Diputada Naveillán (IND-REP) impulsa comisión investigadora por retrasos en proyecto de Wom en FOB

La diputada Gloria Naveillán enviará un oficio al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto de la Red de Fibra Óptica Nacional (FON), a cargo de la empresa Wom y supervisado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Para que la CEI se constituya requiere el apoyo de al menos dos quintos de los parlamentarios de la Cámara de Diputados.

El proyecto, que se remonta al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, contempla la construcción de más de 10 mil kilómetros de fibra óptica desde Arica hasta Puerto Montt. Para su ejecución, Subtel adjudicó la mayor parte de la implementación —cinco de seis macrozonas— a Wom tras una serie de concursos públicos.

Sin embargo, según la diputada Naveillán, la compañía no ha cumplido con los compromisos adquiridos, alcanzando solo un 85% de avance y sin presentar progresos relevantes en los últimos meses.

El plan contó con un financiamiento estatal superior a los 86 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 52 mil millones fueron transferidos directamente a Wom. Frente a la falta de avances y a la no ejecución completa de las obras, la iniciativa parlamentaria busca determinar si se configura un eventual fraude al Fisco. De manera paralela, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal por este caso.

Boletas de garantía

La Subtel señaló esta jornada que en el caso de la concesionaria Wom S.A., el organismo “no ha cesado en la fiscalización y la aplicación de la Ley, tanto es así que, no es efectivo que no se hayan realizado cobros por incumplimientos”. Según el ente fiscalizador, a la fecha ha cobrado dos boletas de garantías por incumplimientos asociados a las Macrozonas Norte y Centro Sur. “El monto ejecutado es de alrededor de 8 millones de dólares, equivalentes a $8.244.320.172 pesos chilenos”.

Pero no solo eso, sino que además del cobro de dichas boletas, la Subtel “ha iniciado procedimientos infraccionales en contra de la concesionaria, por incumplimiento del marco normativo. Estos procedimientos se encuentran actualmente en tramitación, arriesgando una sanción de hasta el triple del subsidio en cada uno de ellos”.

De acuerdo a información entregada por la Subtel, en el caso del proyecto 5G, ya se realizó el cobro de las garantías asociadas a banda 26 GHz, por un monto total de 120.000 UF. “No es efectivo que no se hayan ejecutado garantías”, señalan desde el organismo. Otro punto relevante, asegura la Subtel es la demanda contra el Estado de Chile ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones) que entabló WOM, lo que no permite cobrar algunas de las boletas de garantía mientras no se resuelva la controversia internacional.

De todas formas, la Subtel ya ofició a la concesionaria para que en el plazo de 60 días hábiles “subsane las observaciones detectadas” y para lo cual deberá acompañar un informe que dé cuenta de los plazos de cumplimiento definitivo del proyecto. De acuerdo al oficio, vencido dicho plazo, “si la concesionaria no da cumplimiento a la orden emitida por Subtel, ésta se encuentra legalmente facultada para iniciar un nuevo procedimiento infraccional en su contra, con el que arriesga una sanción de multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Mensuales e incluso en el caso de corresponder la caducidad de la concesión”.