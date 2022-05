Delegada presidencial en la RM anuncia investigación por video de carabinero empujando a ciclista durante manifestación

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, se refirió al video que circula en redes sociales en las que se ve a un ciclista ser empujado por un funcionario de Carabineros en el marco de las manifestaciones en Plaza Baquedano.

Cabe mencionar que, desde Carabineros liberaron las imágenes de la cámara del uniformado, descartando que el ciclista haya caído al lecho del río Mapocho.

"Hechos de esta características requieren que la autoridad no simplemente diga si pasó o no pasó algo, si no que establezcamos las responsabilidades que nos caben como autoridades civiles", dijo la delegada Martínez en conversación con Meganoticias.

Y añadió que “lo que queremos hacer es una investigación profunda, sé que es una imagen grave y, por lo tanto, tenemos que tomar las responsabilidades para que se hayan cumplido los protocolos establecidos”.

Durante este viernes 20 de mayo, en el contexto de nuevas movilizaciones en Plaza Baquedano, se viralizaron dos registros audiovisuales que muestran a dos efectivos policiales empujando a un ciclista que estuvo cerca de caer al río Mapocho. Dichos videos muestran a un grupo de funcionarios de la Prefectura de Control de Orden Público (COP) junto a un ciclista, mientras los efectivos intentaban disuadir la protesta y despejar los caminos.

Después de unos segundos, se puede apreciar como uno de los carabineros conduce a esta persona a las cercanías del río para luego empujarlo hacia la baranda. Tras el suceso, el sujeto logró afirmarse, por lo que no alcanzó a caer al río y tuvo lesiones de carácter poco grave.