inmobiliaria.

Finalmente, la familia Del Río (con propiedad de la Compañía de Seguros de Vida 4Life) se beneficia de la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. A través del holding Dercorp, este grupo tiene inversiones en el rubro de los seguros de vida, así como en el negocio del retail, automotriz, pesqueras, inmobiliarias, entre otros.

Ingenieros comerciales de la PUC

En el informe se destaca que la función principal de los directores es tener acceso a contactos, influencia y poder para aportar con una visión y estrategia a las empresas y, así, impulsar decisiones que han permitido expandir nuevos nichos de negocios para los grandes grupos económicos de Chile.

Los resultados de Fundación Sol muestran que la mayoría de los miembros de los directorios son hombres (87%), chilenos (78%) y que estudiaron ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile (49%). Además, se detectó que una proporción significativa de los miembros ha tenido cargos en empresas estatales y tiene redes de parentesco con personas que han ocupado cargos en empresas financieras, grandes compañías de otros rubros y empresas estatales. El estudio destaca la importancia del grupo Cruzat-Larraín en los orígenes del sistema de capitalización individual y cómo sus miembros influyeron en la formación de otros grupos económicos importantes en el país.

"El sistema de pensiones en Chile está controlado por grandes grupos económicos nacionales y extranjeros a través de las Compañías de Seguro de Vida y AFP, que tienen una influencia significativa en el mercado de capitales en Chile", es la principal conclusión de la Fundación Sol. Según señalan, estas industrias "se han mercantilizado y se han convertido en un negocio atractivo para compañías internacionales".

La fundación también evidencia una dinámica de poder en donde los directorios están cruzados por tejidos familiares que se relacionan en estos espacios, generando condiciones necesarias para una protección colectiva de tales redes familiares y su riqueza.

¿Conoce usted a su AFP?

En el informe de la Fundación Sol –elaborado por los investigadores María José Azócar, Francisca Barriga, Recaredo Gálvez, Marco Kremerman, Venus Reyes y Santiago Rosselot– se presentan fichas con información financiera y los directores destacados de cada compañía que tiene una participación significativa en el negocio previsional.

A través de esta información, la fundación identifica las redes de poder que atraviesan a estas empresas. La visualización de los perfiles de estas compañías lleva a conclusiones importantes que no se abordan completamente en el informe, por lo que se ofrece una vista panorámica del negocio previsional.

AFP Capital, una empresa Sura

El origen de esta AFP se remonta al año 1981, cuando el grupo Vial, en sociedad con Aetna (EE.UU.), funda las AFP San Cristóbal y Santa María. Esta última se vendió en el año 2000 a la empresa holandesa ING y, en 2008, se fusionó con la AFP Bansander (que antes se había fusionado con la AFP Summa). Desde el año 2011 la AFP es controlada por el grupo colombiano Sura.

El grupo Sura posee presencia en Chile y en varios países de la región. Además, tiene propiedad de la Suramericana (aseguradora), Sura Asset Management (financiera), Bancolombia (banco) y negocios de cemento, energía, alimentos y concesiones viales y aeroportuarias.

Capital ha protagonizado controversias debido a sus inversiones y a acciones realizadas por el alto mando de la compañía. Fue demandada por invertir en La Polar en el año 2011, cuando esta ya estaba siendo juzgada por fraude y se hallaba al borde de la quiebra. También mantuvo inversiones en SQM durante el período 2015-2018, posterior a la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Por otro lado, en 2017 salieron a la luz imágenes de directivos de la AFP en una onerosa fiesta en el Caribe, contrastando aquello con las bajas pensiones entregadas por el sistema. Dicha celebración contó con la presencia del gerente general Eduardo Vildósola, quien figura con una sociedad en Panamá, paraíso fiscal.

El Directorio 2021 de AFP Capital está compuesto por Juan Carlos Chomali Acuña (presidente), Guillermo Arthur Errázuriz (vicepresidente), María Magdalena Aninat Sahli, Catalina Mertz Kaiser y Germán Concha Zavala (directores).

Capital administra US$ 34.911 millones en activos , equivalentes al 19,8% del total que controla la industria.

, equivalentes al 19,8% del total que controla la industria. Cuenta con 1.575.544 personas afiliadas, equivalentes al 13,6% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 864.562.

Número de pensiones totales pagadas: 222.836.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $1.150.279.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $985.873 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $208 millones.

Cuprum, una compañía Principal

El origen de esta AFP data del año 1981, cuando fue conformada por los supervisores del cobre de Codelco. El grupo Penta la compró en 1989 y en 2013 la vendió al grupo Principal Financial Group (EE.UU.) en una cuestionada transacción, puesto que la Superintendencia de Pensiones aceptó su fusión con Argentum, una AFP de papel creada por Principal que nunca llegó a operar. Esta fusión le significó al grupo un beneficio tributario de US$ 130 millones.

En 2009, la Superintendencia de Pensiones detectó pérdidas inexplicables en los traspasos de fondos de 1.445 afiliados a Cuprum, además de ordenar no dar pensiones de invalidez a enfermos de gravedad (Weibel, 2020). Sus inversiones también han traído polémicas, ya que fue sancionada por inversiones ilegales, donde destaca La Polar. También mantuvo inversiones en SQM durante el período 2015-2018, posterior a la sanción impuesta por la SVS. Además, su exdirector Isidoro Palma –fallecido recientemente– poseía una sociedad en Panamá, país declarado paraíso fiscal. Principal Financial Group ocupa el lugar 440 en el ranking Forbes The Global 2000 correspondiente al año 2022, con un valor de mercado de US$ 18.250 millones.

El directorio 2021 de AFP Cuprum está compuesto por Pedro Atria Alonso (presidente), Andrea Rotman Garrido, Juan Eduardo Infante Barros, Valentín Carril Muñoz, Todd Anthony Jablonski, Raúl Rivera Andueza y Raphael Bergoeing Vela (directores).

Cuprum administra US$ 33.500 millones en activos , equivalentes al 19% del total que controla la industria.

, equivalentes al 19% del total que controla la industria. Cuenta con 589.907 personas afiliadas, equivalentes al 5,1% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 406.389.

Número de pensiones totales pagadas: 62.571.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $1.835.604.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $1.094.007 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $230millones.

AFP Habitat, Chile y EE.UU.

La compañía fue fundada en 1981 por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Desde el año 2016 la AFP es controlada en partes iguales por la empresa de seguros estadounidense Prudential Financial Inc y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de Inversiones La Construcción (ILC). En 2013, la AFP se expandió a Perú y en 2019 a Colombia. CChC también controla Confuturo, Isapre Consalud, Red Salud, Banco Internacional, CorpSeguros, Vida Cámara (ver Ficha 5.23) y activos de Walmart Chile S.A. a través de 10 centros comerciales “Espacio Urbano”.

Ha sido protagonista de numerosas controversias, como las pérdidas detectadas en el traspaso de fondos de sus afiliados (Weibel, 2020), las inversiones realizadas en 2008, además de no vender sus acciones en La Polar después del escándalo de repactaciones unilaterales. En la misma línea, mantuvo inversiones en SQM entre 2015 y 2018, con posterioridad a la sanción impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros, mientras que su expresidente, Juan Benavides, y el ejecutivo Patrick Muzard mantienen sociedades en paraísos fiscales. Fue multada en 2011 por la Superintendencia de Pensiones debido a irregularidades cometidas en la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre 2004 y 2011, y en 2020 por enviar carta a afiliados con “opiniones improcedentes” respecto al proyecto de ley de reforma constitucional.

Prudential Financial ocupa el lugar 85 en el ranking Forbes The Global 2000 correspondiente al año 2022, con un valor de mercado de US$ 46.600 millones.

El directorio está compuesto por Cristián Rodríguez Allendes (presidente), Mauricio Zanatta (vicepresidente), Cristóbal Villarino Herrera, Mario Vela Berrondo, Viviana Judith Chaskielberg, Sergio Urzúa Sosa, María Ximena Alzérreca Luna y Gustavo Vicuña Molina (directores).

Habitat administra US$ 50.074 millones en activos , equivalentes al 28,4% del total que controla la industria.

, equivalentes al 28,4% del total que controla la industria. Cuenta con 1.851.073 personas afiliadas, equivalentes al 15,9% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 1.019.129.

Número de pensiones totales pagadas: 218.168.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $1.270.297.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $1.659.414 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $349 millones

AFP Modelo

Esta AFP se creó en el año 2010 y su mayor accionista es la sociedad Inversiones Atlántico Limitada, conformada por la familia Navarro Haeussler. Andrés Navarro Haeussler es la persona natural con más acciones de la sociedad y es dueño de la empresa de tecnología Sonda.

Ha sido protagonista de diversas controversias, como las pérdidas en el traspaso de fondos de sus afiliados (Weibel, 2020). Además, su exdirector, Juan Pablo Coeymans, mantiene una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal. En 2020 fue multada por prestar un servicio web “deficiente y demoroso” en el contexto de los retiros de los fondos previsionales, mientras que en 2021 fue sancionada con la mayor multa de la historia de la Superintendencia de Pensiones por reiteradas faltas a la entrega de información.

Su directorio está compuesto por Ricardo Edwards Vial (presidente), Juan Enrique Coeymans Avaria (vicepresidente), Gonzalo Velasco Navarro, Felipe Matta Navarro y Eduardo Vidal Pérez (directores).

Modelo administra US$ 9.697 millones en activos , equivalentes al 5,5% del total que controla la industria.

, equivalentes al 5,5% del total que controla la industria. Cuenta con 2.477.209 personas afiliadas, equivalentes al 21,3% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 1.254.630.

Número de pensiones totales pagadas: 20.535.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $883.339.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $341.639 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $72 millones.

PlanVital, una compañía Generali

El origen de la AFP se remonta al año 1981, con el grupo Cueto-Martínez. En el año 2003 AFP Magíster se fusionó con la AFP PlanVital y, a lo largo de esos años, ocurrieron otras nueve fusiones con administradoras de fondos de pensiones que ya no están vigentes (Invierta, Qualitas, Valora, Previpan, Concordia, Armoniza, Futuro, Aporta y Fomenta). Desde el año 2001 la AFP es controlada por el grupo italiano Generali.

Fue multada en 2011 por la Superintendencia de Pensiones debido a irregularidades cometidas en la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre los años 2004 y 2011, además de llevar a cabo inversiones ilegales con fondos de sus cotizantes.

La AFP mantuvo en secreto por más de una década a quienes se beneficiaban de Atacama Investments Ltd., sociedad controladora de PlanVital ubicada en Islas Vírgenes Británicas. En 2016 se dieron a conocer los nombres, destacando las familias Saval Bravo (Laboratorios Saval) y González Alemany. Finalmente, con los Pandora Papers se revelaron los esquemas tributarios usados para repartir dividendos.

El grupo Generali ocupa el lugar 160 en el ranking Forbes The Global 2000 correspondiente al año 2022, con un valor de mercado de US$ 31.360 millones.

Su directorio lo componen Alfredo Francesco Luigi Orelli (presidente), Óscar Andrés Spoerer Varela (vicepresidente), Andrea Rabusin, Javier Marín Estévez, Cristian Pizarro Goicochea, Lorenzo Ioan, Mario García y Federico Morosi (directores).

PlanVital administra US$7.405 millones en activos , equivalentes al 4,2% del total que controla la industria.

, equivalentes al 4,2% del total que controla la industria. Cuenta con 1.647.606 personas afiliadas, equivalentes al 14,2% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 767.789.

Número de pensiones totales pagadas: 73.746.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $863.017.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $194.209 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $41 millones.

Provida, also from USA

Desde el año 2013 esta AFP es controlada por MetLife, compañía creada en el año 1868 en Estados Unidos y que se dedica a la industria aseguradora y financiera. Sin embargo, el origen de la AFP data del año 1981, cuando el grupo Cruzat-Larraín (conformado por Manuel Cruzat y Fernando Larraín Peña) funda la AFP ProVida. En esa época, ambos empresarios también fundaron la AFP Alameda. La AFP Provida se vendió después a diferentes empresas: primero Bankers Trust (EE.UU.), luego CorpGroup (grupo Saieh) y finalmente Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. de España (BBVA).

Ha protagonizado una serie de controversias, destacando su irregular fusión con la AFP "de papel” Acquisition, ambas controladas por MetLife, que le permitió acceder a US$ 288 millones en beneficios tributarios. Por otro lado, se comprobó que ejecutivos de la AFP ordenaban evitar que afiliados obtuvieran pensiones de invalidez cuando enfermaran de gravedad, además de detectarse pérdidas inexplicables en traspasos de fondos, incluso, hubo traspaso sistemático e ilícito de datos personales de afiliados al Banco BBVA, controlador de la AFP en ese momento. Finalmente, fue sancionada por la Superintendencia de Pensiones por inversiones ilegales, donde destaca GNL Quintero.

MetLife ocupa el lugar 74 en el ranking Forbes The Global 2000 correspondiente al año 2022, con un valor de mercado de 57.390 millones de dólares.

El directorio está compuesto por Víctor Hassi Sabal (presidente), Jorge Carey Tagle (vicepresidente), María Cristina Bitar Maluk, Jorge Antonio Marshall Rivera y María Eugenia Wagner Brizzi (directores).

Provida administra US$39.671 millones en activos , equivalentes al 22,5% del total que controla la industria.

, equivalentes al 22,5% del total que controla la industria. Cuenta con 2.782.164 personas afiliadas, equivalentes al 24,0% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 1.335.566.

Número de pensiones totales pagadas: 399.386.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $901.115.

Utilidad acumulada periodo 2010-2022: $2.029.156 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2010-2022: $427 millones.

AFP UNO

La AFP se creó en el año 2019 y su mayor accionista es Ignacio Álvarez, quien se desempeñó como gerente general de AFP Cuprum y está casado con la hija del empresario José Said, Isabel Said, familia que cuenta con inversiones en empresas como Parque Arauco, Embotelladora Andina, Scotiabank, entre otras. El matrimonio fundó Tanza SpA junto a los hermanos de Álvarez: José Manuel y Juan Antonio.

Es la administradora de fondos de pensiones de más reciente creación y la única de la industria que no forma parte de la Asociación de AFP.

Su directorio lo componen Mario Ignacio Álvarez Avendaño (presidente), Hugo Fernando Ovando Zalazar (vicepresidente), Felipe Eduardo Aldunate Anfossi, Pablo Andrés Arze Romani y Claudia Andrea Verdugo Celedón (directores).

UNO Administra US$ 1.058 millones en activos, equivalentes al 0,6% del total que controla la industria.

equivalentes al 0,6% del total que controla la industria. Cuenta con 688.478 personas afiliadas, equivalentes al 5,9% del total de la industria.

Número de cotizantes del mes: 320.182.

Número de pensiones totales pagadas: 1.417.

Ingreso imponible promedio cotizantes: $756.449.

Utilidad acumulada periodo 2019-2022: $13.515 millones.

Utilidad diaria promedio periodo 2019-2022: $230 millones.

