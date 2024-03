Otro golpe para Huachipato: renuncia gerente de la siderúrgica durante visita del ministro Grau

Nuevas preocupaciones se suman a la compleja situación de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), empresa privada perteneciente al Grupo CAP, que ha tomado la decisión de suspender sus operaciones en Talcahuano al estimar que no tiene posibilidad de competir en igualdad de condiciones con el acero chino.

Este miércoles, en plena visita a la Región del Biobío del ministro de Economía, Nicolás Grau, se oficializó la renuncia de César Garrido, quien hasta ahora había desempeñado el rol de gerente general de la compañía que se encuentra inmersa en una crisis que podría afectar a 22 mil empleos directos e indirectos. Garrido, quien tomó las riendas de la compañía hace menos de un año, tenía como principal objetivo consolidar el plan estratégico de las instalaciones de la siderúrgica ubicadas en Talcahuano.

“El directorio de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) acordó nombrar como gerente general interino a Jean Paul Sauré Roeckel (47), quien tendrá a su cargo la responsabilidad de liderar el actual proceso gradual de suspensión de operaciones, garantizando de esta forma una continuidad operativa, y dando cumplimiento a los compromisos con colaboradores, autoridades, clientes y asociados”, informaron desde la empresa.

La compañía detalló que, de todas formas, Garrido “pasará a ocupar el rol de asesor del directorio de la empresa durante el período que dure el proceso de suspensión de la siderúrgica”.

“No existe una bala de plata”

Ayer, la CUT llamó al Gobierno a “dejar su indolencia” con los trabajadores de Huachipato y hoy el ministro Grau aterrizó en la capital penquista para abordar la crisis que ha conmocionado a la industria del acero. Su jornada ha sido marcada por una serie de encuentros y declaraciones en busca de soluciones ante la difícil situación de la siderúrgica.

En su primer acto oficial en la región, Grau concedió una entrevista a una radio local, donde destacó la necesidad de buscar alternativas para hacer viable a Huachipato a mediano y largo plazo. Sin embargo, enfatizó que no existe una “bala de plata” para la crisis, aunque mencionó la importancia del informe de la Comisión Antidistorsiones sobre los precios del acero.

“Para nuestro Gobierno, el cierre de Huachipato en ningún caso es indiferente”, manifestó el secretario de Estado.

Posteriormente, el ministro se reunió en las oficinas de Irade, la corporación que agrupa a las principales empresas de la región, para analizar el panorama económico local. En sus declaraciones al citado medio, Grau expresó la preocupación del Gobierno ante el cierre de Huachipato y la importancia de trabajar en conjunto para revertir esta situación, subrayando el rol crucial de la industria siderúrgica en la región.

Durante la jornada, Grau recibió un regalo especial por parte del alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien le entregó dos camisetas del equipo de fútbol Huachipato, con mensajes que reflejaban las tasas a las que apunta la siderúrgica para enfrentar la competencia extranjera.

Sin embargo, la visita del Ministro estuvo marcada por momentos de tensión cuando un grupo de trabajadores lo abordó, exigiendo soluciones no solo para Huachipato, sino también para otros sectores afectados. Grau se comprometió a abordar estas preocupaciones y aseguró que se dedicaría a conversar sobre el tema durante la tarde.

La jornada del Ministro culminará con un encuentro con los sindicatos de Huachipato en la Universidad de Concepción, una cita que podría ser determinante en la búsqueda de soluciones para la crisis que enfrenta la emblemática empresa siderúrgica y otros desafíos económicos en la región.

“Huachipato no necesita reconversión, necesita solución”

El miércoles 20 de marzo, CSH emitió un comunicado para valorar que la Comisión Antidistorsiones haya identificado la existencia de “importantes irregularidades” en las importaciones de acero desde China, como también el esfuerzo de las autoridades. Sin embargo, lamentaron que las tasas definidas hayan sido menores a las solicitadas por la compañía, lo que detonó la suspensión de sus operaciones.

Héctor Medina, presidente del Sindicato Número Uno de la siderúrgica, expresó su preocupación enfocada en la necesidad de una solución inmediata: “Más que preocupados por la reunión, estamos preocupados por obtener una solución. Y la solución todos la conocemos, 25% y 33% de sobretasa para la barra de acero y las bolas de molienda chinas, respectivamente. Está bien que se hable de reconversión, pero Huachipato no necesita reconversión, necesita solución. Y la solución comienza por que el ministro y el Gobierno entreguen las sobretasas que estamos solicitando”.

La Comisión Antidistorsiones es la institución encargada, por ley y por los acuerdos comerciales que ha suscrito Chile, para el análisis y adopción de medidas para el caso en que alguna industria se encuentre afectada por prácticas de dumping. Está presidida por el fiscal nacional económico, y compuesta por el Banco Central, la directora de Aduanas y representantes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La salida de Garrido no sería el único cambio en la estructura directiva de Siderúrgica Huachipato. También se señala que otros ejecutivos estarían contemplando dejar la compañía en este momento de incertidumbre y complejidad.

Mientras tanto, en las calles, cientos de trabajadores se han movilizado para expresar su descontento y preocupación por el futuro laboral de la región. La jornada de manifestaciones comenzó con una marcha de los trabajadores de Huachipato hacia la comuna de Hualpén. Durante el trayecto, los manifestantes afirmaron la concreción de los primeros 105 despidos, todos ellos contratistas de la empresa siderúrgica.

Gobernador pide “Plan Marshall”

Tras reunirse con el ministro Grau, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (exmilitante DC), hizo hincapié en que el tiempo se acaba para revertir el dramático panorama para la economía regional y miles de familias ligadas, directa e indirectamente, al funcionamiento de la siderúrgica Huachipato.

Considerando que el plazo de cierre ya comenzó y que se concretará en menos de tres meses, la autoridad regional comentó que “agradecemos que se haya publicado hoy en el Diario Oficial la resolución de la Comisión Antidistorsiones, tal como lo reclamamos desde la región, porque eso abre la posibilidad de apelar”. Sin embargo, declaró que “lo que uno echa de menos es saber cuáles son los planes alternativos que tiene el Gobierno”.

Sobre el punto, añadió que “por un lado, hay una tarea que recae en la empresa Huachipato, que es presentar los antecedentes para las reconsideraciones, donde esperamos que Molycop haga lo mismo, y en segundo lugar, uno también echa de menos o extraña cuál va a ser el plan del Gobierno, porque uno es escogido para gobernar, entonces se pregunta cuál va a ser el programa de inversiones y qué se va a focalizar en el Biobío, en una especie de Plan Marshall”.

“Creo —añadió el jefe del GORE— que el Gobierno necesita trabajar en el corto plazo, en la urgencia, y en largo plazo. Lo que escuchamos hoy (en el seminario Irade) son ideas de largo plazo y me parece correcto, pero el problema es que en once semanas más vamos a tener 22.000 personas sin empleo en la región. Entonces, nos preguntamos cuál es la reacción inmediata. O será a través de las salvaguardias suficientes o será con un plan de inversiones que esperamos que se haga. Yo hasta el minuto no he escuchado nada de eso”.