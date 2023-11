Caso coimas en el SII y CMF: Iván Weissman advierte “un montón de implicancias que todavía no vemos”

En una reunión en junio de este año, Luis Hermosilla Osorio, influyente abogado de la plaza, junto a Daniel Sauer Adlerstein, controlador de Factop y STF, y María Leonarda Villalobos, exfuncionaria del Ministerio de Educación, discutieron —entre otras cosas— la necesidad de una “caja negra” para manejar gastos, implicando arreglos financieros o coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la conversación dada a conocer por el medio Ciper en noviembre, Hermosilla destacó la importancia de controlar la información que sale de ambas instituciones: el SII y la CMF, que investigan los negocios de Sauer y su familia, y de sus socios cercanos: los Jalaff, históricos controladores del Grupo Patio (en sociedad con Paola y Gabriela Luksic, y el empresario Eduardo Elberg, entre otros).

Si el audio de la polémica reunión se grabó en junio, ¿por qué se filtró casi cinco meses después? Iván Weissman, editor de El Mostrador Semanal, dijo que incluso el 24 de octubre ya se sabía en el mundo financiero que existía dicho registro. “Aquí, obviamente, hay una operación. No en el sentido de que se inventaran cosas, sino en el sentido de que esto saliera en el momento en que salió”, dijo el economista en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

A dos días de la revelación del audio, Iván Weissman mencionó que todavía “hay mucha gente del mundo de los negocios que no puede creerlo”, dado que, si bien anteriormente se había cuestionado la independencia del SII, como en el caso de las platas políticas, esta vez estamos hablando de un caso de “corrupción burda” si se llega a comprobar.

Respecto a la CMF, Weissman recalcó que siempre ha tenido la mejor opinión del organismo por su seriedad, razón por la cual valoró la investigación interna que lleva a cabo y la denuncia en Fiscalía a Hermosilla, Sauer y Villalobos, tras la publicación del controversial audio de su reunión.

En este sentido, el también cientista político mencionó que, al considerar el impacto en dos organismos fundamentales para la institucionalidad económica y financiera del país, definitivamente es un duro golpe a la confianza en las instituciones públicas. Esto, a su juicio, conlleva una lenta recuperación en un momento en que se debate una nueva Constitución para el país.

“Esto ocurre en un momento en que hay una desazón, en el que debatimos el tipo de país que queremos tener, el debate constitucional, y hay un derrumbe de las instituciones, una crisis de confianza. Por lo tanto, esto es otra estaca más, no sé si rebalsa el vaso, pero más allá, va a ser difícil avanzar por los personajes involucrados que no creo que se inmolen”, sentenció Iván Weissman, junto con remarcar que el caso “va a tener un montón de implicancias que todavía no vemos“.

Cabe mencionar que el abogado Luis Hermosilla ayer publicó un comunicado donde planteó que está siendo víctima de una “maniobra siniestra” parte de una “operación oscura”. Además, aseguró que nunca ha sobornado a un funcionario del SII o la CMF, pero con eso, según Weissman, solo se entiende que nunca ha ido y le ha pasado un sobre con plata a alguien de manera directa.

Y a pesar de la perplejidad que prevalece en el mundo financiero, para el editor de El Mostrador Semanal, al observar la astucia con la que se realizaron triangulaciones de platas políticas en casos anteriores, la corrupción deja de ser tan sorprendente. Lo que sorprende aquí, reiteró Iván Weissman, “es lo burdo”, aunque de todas formas cree que este tipo de situaciones “ocurren más de lo que nos gusta admitir en Chile“.

Sobre quién grabó la conversación, hay distintas versiones e incluso que le habrían plantado un micrófono a la abogada Villalobos, pero, finalmente, “todo es plausible, todo es verosímil”, cerró.