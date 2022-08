Diputada Nuyado (PS) afirma que prisión preventiva de Llaitul "es producto de todo lo que no se ha abordado de fondo"

La diputada del Partido Socialista (PS), Emilia Nuyado, abordó la detención y el decreto de prisión preventiva sobre Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) formalizado por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, atentados contra la autoridad a mano armada y hurto simple. A juicio de la parlamentaria del PS, la situación "es producto de todo lo que no se ha abordado de fondo" con los pueblos indígenas.

En conversación con TVN, la diputada Nuyado sostuvo que lo ocurrido con Llaitul "es preocupante porque hay temas de fondo que debieran haberse abordado durante toda la formación del Estado y a la fecha siguen siendo situaciones no resueltas". Para la militante socialista "hay diversas formas con que las organizaciones han tomado su propia forma de reivindicar y esta es una consecuencia de no haber escuchado y no haber tenido la profundidad de responder a los pueblos indigenas y mapuche en la reivindicación territorial".

"No son situaciones aisladas sino que son producto de todo lo que no se ha abordado de fondo. Estamos en una situación donde nos encontramos con la detención y prisión preventiva de Héctor Llaitul y eso es preocupante, sobre todo para los mapuche, porque esta no es la solución a la reivindicación territorial", sentenció la diputada Emilia Nuyado.

La legisladora del PS sostiene que "independiente de que muchos están contentos y hagan festín de esta detención, tampoco han requerido profundizar a los gobiernos en cual es la respuesta respecto de esta demanda histórica no resuelta". Asimismo, recalcando los 30 días de investigación impuestos por la Fiscalía para el caso Llaitul, Nuyado afirmó que "tendrán que estar las pruebas contundentes para que hoy día el denominado weichafe sea acusado".