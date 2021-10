Procesos, personas y tecnología: las tres claves para una transformación digital exitosa

La transformación digital ya no es un proceso que incumbe a grandes compañías, sino que también a microempresas y pymes, quienes han acelerado su implementación dentro de sus organizaciones, en gran parte, debido a la pandemia. Eso sí, este procedimiento debe hacerse tomando en cuenta el factor humano, el cual es fundamental para que su implementación tenga éxito.

El último Índice de Transformación Digital (ITD) 2021, estudio realizado por Corfo, la Cámara de Comercio de Santiago y la consultora PMG Business Improvement, indicó que, en materia de adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales, las microempresas avanzaron 17 puestos respecto al año pasado, ubicándose en un nivel Intermedio Digital con un ITD de 57 puntos. Las Pymes, en tanto, avanzaron 14 puestos, llegando a los 52 puntos, mientras que la gran empresa subió 6, alcanzando los 58 puntos.

En esa línea, Patricio Delgado, gerente general de Augure, consultora especializada en transformación digital y cultural, comenta sobre ella que “este es un proceso evolutivo donde hay que entender, primero que todo, por qué es necesario hacerlo para dimensionar su importancia. El entorno está cambiando producto de la pandemia y se está acelerando todo, lo que genera que las personas tengan nuevas necesidades y problemas, están más informadas, conectadas y empoderadas. Debido a esto, todas las empresas tienen que ir adaptando los productos y servicios para que se conecten con estos nuevos clientes".

Además, agregó que "es importante adaptarse y entender de qué forma puedo repensar mis negocios y los procesos del mismo, en función de cómo me gustaría que se relacionen todas estas actividades que lo componen con las partes interesadas en él”.

Por su parte, Paul Malbec, vicepresidente de la Red Chilena de Transformación Digital y gerente general de Latam Process, consultora que brinda estudios y talleres de procesos de negocios en la gestión empresarial, comenta que “un punto no menor que las empresas deben tomar en cuenta, es que esto debe considerar los potenciales miedos, frustraciones o resistencia al cambio que pueden manifestar los colaboradores con este proceso. Siempre es bueno contar con personas con experiencia en gestión del cambio y que no sean solo del ámbito tecnológico, para que puedan acompañar a los trabajadores durante la transformación digital, y ayudarlos a comprender que esto no implica un reemplazo de sus labores, sino una herramienta que les será de utilidad para desempeñarlas de mejor forma”.

Pilares de la transformación digital

Los expertos comentan que las tres claves fundamentales para una correcta transformación digital son los siguientes:

Procesos: esto se refiere al levantamiento de información inicial dentro de la organización para comprender a la empresa en su totalidad, desde cuáles son las distintas áreas que la componen, hasta qué es lo que se hace en cada una de ellas, y repensar de qué forma se pueden optimizar las tareas que la organización lleva a cabo, para determinar cuáles son las zonas con mayor necesidad al momento de iniciar la transformación.

Personas: en el proceso hay que ir preguntándole a la gente qué es lo que hace dentro de la organización, para poder identificar de qué manera se puede dar valor al trabajo que realizan, generando un mapa de acción que ayudará como guía para mejorar y hacer más efectiva las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas.

Tecnología: la implementación de la tecnología tiene que ser pensada como una forma de impulsar la experiencia de las personas, con el negocio, colocándolas en el centro. Con esto nos referimos a todos los grupos de interés, tanto colaboradores como clientes. La transformación digital hoy permite que las organizaciones lleguen a individuos a los que antes no tenían acceso, lo que es una oportunidad que se debe tomar de forma integral para que sea realmente efectiva y positiva para la compañía.

Actualmente, con la pandemia la digitalización se organizaciones se ha expandido de forma sustancial, volviéndose uno de las principales transformaciones de organizaciones, empresas e instituciones durante este tiempo.