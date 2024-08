Crisis de seguridad: “El ministro Elizalde se equivoca toreando al Congreso”

“Con sentido de urgencia, pero sin improvisación”, es lo que han señalado diferentes autoridades de Gobierno para hacer frente a las críticas por el manejo de la crisis de seguridad en el país, donde los cuestionamientos incluso se han instalado desde las propias filas oficialistas. A lo que se suma la tensión entre el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y el Congreso, tras emplazar a los parlamentarios para dar mayor celeridad al fast track legislativo.

Al respecto, el diputado Evópoli, Francisco Undurraga, señaló que “esto no es un tema de leyes. Nosotros hemos aprobado durante esta legislatura quizás la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad de las últimas décadas. El punto aquí pasa a ser un tema de gestión, de enfoque de los recursos, de enfoque de las fuerzas policiales”.

“El ministro Elizalde se equivoca toreando al Congreso en materias que son sensibles y que requieren no una legislación populista, sino que concentrada, madura y seria”, agregó.

Por su parte el diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, si bien comparte que se han aprobado muchos proyectos de ley, advierte que faltan otros que “son muy importantes” para enfrentar al crimen organizado. “La inteligencia económica, el sistema de inteligencia nacional, regular las reglas del uso de la fuerza, el proyecto de infraestructura crítica, el alzamiento del secreto bancario en la lógica de seguir la ruta del dinero del crimen organizado, que tiene entre sus intenciones corromper las instituciones públicas”.

“Yo he visto un Gobierno que ha venido de menos a más en temas de seguridad, también es justo decirlo. (…) Pero falta una decisión política de que hoy día la seguridad es el principal problema del país”, afirmó.

Aedo también apuntó al rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) para seguir la ruta del dinero. “Son cosas que no se están haciendo y yo creo que el Ejecutivo ahí tiene que movilizar, no sólo a las fuerzas policiales y Gendarmería, sino que también a sus organismos auxiliares como Aduanas y el SII, que en estas tareas están bastante al debe”, dijo.

Respecto a la campaña electoral y el foco en seguridad, Undurraga apeló a la responsabilidad. “Concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores, no tienen las atribuciones para combatir la delincuencia de la forma que necesitamos como país, eso no implica que el tema sea abandonado por cierto. Pero creo que quien no debe eludir este tema es el Gobierno. Que el Gobierno se enoje menos y actúe más”, indicó.

En esa línea, Aedo agregó que “lo primero es terminar con los ofertones”.

“Al mundo político -lo decía el otro día Víctor Maldonado- que no nos midan por lo que decimos, que nos midan por lo que hacemos. Si los partidos y los candidatos de verdad quieren enfrentar esta situación, entonces que hablen, por ejemplo, de los temas de corrupción. (…) Si el mundo de la política de verdad quiere enfrentar este tema del crimen organizado, entonces no apoyemos de ninguna forma a candidatos vinculados a temas de corrupción, aprobemos leyes que sirvan para desenmascarar esta corrupción”, señaló.