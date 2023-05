Consejera Gloria Hutt defiende paridad: “Tal vez hay que hacer ajustes, pero no echar pie atrás”

La consejera electa y timonel de Evópoli remarcó las diferencias entre su sector y la extrema derecha del Partido Republicano, expresó su apoyo a la igualdad de género y la paridad en las elecciones, aunque reconoció que se altera la voluntad popular. Gloria Hutt no está a favor del aborto libre, pero sí considera que es necesario tener cubiertos casos extremos y humanitarios como en la interrupción del embarazo en tres causales. Además, abogó por una mejor representatividad en el sistema político para fortalecer a las colectividades y poner fin a la actual fragmentación. Hutt destacó que las conversaciones dentro de Chile Vamos “han fluido bastante bien” sin fricciones ideológicas.

La corrección por paridad en el Consejo Constitucional generó duras críticas de algunos miembros de la derecha y el empresariado, como los hermanos Kaiser, María José Hoffman y Josefina Sutil. El mecanismo aplicado dio como resultado la elección de 25 mujeres y 25 hombres, con un escaño para un representante de pueblos originarios, lo que significó que seis hombres debieron ceder su cupo. Juan Sutil, quien obtuvo un alto porcentaje de preferencias, no logró ser elegido y fue reemplazado por Ivonne Mangelsdorff.

Pero no toda la derecha está en contra de la paridad. Una de sus defensoras, aunque reconoció que se deben hacer ciertos ajustes, es la presidenta de Evópoli y consejera constitucional electa en la Región Metropolitana, Gloria Hutt. La también exministra de Transportes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, declaró que la corrección es muy necesaria y no se debe echar pie atrás.

En conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, la consejera electa Gloria Hutt analizó el triunfo republicano del domingo 7 de mayo. Dijo que el partido de José Antonio Kast fue muy eficaz al plantear como bandera de lucha la seguridad pública, ya que “la discusión ideológica no fue lo prioritario”.

Sin embargo, descartó los planes de Chile Vamos de hacer una alianza con el Partido Republicano al interior del Consejo Constitucional. No obstante, esbozó que podrían haber ciertos puntos en común. La alianza “ya no la hicimos”, dijo, “pero no significa que no podamos tener acuerdos”. “Es difícil hacer alianza con un proyecto cuyos principios son muy distintos. Nos costaría mucho”, agregó.

“No es un berrinche callejero”

En esa línea, abordó una de sus principales diferencias: la posición de ambas colectividades frente a la paridad, la igualdad de género y el aborto. Gloria Hutt reconoce ser partidaria de la igualdad de género y de incorporarla en normas de elección, “porque si nosotros no somos activos en corregir esa brecha, va a tomar literalmente 200 años que se corrija espontáneamente”.

“Gabriela Mistral fue Premio Nobel de literatura en 1945 y recién pudo votar por un presidente en Chile en 1952. No es un berrinche callejero, es una desigualdad tremenda y hay que poner fuerza para corregirla”, comentó la consejera electa.

Gloria Hutt sostuvo que está de acuerdo con la corrección por paridad en las elecciones, aunque reconoce que “se altera la voluntad popular”. Argumenta que quizá se deban hacer ajustes, pero no retroceder, ya que es necesario corregir y dejar espacio, especialmente en la Constitución y en el sector público, que es el que debe dar el ejemplo. La timonel de Evópoli afirmó que no está sola en esta postura y reiteró que tal vez debamos buscar una mejor manera de hacer los ajustes para que el impacto no sea tan significativo como lo fue en esta oportunidad.

Respecto al aborto, Gloria Hutt señala que la interrupción del embarazo no debería estar en la Constitución, no está a favor del aborto libre, pero sí afirma que es necesario tener cubiertos casos extremos y humanitarios como en el aborto en tres causales, una ley que, según ella, “no ha causado daño”.

Umbral del 5%

La consejera Hutt también se refirió a la norma estipulada en el anteproyecto de la Nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta, la cual establece que si un partido político no alcanza el 5% de la votación total, no podrá acceder a un escaño en la Cámara de Diputados, con miras a fortalecer a las colectividades y poner fin a la actual fragmentación. Evópoli obtuvo poco más del 4% y, según la exministra, estamos ante la oportunidad de mejorar el sistema político. “Una mejor representatividad le va a hacer bien al país. Nos obliga a aumentar la representación”, manifestó.

Finalmente, reveló que las conversaciones dentro de Chile Vamos “han fluido bastante bien”. “No hemos tenido fricciones por postura ideológica, como las que hubo en un principio”, cerró.