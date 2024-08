Artículos destacados 23082024

Caso Hermosilla

En la medida en que se han ido conociendo las evidencias que posee el Ministerio Público en contra de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo, más claro va quedando que se está frente a una estructura que cumple con muchas de las características que se retratan en producciones como Buenos muchachos o la saga de El Padrino. Pero esto no es una película.

“Saben que ahora pueden ir presos”

El también llamado Caso Audio y la inminente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos tienen al mundo empresarial y al sector financiero con la atención puesta en el tema de las buenas prácticas y la urgencia de implementar modelos de cumplimiento para evitar sanciones. Para analizar el impacto de la nueva ley, José Ignacio Camus, socio fundador de Admiral Compliance y exejecutivo de LarrainVial, estuvo en un nuevo capítulo de La Mesa con Iván Weissman.

“Elizalde se equivoca toreando al Congreso”

En materia de seguridad pública, los cuestionamientos incluso se han instalado desde las propias filas oficialistas. A lo que se suma la tensión entre el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y el Congreso, tras emplazar a los parlamentarios para dar mayor celeridad al fast track legislativo. Los diputados Eric Aedo (DC) y Francisco Undurraga (Evópoli), abordaron el tema en un nuevo capítulo de La Semana Política con Fran Castillo.

Gira presidencial al sur

El Presidente de la República, Gabriel Boric, inició esta semana su gira a las regiones del Ñuble y La Araucanía. El motivo principal de la visita es mostrar avances en seguridad, obras públicas, salud, educación, sistema de cuidados, etc. Sin embargo, fuera de la intensa pauta de actividades hay temas que circulan y alteran al ambiente. Su ausencia en un evento empresarial y la resolución sobre Héctor Llaitul marcaron la gira presidencial a Temuco y Chillán.

Con el apagón…

Como si fuera una especie de profecía, Ricardo Toro, el hombre que fue director y rostro de la Onemi entre 2010 y 2022, y bajo la gestión de cuatro Presidentes de la República, antes de “pasar a retiro” por segunda vez, en noviembre de 2022, advirtió al Ejecutivo de dos amenazas: la necesidad de invertir en respuesta a incendios forestales y que las empresas de servicios esenciales, como agua, luz y gas, no eran capaces de enfrentar un blackout sin ayuda del Estado. ¿Quién apagó la luz?

Brink’s, el desastre de Rancagua

Después de la espectacularidad de las imágenes relativas al robo de 12 mil millones de pesos desde las bodegas de Brink’s en Rancagua y de la conmoción que generó la gran cantidad de delincuentes implicados, la atención relativa al hecho delictivo comenzó a tomar otros matices. Una pistola utilizada en el ataque a Izkia Siches y un oficial de la PDI que tuvo información previa, es parte de todo lo que salió a flote tras el cinematográfico asalto.

La ira de los salmoneros

Luego de que la Contraloría detectara irregularidades de Sernapesca y de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por no fiscalizar más de una centena de concesiones salmoneras que estaban caducas, el gremio de los salmoneros no acusó recibo y dirigió sus dardos contra el organismo del Estado. Y es que como dijo The New York Times, en Chile, el salmón es fuente de polémica y oposición.