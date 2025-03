Con críticas a Matthei y apuntando a indecisos: Parisi confirma su tercera candidatura presidencial

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), anunció su regreso a Chile el 3 de abril para postularse por tercera vez a la Presidencia. Esta vez, planea una campaña en terreno, recorriendo el país junto a los candidatos de su partido, a diferencia de 2021, cuando optó por una estrategia 100% digital desde el extranjero.

En entrevista con El Mercurio, Parisi afirmó que el PDG está mejor preparado que en su anterior candidatura en 2021, cuando sin pisar Chile logró el tercer lugar y su partido alcanzó los seis diputados. Su objetivo en esta nueva carrera presidencial, aseguró, es captar votos de izquierda, derecha, extremos e indecisos, que considera son el botín mayoritario.

“Nosotros vamos a restarles votos a la izquierda, a la derecha, a la extrema izquierda y a la extrema derecha y también cautivar a los indecisos que son la gran mayoría”, sostuvo sobre su estrategia.

El economista destacó que su regreso marca un cambio respecto a 2021, cuando no pudo venir a Chile por una millonaria deuda de pensión de alimentos. “Lo importante es que solucioné los problemas”, aseguró, refiriéndose también a las denuncias de acoso sexual en Texas Tech University, que según él “quedaron en nada”. “Cualquier cosa de este estilo habría terminado en tribunales y ni siquiera dio para eso”, comentó.

Parisi aprovechó para criticar a sus posibles rivales, Evelyn Matthei y Carolina Tohá, cuestionando su formación académica. “Dicen que a Matthei le robaron la tesis, ¿no había más papel para escribirla de nuevo? Y Tohá no terminó Derecho”, lanzó, calificándolas como candidatas “de la media para abajo”.

Sobre la competencia, valoró la irrupción de Johannes Kaiser. “Me conviene políticamente, porque le quita votos a Kast y Kast a Matthei”, asegura. Según los cálculos de Parisi, esto podría repartirle el 50% de los votos entre ellos, permitiéndole avanzar a una segunda vuelta con su porcentaje.

El líder del PDG aprovechó la oportunidad para defender su estrategia actual, afirmando que los ingresos adicionales evitan depender solo de las urnas. “Vamos a restarle votos a todos y a cautivar a los indecisos”, prometió, apostando por un enfoque más presencial esta vez.

Sobre una eventual primaria de Chile Vamos, respondió que a Matthei no le gustaba el proceso y que no consideraba que esa instancia restara legitimidad a un proceso eleccionario. “Yo prefiero ir a la papeleta directo. Creo que se debilita el partido al no tener una figura presidencial”, sostuvo.