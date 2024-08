Ausencia a evento empresarial y resolución sobre Llaitul marcan gira presidencial a Temuco y Chillán

El Presidente de la República, Gabriel Boric, iniciará hoy su gira a las regiones del Ñuble y La Araucanía. El motivo principal de la visita es mostrar avances en seguridad, obras públicas, salud, educación, sistema de cuidados, etc. Sin embargo, fuera de la intensa pauta de actividades hay temas que circulan y alteran al ambiente.

Este martes el Presidente llegará al Ñuble para inaugurar la quinta comisaría de Quirihue, como parte del Plan de Modernización de Unidades de Carabineros de la zona. Luego, se trasladará a Chillán Viejo para encabezar la tradicional conmemoración del aniversario n° 246 del natalicio del Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins y presenciará el desfile de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil.

En la tarde, el Presiente viajará a la región de La Araucanía, lugar en el que permanecerá hasta el jueves. Ahí, tiene planificado inaugurar el Hospital Comunitario Intercultural de Lonquimay y visitará diversas comunas de la región junto a autoridades nacionales.

Es en La Araucanía donde se estima habrá un ambiente enrarecido. Ayer en la mañana, en CNN Radio, el ex diputado de Renovación Nacional por La Araucanía y presidente del Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela), Diego Paulsen, lamentó la ausencia del Presidente Boric en el evento que coincide con la visita a la región. Según Paulsen, “en marzo de este año le hicimos una invitación”.

Ahora, si bien reconoce que “entendemos que, muchas veces, por agenda, los mandatarios no pueden asistir” y que “el único jefe de Estado en ejercicio que ha asistido ha sido el expresidente Sebastián Piñera”, para el gremio “era clave que pudiéramos contar con su presencia”, explica Paulsen. Esto, aseguró el ex parlamentario, porque en esta versión, “Enela marca un hito diferente (…) Este año le quisimos dar más oportunidades porque creemos que esta es una región que brinda muchísimas oportunidades”. Paulsen comentó: “Nos llama la atención que no nos pueda dedicar 30 minutos”.

El ex parlamentario explicó a El Mostrador que hace dos semanas le confirmaron que el Primer Mandatario no asistiría al encuentro empresarial: “Cuando nos enteramos que vendría a la región el mismo día de Enela y no participaría de ella, nosotros lo lamentamos profundamente. Creemos que habíamos hecho un esfuerzo importantísimo como corporación para poder darle un realce importante a generar las confianzas necesarias entre el mundo público y privado”.

El encuentro se realizará en el hotel Dreams de Temuco y con personalidades del mundo político, empresarial y más. Por ejemplo, asistirán ambos miembros de la Comisión para la Paz y el Endentimiento, el senador Francisco Huenchumilla (DC) y el ex ministro de Obras Públicas del ex Presidente Piñera, Alfredo Moreno. También, estará el presidente de la CPC Ricardo Mewes, el Gore de La Araucanía Luciano Rivas, el Delegado Presidencial José Montalva, Harold Mayne-Nicholls, entre otros.

Desde La Moneda explicaron que sí enviarán a representantes del Gobierno, pero dada la intensa agenda se les hace imposible asistir. En dos días y medio, el Presidente recorrerá seis comunas y se habían preparado con antelación las visitas, que en algunos casos están a dos horas de distancia.

El vicepresidente de la Cámara y uno de los asistentes a la conmemoración del natalicio del natalicio de O’Higgins, Eirc Adeo (DC), evalúa la ausencia del Presidente a este encuentro. Si bien representa a la región del Biobío, cree que ” hubiese sido conveniente que el propio Presidente pudiese asistir al encuentro empresarial de La Araucanía, si iba a estar en la región. Creo que es importante mantener un diálogo abierto con los dirigentes empresariales del país”. Eso, comenta, advirtiendo que “es el Presidente el que define su agenda de actividades cuando visita una región”.

Para Aedo, esta es una oportunidad para escuchar al mundo empresarial regional: “Me parece que ese tipo de cosas es positivo para que el Presidente escuche a los empresarios en regiones y no solo en el encuentro nacional que se realiza en la región metropolitana. Chile sigue siendo más que la región metropolitana y en este caso las regiones tienen una voz importante también que transmitir”. Ahora, en particular sobre La Araucanía y los conflictos que ahí se están dando, el parlamentario sostiene que su asistencia a Enela habría sido positiva “porque la noticia va a ser que estando en la región de La Araucanía no asistió al encuentro y eso me parece que al final termina por empañar las cosas”.

Llaitul en huelga de hambre

El jueves 22 la pauta del Presidente tendrá que convivir con una actividad externa, pues hay un evento que La Moneda no podrá ignorar y probablemente densifique el ambiente: ese día se espera que el Juzgado de Garantía de Temuco revise la solicitud de la defensa de Héctor Llaitul de trasladarlo desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, en un módulo de alta seguridad, a la cárcel de Temuco, en donde hay comuneros mapuche y existen más garantías para ellos que en la capital regional del Biobío.

La solicitud de la defensa de Llaitul, según su defensa, se hace a propósito de que el condenado “presenta arraigo familiar a la ciudad de Temuco, además de la existencia de un módulo de comuneros en el C.P. de Temuco y de lo que el Complejo Penitenciario Biobío carece”. Sin embargo, la solicitud contrasta con los datos, pues el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es de Osorno y su domicilio está ubicado en el sector de Collao, en Concepción. Ahora, cabe recordar que estuvo asentado en Tirúa, región del Biobío.

El líder de la CAM fue sentenciado en mayo de este año a 23 años de cárcel por ser autor del delito consumado y reiterado contra el orden público, contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, por ser autor del delito consumado de hurto (más el pago de 11 UTM) y por autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

Casi al cumplir un mes de condena, Llaitul inició una huelga de hambre para exigir la nulidad del juicio que lo condenó: “Exige la nulidad del juicio que lo condenó recientemente a 23 años bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. En relación a este mismo punto, se exige que el recurso sea visto por la Corte Suprema, debido a que es el máximo tribunal y es quien debiese pronunciarse ante esta injusta condena”, explicó la CAM en un comunicado publicado en la radio Kurruf. En ese mismo comunicado se plantearon, además que se dieran “condiciones carcelarias dignas y de respeto a los Derechos Humanos de los presos políticos mapuche en el CCP del Biobío”.

Sin embargo, una solicitud que se hacía era la liberación de Ernesto (28) y Pelentaro (20), hijos del líder de la CAM de los que hasta ahora uno sigue preso. Ernesto estaba recluido en Concepción con su padre, imputado por la Fiscalía Regional del Biobío como autor de los delitos de homicidio frustrado e incendio de camiones, en calidad de consumado y tentado. En noviembre del año pasado, el tribunal condenó al hijo del líder de la CAM a cumplir 15 años y tres meses de cárcel tras ser considerado como autor de los delitos de incendio y homicidio frustrado.

El 23 de julio de este año, sin embargo, en un segundo juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, dictó un veredicto absolutorio en favor de Ernesto dado que las pruebas no permitieron “posicionar a los acusados en el sitio del suceso y realizar las acciones que en la acusación fiscal se les atribuyen, por lo que resultó forzoso absolver”. A pesar de que los atentados en La Araucanía han disminuido a nivel general, tras la liberación del hijo de Llaitul se han vuelto a ver atentados en la región.

Pelantaro, por otra parte, está en prisión preventiva Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco luego de ser detenido en plena operación. El Ministerio Público solicitó penas que suman más de 70 años de cárcel por ocho delitos que habría cometido ese día: incendio, incendio reiterado, robo con retención, robo con intimidación y varias infracciones a la Ley de Armas.

El jueves 22 se cumplirán los 80 días de huelga de Hambre de Llaitul y está por verse si su protesta logra llegar al Presidente que se encontrará en la zona de conflicto. Aedo cree que “la justicia tiene que tomar una medida y su determinación y en eso soy absolutamente respetuoso de lo que plantean los tribunales”, sin embargo, “obviamente a mí me parece que trasladar a Llaitul a la capital de La Araucanía no es una medida acertada ni que ayude a pacificar las cosas”. Muy por el contrario, indica, “creo que puede simplemente enardecer más ánimo y generar una situación conflictiva de manera permanente en la capital de La Araucanía, en este caso Temuco”.