Susan Segal y el atractivo de Chile: “Hay una discusión muy madura acerca del país que quieren ser”

La presidenta y CEO del Council of the Americas –considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región– dice que hay mucho interés en invertir en el país, en particular en litio, energías renovables e hidrógeno verde. Esta semana fue la invitada de La Mesa de El Mostrador, donde destacó que en Chile las instituciones siguen siendo fuertes. Segal está en Santiago para ser la anfitriona de otra edición de la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual El Mostrador es Media Partner. El evento coincide con los 200 años de relaciones entre EE.UU. y Chile, así como con los 50 años del golpe de Estado. En el encuentro de este miércoles estarán presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Obras Públicas, Jéssica López; el canciller Alberto van Klaveren, junto a altos ejecutivos de las mineras Albemarle y Río Tinto, entre otros.